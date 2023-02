Philips Sound lance de nouveaux écouteurs pour toutes les occasions

TP Vision présente de nouvelles versions de ses écouteurs ANC supra-auriculaires Philips Fidelio ainsi que de ses oreillettes ANC sans fil TWS avec le lancement des nouveaux modèles L4 et T2. La marque étend également sa série à succès GO avec les ensembles A5508 et A5608. La nouveauté de cette année est l’introduction des premiers écouteurs sleep buds Philips avec le lancement du N7808, développé en partenariat avec les scientifiques du sommeil Kokoon.

Fidelio L4 – l’un des meilleurs…. devient encore mieux

Les écouteurs L4 perpétuent la philosophie de Fidelio, qui consiste à offrir une combinaison irrésistible de superbes performances audio, une longue durée de vie de la batterie, une suppression active des bruits exceptionnelle, ainsi qu’un ajustement et un confort excellents, le tout fourni avec une fabrication et finition haut de gamme.

Le L4 continue d’utiliser un haut-parleur de 40 mm sur mesure, développé en interne, qui dispose désormais d’un revêtement en graphène afin d’ajouter une rigidité – sans poids supplémentaire – et ainsi offrir une distorsion plus faible pour un son plus net dans les moyennes et hautes fréquences.

Une connexion multipoint ultra-fiable et économe en énergie est garantie par la dernière version 5.3 de Bluetooth avec diffusion Auracast et LE audio. ​ L’inclusion des codecs LC3 et LDAC permet au L4 d’offrir la plus haute qualité audio sans fil, avec une lecture audio haute résolution également disponible via le câble mini-jack 3,5 mm fourni ou via USB-C.

Le système ANC Hybrid Adaptive à quatre microphones du Philips Fidelio L4 a également été amélioré en déplaçant le point d’aération du micro mesurant le bruit externe – feed forward – à l’arrière du casque, où il est moins sensible au bruit du vent. La sensibilité de ce micro peut également être réduite automatiquement à mesure que le bruit du vent augmente.

Un micro supplémentaire intégré pour la prise de voix est dédié à l’élimination des bruits de fond afin de garantir que les appels soient reçus et passés avec un son cristallin.

La durée de vie de la batterie a aussi été améliorée avec désormais 50 heures de lecture – 40 avec le mode ANC activé – et une charge rapide de 15 minutes offrant cinq heures de lecture. ​

La facilite d’utilisation est garantie grâce aux commandes tactiles – désormais dotées d’une zone tactile recouverte de cuir – avec des actions de glissement, de tapotement et de pression, ainsi qu’une assistance vocale via la compatibilité avec Google Assistant.

Le Philips Fidelio L4 sera disponible à partir du 4e trimestre 2023.

Le T2 met l’accent sur les oreillettes TWS ANC

La taille des oreillettes Philips Fidelio T2 a été réduite de 20% et le boîtier de chargement de 40% par rapport à la version originale T1.

Les performances audios de la plus haute qualité sont toujours disponibles grâce à la conception bidirectionnelle avancée des T2, avec un nouveau haut-parleur dynamique de 9,2 mm à revêtement en graphène, associé à un haut-parleur à armature spécialement optimisé, petit et très efficacement équilibré.

L’audio haute résolution et la connexion ultra-fiable sont garantis par l’arrivée de la dernière version 5.3 de Bluetooth – via Google Fast Pair – avec LE audio et le codec LC3. Le T2 offre également l’option du codec LDAC pour assurer une lecture de la musique dans la plus haute qualité de résolution.

Au total, le Philips Fidelio T2 dispose de six micros, dont trois dans chaque écouteur. Deux micros par écouteur offrent le niveau maximal d’annulation adaptative au bruit, tandis que les deux micros dédiés à la prise de voix – un par écouteur et utilisant la technologie de conduction osseuse – réduisent l’impact du bruit du vent.

Malgré la réduction de la taille des écouteurs et du boitier, la durée de vie de la batterie du T2 reste excellente avec neuf heures de lecture continue avec le mode ANC activité, et 27h de lecture supplémentaire disponible via l’étui de chargement – soit 10 heures pour les oreillettes et 30 heures de lecture à partir de l’étui sans ANC.

Une charge complète requiert deux heures, tandis qu’une heure de lecture supplémentaire est disponible après seulement cinq minutes de charge.

Les écouteurs sont également étanches aux éclaboussures avec un indice IPX4, parfait pour une utilisation en extérieur.

Les Philips Fidelio T2 seront disponibles à partir du 4e trimestre 2023 également.

