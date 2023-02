TEST – Devolo Repeater 5400 WiFi 6

Après avoir testé le Devolo Repeater 3000 WiFi 6, je m’attaque à son grand frère, le Devolo Repeater 5400 WiFi 6, dont la taille du boîtier suggère de plus grandes antennes et une connectique arrière plus complète. Les différences entre les deux modèles valent-elles la peine de mettre 50€ de plus ?

Découverte du produit

Le Devolo Repeater 5400 WiFi 6 étant assez proche au niveau des caractéristiques que le modèle 3000, je vais parler uniquement des différences techniques et de performances.

Pour ce modèle haut de gamme, la vitesse annoncée en théorie est de 5400 Mbps, mais elle tient compte de la vitesse sur les deux fréquences, 5 Ghz et 2,4 Ghz. C’est pratiquement le double que petit frère ! En plus d’une plus grande vitesse, le Devolo 5400 offre un port RJ45 supplémentaire, utile si vous voulez brancher un ordinateur, une imprimante réseau, un NAS…

Ce répéteur ressemble à ma box Internet (Telenet) mais en plus petit, il est élégant et se range facilement près d’une prise. La connexion à mon réseau Devolo existant est d’une simplicité enfantine. Un avantage important est que, comparé au modèle 3000 qui se branche sur prise, celui-ci bénéficie d’une alimentation déportée, il est donc possible de placer le répéteur à quelques centimètres du mur et de l’orienter dans la direction souhaitée afin d’en augmenter l’efficacité.

Afin de comparer ses performances face au modèle Devolo 3000, je l’ai placé au même endroit.

Portée et performance

Je m’attendais à une plus grande portée, mais la différence n’est pas énorme. Le résultat est au niveau du modèle 3000 et loin derrière un CPL. Le fait de positionner le boîtier non pas contre dans une prise dans un mur mais à quelques centimètres de celui-ci améliore le signal.

Dans ma chambre, avec le Devolo Repeater 3000 WiFi 6, j’avais une vitesse de 20-50 Mbps, avec celui-ci j’obtiens entre 100-130 Mbps, c’est plus du double ! Pareil dans ma cuisine, où sans CPL ou répéteur, je n’ai aucun signal, la vitesse est doublée.

Consommation

Ces produits étant pratiquement allumés toute la journée, la consommation est un élément très important, surtout à l’heure actuelle.

Comme pour le modèle 3000, la consommation est plutôt basse, entre 5 et 9 Watts selon l’utilisation et le nombre d’appareils connectés. Pour rappel, il est possible de programmer dans l’application Home Network de Devolo un allumage et extinction afin d’économiser de l’énergie la nuit quand votre réseau est inutilisé, ou lorsque personne n’est à la maison.

Le boîtier chauffe moins que le Devolo Repeater 3000, sans doute car l’alimentation n’est pas intégrée au boîtier.

Conclusion

Pour mon usage, pour lequel la vitesse n’est pas un élément capital, le Devolo Repeater 3000 est suffisant, pour quelqu’un qui a besoin d’une vitesse optimale, le modèle 5400 sera plus adapté.

Par contre, un élément important pour moi est l’encombrement et le positionnement du boîtier. Le Devolo Repeater 3000 se branche sur une prise et occupe deux espaces d’une multiprise, alors que ce modèle peut se positionner n’importe où, grâce à une alimentation externe et un câble.

Si je devais choisir l’un des modèles, pour une différence de prix de 50 euros, le Repeater 3000 étant vendu à 100 euros contre 150 euros pour le Devolo Repeater 5400 WiFi 6, je choisirais ce dernier.

On aime Installation simple

Alimentation extérieure qui permet un meilleur placement et un meilleur signal

Un port RJ45 supplémentaire

Consommation électrique basse

Logiciel Home Network complet On aime moins La vitesse maximale dépend du signal WiFi

