Le but le plus rapide qui a été marqué lors des matchs sportifs du championnat d’Uruguay

En parlant des buts les plus rapides qui ont été inscrits pendant les rencontres de football, il est impossible d'ignorer celui de l'Argentin Ricardo Oliveira. Il faut souligner qu'il s'agit du match sportif qui s'est passé le 26 décembre 1998. C'était la rencontre entre Rio Negro et Soriano qui s'est terminée par le score nul 1-1.

L’auteur du but remarquable et quelques mots sur le développement de son parcours sportif professionnel

Le but qui est considéré comme le plus rapide de tous les temps dans le monde de football a été inscrit par l'Argentin Ricardo Oliveira. Ce but remarquable et le plus rapide a été marqué à 2,8 secondes après le coup d'envoi.

En parlant du développement de la carrière de ce footballeur argentin, il faut noter qu’il est un des sportifs qui a changé le plus grand nombre de clubs dans le monde de football d’Argentine. Sur le terrain ce sportif a occupé le poste de buteur. Le premier club de football dans la composition duquel il a commencé à jouer était Portuaisa en 2000. Ici il a joué pendant deux ans et en 2003 il a rejoint l’équipe Santos (il a rejoint de nouveau pour la période 2015-2017). Parmi d’autres équipes de football pour lesquelles ce sportif a joué sont:

Valence depuis 2003 et jusqu’en 2004;

Bétis depuis 2004 et jusqu’en 2006 et plus tard en 2009;

Milan depuis 2006 et jusqu’en 2008;

Saragosse pendant la période 2008-2009;

Al-Jazira depuis 2009 et jusqu’en 2014.

En 2014 il est devenu buteur de l'équipe de football Al Wasl. Au cours de la période entre 2018 et 2020 il a joué dans la composition du club sportif Atlético Mineiro. Pendant la saison 2020-2021 Ricardo Oliveira faisait partie du club de football Coritiba. Il faut noter qu'à partir de 2022 il est membre de l'Atlétique.