Plus sur le GO

TP Vision élargit sa gamme d’écouteurs disponibles dans la série Go Sports avec deux nouveaux modèles de milieu de gamme, tous les deux conçus autour du thème GO afin d’apporter un plaisir supplémentaire aux personnes actives ou aux athlètes qui s’entraînent grâce à cette combinaison de confort, de robustesse, de résistance à l’eau et de son exceptionnel en déplacement.

Le A5508 est un nouvel écouteur TWS doté d’un haut-parleur de 8 mm à faible distorsion et recouvert de graphène afin de garantir une excellente qualité sonore, tandis que le A5608 adopte la toute dernière technologie d’oreille ouverte avec conduction osseuse pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un son optimal tout en étant capable d’entendre les sons ambiants – Le A5608 ajoute aussi une mesure de sécurité supplémentaire grâce à une lumière LED intégrée autour du cou (cf. ci-dessous).

Le A5508 et le A5608 utilisent tous les deux la toute dernière technologie Bluetooth 5.3 ultra-fiable avec le codec LC3 – offrant à la fois un son et une efficacité d’énergie supérieurs – ainsi que d’une connexion multipoint.

Les deux appareils disposent d’une excellente autonomie et d’un temps de recharge rapide. Le A5508 offre sept heures de lecture avec le mode ANC activé – et 21 heures supplémentaires avec le boitier de charge – avec une heure de lecture supplémentaires après seulement 5 minutes de recharge. Le A5608 offre quant à lui six heures de lecture, avec une heure de lecture supplémentaire disponible après une recharge de 15 minutes.

Le A5508 (cf. ci-dessous) est doté d’un système ANC hybride avec une fonction intégrée de réduction du bruit du vent. La qualité d’appel est également excellente sur les deux appareils grâce à un système de micro double avec réglage automatique via l’IA.

Parfaits pour la vie active en plein air, les A5508 et A5608 devraient tous deux offrir un plaisir de longue durée grâce à leur résistance à la sueur et à l’eau (IPX5).

Les Philips A5508 et A5608 seront disponibles à partir de l’été 2023.

Direction le lit – dormir tranquille avec les écouteurs sleep buds Philips

Le nouveau Philips N7808, les premiers écouteurs de sommeil Philips en partenariat avec Kokoon, offre la solution parfaite aux problèmes liés au sommeil en aidant les utilisateurs à s’endormir plus facilement, tout en protégeant leur sommeil des perturbations extérieures.

Conçu en partenariat avec Kokoon, spécialiste de la science du sommeil, le casque de sommeil N7808 déplace les principaux composants électroniques de l’écouteur vers un boîtier peu profond monté à l’arrière de la tête, non-ressenti en position allongée.

Ceci permet aux sleep buds N7808 d’être les plus petits possibles, avec une épaisseur de seulement 6mm – grâce à l’utilisation de haut-parleurs à armature équilibrée – au lieu des 20mm présents dans la plupart des écouteurs. Grace à sa petite taille, le N7808 est facile et confortable à garder dans l’oreille toute la nuit. ​ ​

Des capteurs insérés dans les écouteurs surveillent le rythme de sommeil de l’utilisateur afin d’adapter la diffusion du son et de l’atténuer automatiquement lorsque l’utilisateur s’endort.

Le N7808 fonctionne avec l’application Kokoon afin d’améliorer la compréhension et la gestion du sommeil de l’utilisateur, qui est surveillé en permanence par des accéléromètres ainsi qu’un minuscule moniteur optique de fréquence cardiaque à l’intérieur de l’écouteur, qui fonctionne en projetant une lumière sur la peau et en mesurant la façon dont la lumière est diffusée par le flux sanguin du corps. Ces informations peuvent ensuite être combinées pour aider les utilisateurs à mieux comprendre et à les guider vers un meilleur sommeil.

Les bruits extérieurs sont généralement la cause principale d’un sommeil perturbé. Les écouteurs N7808 sont dotées d’une excellente isolation du son qui fonctionne en combinaison avec une fonction intelligente de masquage sonore qui utilise un bruit blanc spécialement réglé, introduit lentement, pour atténuer les pics de bruits externes qui peuvent perturber le sommeil.

Le N7808 a une autonomie de dix heures et peut également être utilisé pour passer des appels et diffuser de la musique, notamment via Apple Music, Audible, Spotify, YouTube, les applications Calm et Headspace ou l’application Kokoon.

Les Philips N7808 seront disponibles à partir de l’automne 2023.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.sleepheadphone.com.