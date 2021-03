La start-up carolo Tafsquare acquiert 4 sites concurrents en France

L’arrêt des activités de Caterpillar à Gosselies en 2016 a, au moins, eu une conséquence positive : la création de Tafsquare par deux anciens collègues qui emploient désormais 19 personnes.

« Issu de l’économie collaborative et circulaire, notre projet était de permettre à des milliers de professionnels triés sur le volet, de proposer leurs services à des particuliers désireux d’ouvrir un chantier de rénovation. » explique Enrico Porrovecchio, co-fondateur et CEO de Tafsquare. « La crise sanitaire et son corolaire de confinement ont poussé le belge à aménager son lieu de vie en y investissant l’argent qu’il ne pouvait plus dépenser ailleurs. En quelques mois, nous avons ainsi vu le nombre de projets purement et simplement doubler sur notre plateforme. De l’aménagement d’un jardin à la pose de panneaux solaires, en passant par l’installation d’une nouvelle salle de bain, des milliers de chantiers soumis gratuitement en ligne ont ainsi été réalisés par les corps de métiers inscrits sur notre site et contrôlés par nos soins, tant en termes d’accès à la profession qu’au niveau de leur santé financière, de leur fiabilité et de leurs références. »

« Outre la qualité des professionnels, nous contrôlons que les projets déposés par les particuliers soient réalistes et cela requiert énormément d’énergie, même si c’est évidemment le prix à payer pour gagner la confiance de part et d’autre. » confie Antoni Fasullo, co-fondateur et CCO chez Tafsquare. « Un chiffre parle de lui-même afin de traduire la qualité de nos services : plus de 70% des corps de métier renouvellent leur affiliation d’année en année. »

Afin de transformer l’essai, l’entreprise s’est logiquement tournée vers le marché français tout proche qui représente, en outre, un immense potentiel de croissance sur base de l’expérience acquise en Wallonie ainsi qu’à Bruxelles. Et pour y entrer en force, rien de tel que de s’adosser à des plateformes ayant déjà fait leur preuve sur le territoire. C’est pour cela que Tafsquare a jeté son dévolu sur budget-maison.com, guide-construction.fr, prixmaison.fr et devis-constructeur-maison.com, quatre sites internet qui vont aussi enrichir l’offre de services existante, en l’étendant de la rénovation à la construction et du BtoC au BtoB.

Des investisseurs tels que Xavier Corman (co-fondateur d’Edebex), Nicolas Finet (co-fondateur de Sortlist), ainsi que Mike Vandenhooft (co-fondateur de Newpharma) se joignent à l’aventure et entrent dans le Conseil d’Administration afin de permettre à l’équipe d’absorber la croissance de 2020, tout en la préparant à une nouvelle hausse des chantiers pressentie à hauteur de 50% pour l’année qui vient.

« On dit que l’adversité est la mère de l’innovation. Tafsquare l’a doublement prouvé en naissant d’un drame industriel et en sachant tirer profit d’une des plus graves crises de notre histoire. » conclut Laurence Glautier, Directrice Générale de la Sofinex. « Notre organisation soutient les investissements à l’international qui visent à créer de la richesse en Wallonie. A l’instar des chantiers qu’elle facilite, nous nous réjouissons donc d’ainsi voir une start-up participer au renouveau de la Région. »