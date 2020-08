Le casque sans fil G733 : Logitech G lance une nouvelle gamme pleine de couleurs.

Logitech G présente aujourd’hui une nouvelle collection de produits gaming qui permet à chacun d’exprimer son style et de célébrer le côté fun du gaming. La pièce maîtresse de cette Color Collection de la gamme Logitech G est le casque sans fil de jeu G733 LIGHTSPEED.

Disponible en quatre couleurs vives, le G733 est un casque sans fil complet qui s’adapte au style du joueur et contribue à rendre son équipement de jeu plus représentatif de son univers. Les souris gaming G203 et G305 et le clavier G915 TKL viennent compléter la collection.

« Alors que le jeu prend de l’ampleur au sein de la culture pop, l’expression de son style personnel est devenue une partie intégrante de l’identité d’un joueur » déclare Ujesh Desai, Manager General de Logitech de Logitech G. « Dans cet esprit, nous avons décidé de concevoir une collection d’équipement gaming haute performance fun et colorée ».

De la couleur pour exprimer sa personnalité de joueur



Des accessoires de jeu à l’emballage du produit, les coloris gris, blanc et noir ont historiquement dominé l’industrie du jeu, mais à mesure que le jeu se développe et répond aux besoins de consommateurs plus diversifiés, l’expression personnelle évolue aussi dans cette communauté. Grâce aux réseaux sociaux, à l’avènement du contenu généré par les utilisateurs et à l’essor rapide du streaming, les équipements des créateurs de contenu et des espaces de jeu sont de plus en plus exposés. Les joueurs réfléchissent ainsi davantage aux couleurs qu’ils utilisent et à ce que cela véhicule à propos de leur style et de leur personnalité. Investir dans son environnement de jeu pour refléter ses expressions intérieures offre une expérience de jeu plus immersive et la nouvelle Color Collection de Logitech amplifiera cela.

Des accessoires personnalisés pour une expérience ludique



Le nouveau casque sans fil G733 est disponible en quatre coloris : Blanc, Bleu, Lilas et Noir. Pesant seulement 278g, il possède des nouveaux bandeaux colorés et est équipé de coussinets d’oreilles avec une double couche de mousse à mémoire de forme ce qui en fait l’un des casques les plus confortables conçus par Logitech G. Afin d’accompagner le G733, Logitech G dévoile une collection de bandeaux réglables de la même couleur, ainsi que des protections de micro compatibles avec tous les casques et micros Logitech G.

« Nous avons décidé de concevoir un casque complet qui permet aux gens de montrer leur personnalité », a déclaré Tiffany Beers, Responsable de l’ingénierie audio chez Logitech G. « C’est dans ce sens que nous avons pensé le G733 et les accessoires disponibles. C’est un casque de jeu fiable et de qualité supérieure qui s’adapte à votre environnement et vous permet d’affirmer votre style personnel sans compromis sur la qualité technologique. »

Une collection complète pour un set up stylisé



En plus du G733, les joueurs peuvent styliser leur setup avec une version blanche ou noire du clavier de jeu mécanique sans fil Logitech G915 TKL, mais aussi avec les coloris Noir, Blanc, Bleu ou Lilas des souris G203 et G305.

« Les joueurs et les streamers recherchent davantage de moyens d’exprimer leur style et leur personnalité » déclare Elspeth Eastman, streameuse Twitch, joueuse et doubleuse. « Que ce soit du noir, du blanc, du lilas ou un mélange de toutes les couleurs, nous cherchons des moyens de nous exprimer lorsque nous jouons pour le plaisir. »

Prix et disponibilité

Le casque sans fil de jeu G733 LIGHTSPEED sera disponible au prix public conseillé de 149 €. Les bandeaux ajustables, disponibles en 5 options, seront vendus à l’unité au prix de 9,99 €; et le lot de cinq protections fun de micros pour une customisation aux prix de 9,99 €. Le clavier de jeu mécanique sans fil Logitech G915 TKL est vendu au prix de 229,99 €, tandis que la Logitech G305 est disponible pour 59,99 € et la Logitech G203 LIGHTSYNC pour 39,99 €.