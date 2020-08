Fitbit lance Sense, orientée santé et équipée du premier capteur EDA au monde dédié à la gestion du stress.

Fitbit a annoncé aujourd’hui le lancement de Fitbit Sense, sa smartwatch la plus avancée en matière de santé bénéficiant d’une technologie innovante de capteurs et de logiciels, avec le premier capteur d’activité électrodermale (EDA) au monde disponible sur une smartwatch visant à aider à la gestion du stress, ainsi qu’une technologie avancée de suivi du rythme cardiaque, une nouvelle application ECG ainsi qu’un capteur de température de la peau à même le poignet, le tout alimenté par une batterie dont la durée de vie peut excéder 6 jours.

Associée à un essai de Fitbit Premium, d’une durée de 6 mois, elle peut vous aider à suivre les tendances clés de votre santé et de votre bien-être, comme la variabilité du rythme cardiaque (VRC), la fréquence respiratoire et la SpO2 (saturation en oxygène) grâce au nouveau tableau de bord consacré aux indicateurs de santé. Fitbit présente également la Fitbit Versa 3, agrémenté de nouvelles fonctionnalités en matière de santé, de forme physique et de commodité, et avec l’ajout du GPS et de Google Assistant.

Enfin, Fitbit a amélioré son tracker le plus accessible, augmentant la durée de vie de la batterie à plus de 10 jours, ajoutant davantage de fonctionnalités de santé et de fitness comme les minutes en zone active, ainsi qu’en offrant un an d’essai gratuit de la fonction Premium sur la Fitbit Inspire 2. En rendant ces outils et ressources puissants disponibles et plus accessibles à tous, la plateforme Fitbit vous aide à mieux comprendre votre santé, mais aussi à prendre le contrôle de votre bien-être au cours de cette période sans précédent.​

Tirez le meilleur parti de votre Fitbit avec Sense

Fitbit Sense combine également toutes les principales fonctionnalités intelligentes, de santé et de fitness que l’on retrouve sur les autres montres connectées de Fitbit, notamment un GPS intégré, plus de 20 modes d’exercice disponibles sur l’appareil, le suivi automatique d’activité SmartTrack®, le niveau et le score de conditionnement cardio, ainsi que des outils avancés pour le suivi du sommeil. Restez connecté et profitez de toute une gamme de fonctionnalités intelligentes pour plus de confort, notamment un haut-parleur et un microphone intégrés vous permettant de prendre les appels et répondre aux SMS à l’aide de commandes vocales, choisissez votre assistant vocal entre Amazon ou Google effectuez des paiements sans contact, accédez à des milliers d’applications et d’écrans, et plus encore, tout en conservant une autonomie impressionnante supérieure à 6 jours.

Elle a été créée grâce à une série de processus de conception uniques et innovants, dont un nano-moulage miniaturisé et une technologie de collage laser permettant de développer le dispositif le plus puissant et le plus intelligent de Fitbit à ce jour. Fitbit Sense propose un nouveau langage de conception inspiré du corps humain, combinant des silhouettes amicales et une forme gracieuse à des matériaux utiles. Les finitions sont physiquement et visuellement légères, de qualité supérieure et conçues pour durer au moyen d’aluminium de qualité aérospatiale et d’acier inoxydable pour un aspect poli et high-tech.

Les nouveaux bracelets Infinity sont flexibles et confortables, tandis que l’attache rapide permet de changer et d’assortir encore plus facilement les accessoires en toute occasion. Le corps, construit par machine robotisée, est caractérisé par une fusion de verre et de métal, et la montre est étanche jusqu’à 50 mètres. Le cœur du biocapteur a été configuré de manière à pouvoir accueillir le plus grand nombre de capteurs de tous les dispositifs Fitbit, tout en conservant une esthétique élégante ainsi qu’une longue durée de vie de la batterie.



L’écran AMOLED, plus grand que ses prédécesseurs, est doté d’un capteur de lumière ambiante intégré qui réduit automatiquement la luminosité de l’écran pour en faciliter la visualisation, ainsi que d’un mode d’affichage continu en option. L’affichage bord à bord réagit plus rapidement et est plus lumineux, combiné à une résolution plus élevée. L’interface utilisateur et le processeur, plus rapide, ont été entièrement repensés pour offrir une navigation à l’écran plus intuitive et plus ciblée. Cela comprend l’introduction de nouveaux widgets personnalisables, des notifications repensées et des applications à l’écran pour un look plus propre, ainsi que la possibilité de configurer vos outils et raccourcis préférés de manière à pouvoir disposer d’informations plus personnelles, pour une expérience de montre connectée homogène.

Fitbit Versa 3, encore plus de fonctionnalités à adorer

Fitbit lance également le Fitbit Versa 3, qui introduit de nouvelles fonctions de santé, de fitness et de commodité dans la famille de smartwatches la plus populaire de la société. Le GPS intégré, la carte d’intensité d’entraînement in-app, la technologie PurePulse 2.0 améliorée et les minutes de zone active vous permettent plus facilement que jamais de garder le contrôle de vos objectifs de remise en forme, au-delà du suivi de vos pas quotidiens. La Fitbit Versa 3 dispose de nouvelles fonctions intelligentes pensées pour vous faciliter la vie, notamment un haut-parleur et un microphone intégrés permettant de prendre des appels téléphoniques rapides, de renvoyer des appels vers votre messagerie vocale et de régler le volume de vos appels – tout cela depuis votre poignet.

