Le sportif professionnel Rudi Koertzen

Dans le monde sportif moderne l'un des arbitres de cricket les plus connus et les plus célèbres est 'Africain Rudi Koertzen.

Parmi les faits les plus intéressants à propos de Rudi Koertzen il est nécessaire d’indiquer les suivants:

l’arbitre d’origine d’Afrique du Sud est né en 1949;

il a travaillé comme commissaire pour les chemins de fer sud-africains et depuis sa jeunesse il était toujours passionné de cricket;

sa carrière professionnelle d’arbitrage a commencé en 1981, c’est-à-dire, à l’âge de 32 ans.

Les particularités de sa carrière sportive professionnelle qui peuvent être intéressantes pour les fans

Il pourrait être intéressant de noter qu'avant de commencer à arbitrer les matchs de cricket, Rudi Koertzen était joueur de cricket de la ligue.

Il est aussi important de souligner qu'en 1981 Rudi Koertzen a commencé à prendre part aux matchs de cricket en tant qu'arbitre. Mais ce n'était qu'en 1992 il est devenu arbitre a plein temps, c'est-à-dire, à l'âge de 43 ans.

Les honneurs et les réussites importants que ce sportif a obtenu pendant son parcours professionnel

Il est important de noter que pendant sa carrière internationale il a établi un record de participation au plus grand nombre de matchs de cricket – 331 au total.

Parmi les prix qui ont été remportée par Rudi Koertzen au cours de son parcours d’arbitre professionnel il est important d’indiquer les suivants:

ICC Bronze Bails Award pour 100 ODI;

ICC Silver Bails Award pour 200 ODI;

Prix ICC Golden Bails pour 100 tests.

Il est aussi nécessaire de souligner que Rudi Koertzen est devenu le premier arbitre de cricket qui a pu remporter ces trois prix lors de sa carrière professionnelle.