Vous pouvez également choisir votre assistant vocal avec l’ajout de l’Assistant Google et d’Amazon Alexa, qui vous permettent de définir des rappels pour vos prochaines séances d’entraînement, vos séances de pleine conscience ou votre heure de coucher, mais aussi de vérifier la météo, d’ajouter du désinfectant pour les mains à votre liste de courses, de contrôler les appareils intelligents de votre maison, et plus encore, le tout en parlant simplement à votre montre. Utilisez Fitbit Pay pour des paiements rapides et sécurisés tout en évitant le contact avec les surfaces publiques, et accédez à des milliers d’applications et d’écrans. Les nouvelles playlists créées par nos partenaires musicaux Deezer, Pandora et Spotify vous permettent de choisir facilement la musique adaptée au niveau d’intensité de votre entraînement. Son design et son interface actualisés s’inspirent du Fitbit Sense, avec des lignes plus douces, un confort accru, une plus grande réactivité ainsi que des interactions plus rapides et facilitées. Toutes les fonctionnalités du Fitbit Versa 3 sont également disponibles sur le Fitbit Sense.

Pour la première fois, les appareils Fitbit Versa 3 et Fitbit Sense utiliseront le même chargeur magnétique. Les produits ont une autonomie de plus de 6 jours, mais lorsqu’ils sont vides, vous pouvez les recharger rapidement en 12 minutes pour les utiliser pendant une journée entière. Les accessoires compatibles entre les différents appareils sont dotés d’un bracelet de fixation facile et rapide et sont disponibles dans une grande variété de couleurs et de styles, notamment grâce à des partenariats avec les designers Pendleton® et Victor Glemaud. Les bracelets Pendleton™ reflètent les liens de la marque avec des designs iconiques, proposant une esthétique tissée à motifs, tandis que la collection Victor Glemaud illustre une approche joyeuse, neutre et positive pour le corps de la part du designer haïtien-américain dans des mailles audacieuses et durables.

Profitez d’encore plus de fonctionnalités avec le Fitbit Inspire 2

S’appuyant sur le succès des appareils Fitbit Inspire et Inspire HR de la société, élégants mais abordables, Fitbit Inspire 2 introduit de nouvelles fonctionnalités avancées comme les minutes de zone active, un design amélioré, élégant et fin, ainsi qu’un écran plus lumineux et plus vivant, le tout bénéficiant de la plus longue durée de vie de batterie de tous les appareils Fitbit, soit 10 jours. Ce moniteur d’activité physique facile à utiliser vous aide à acquérir des habitudes saines grâce à diverses fonctions motivantes, mettant notamment à votre disposition plus de 20 modes d’exercice basés sur des objectifs, des outils avancés de suivi du sommeil, un suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, la gestion de la santé féminine, la nutrition, l’hydratation et la gestion du poids. L’ajout d’un an d’essai gratuit de Fitbit Premium offre au Fitbit Inspire 2 une valeur incroyable, vous donnant accès à des conseils et sources de motivation supplémentaires pour atteindre vos objectifs de bien-être.

Fitbit Premium – Profitez encore plus de votre appareil

Fitbit Premium porte votre expérience Fitbit à un niveau encore plus élevé. Associez Fitbit Premium à un appareil Fitbit et obtenez une analyse plus approfondie de vos données et des informations plus personnalisées en rapport avec votre activité, votre sommeil et votre rythme cardiaque. Il propose des outils avancés pour le sommeil, du contenu pour la pleine conscience, des jeux et des défis motivants, des activités guidées, des programmes de sommeil et de nutrition et un rapport sur la santé, tous disponibles dans l’application Fitbit.

Fitbit Premium continue à développer son offre tout en élargissant sa présence. Avec plus de 500 000 membres moins d’un an depuis son lancement, Premium s’étendra à l’Allemagne, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, au Japon, aux Pays-Bas et à la Suède d’ici fin septembre permettant à un nombre encore plus important d’utilisateurs de Fitbit dans le monde de bénéficier de ce service.

Prix et disponibilité

Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 et Fitbit Inspire 2 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui sur Fitbit.com ainsi qu’en ligne auprès de vendeurs sélectionnés, et seront disponibles dans le monde entier dès la fin septembre.

Fitbit Sense est disponible au prix de 329,95 $ en acier inoxydable carbon/graphite et acier inoxydable lunar white/soft gold. Fitbit Versa 3 est disponible au prix de 229,95 dollars aux couleurs black/black aluminum, pink clay/soft gold aluminum et midnight/soft gold aluminum. Vendus séparément, les accessoires Fitbit Sense et Fitbit Versa 3 sont disponibles dans une gamme de styles, y compris les bracelets tissés recyclés REPREVE® camo, charcoal, coral et rainbow, les bracelets sport black/lunar white, evergreen/lunar white, grey/mint, melon/rose et sapphire/fog grey, les bracelets Infinity black, lunar white, midnight et pink clay, à partir de 24,95 $. Sont également disponibles des bracelets tissés Pendleton pour Fitbit REPREVE® blue/grey Canyonlands et blue/pink Basket Maker, ainsi que des bracelets en mailles tricotées Victor Glemaud pour Fitbit REPREVE® à chevrons red/gold, stratifiés black/red et metallic gold/black, à partir de 39,95 $.

Fitbit Inspire 2 est disponible au prix de 99,95 $ aux couleurs black, lunar white et desert rose. Vendus séparément, les accessoires disponibles incluent des bracelets en cuir Horween de qualité supérieure à double épaisseur aux couleurs midnight blue ou noir, des bracelets à mailles en acier inoxydable de couleur argent ou or rosé, des bracelets de silicone aux motifs fleuris, des bracelets de silicone classiques en noir, lunar white et desert rose, ainsi qu’un nouveau bracelet à clip disponible en noir, à partir de 19,95 $.

Fitbit Premium est disponible au prix de 9,99 dollars par mois ou 79,99 dollars par an.

Source : Fitbit