J’ai testé le DJI Mini 3 Pro à -22°C en Italie

Pour un short ski à Livigno, en Italie, j’ai décidé d’emporter mon DJI Mini 3 Pro afin de prendre de belles vidéos et photos de lever et coucher de soleil. J’avais lu dans la documentation que la température de fonctionnement minimale est de -10°C. Sachant qu’avant de partir il faisait jusqu’à -20°, j’ai voulu tester mon drone dans ces conditions extrêmes.

Premier test

Lors de notre arrivée à l’hôtel, notre chambre n’étant pas prête, Audrey m’a gentiment proposé de profiter de notre temps libre pour faire du drone. Par chance, le soleil brillait, il n’y avait ni vent ni nuage et la température était d’environ -5°C. Avant d’entamer mon premier vol, j’ai effectué tous les calibrages de routine, surtout à cause de l’altitude (1800m).

Contrairement à Audrey qui ne s’amusait pas vraiment, j’ai joué avec mon drone pendant 40 minutes (le temps de vider deux batteries) sans rencontrer de problème. Je volais à une distance de 500m et une altitude maximum de 100m. Le drone était stable et ne montrait aucun signe de fatigue dû aux conditions météorologiques.

Lever de soleil

Avant le petit déjeuner, vers 7h du matin, je me suis positionné devant l’hôtel pour prendre une photo du soleil qui se lève derrière les montagnes. Après quelques photos et confiant dans les capacités de mon DJI Mini 3 Pro, j’ai voulu tenter d’atteindre la hauteur maximale autorisée de 500m d’altitude.

Les conditions météo n’étaient pas aussi bonnes que le jour précédent, il faisait -22° et le vent était conséquent même à basse altitude.

Après quelques vérifications, j’ai entamé la montée en mode sport afin de faire revenir mon drone au plus vite en cas de problème. Dès 100m d’altitude, je ne le voyais déjà plus alors qu’il était juste au-dessus de moi. J’atteins 500m d’altitude sans difficulté, mais directement le drone indique un message inquiétant “surcharge du moteur de la nacelle”, ensuite la caméra s’embue et l’image vibre sur le retour vidéo de la télécommande.

La température ressentie à 500m avec le vent doit probablement être de -30°C. Je fais redescendre le Mini 3 Pro le plus vite possible. En main, je sens qu’il est très froid, mais il ne présente aucun dommage ou givre sur les hélices comme ça peut arriver. Je m’empresse de le remonter dans la chambre pour le remettre au chaud et recharger la batterie. J’en profite pour chercher l’explication de ce message d’erreur, bien que j’avais une idée. Bien qu’il y ait d’autres causes possibles (pièces endommagées, …) la cause la plus probable est la température trop basse. Cela ne suffit pas pour m’arrêter. Après le petit déjeuner, quand le drone était à température, je l’ai fait voler dans la chambre afin de confirmer qu’il n’avait subi aucun dégât. Heureusement, ce n’était pas le cas.

Coucher du soleil

Le même jour, je décide de faire des vidéos de l’hôtel au coucher du soleil. Je reste à basse altitude (sans vent) près de l’hôtel, afin de faire d’autres tests. Je pilote le drone depuis la terrasse de ma chambre pendant une quinzaine de minutes sans rencontrer aucun problème ou message d’erreur. La température devait être de -15°C.

Vidéos sur les pistes

Nous allons sur les pistes et vers à 10h, je profite d’un beau ciel et d’une vue imprenable sur les montagnes pour faire des vidéos. Malgré l’altitude (2300m), le vent et la température de -15°C, le drone réagit bien, je ne pilote que 10 minutes le temps d’avoir toutes les images que je veux et surtout, car mes doigts sont gelés. Le drone n’ayant pas été longtemps dans mon sac à dos, il ne s’est pas refroidi.

Plus tard dans la journée, je m’arrête pour faire d’autres vidéos sur les pistes. Le drone est resté dans mon sac à dos toute la journée et il a eu le temps de prendre la température ambiante. À peine allumé, j’ai un message concernant la température de la batterie, trop froide (alors qu’elle était dans la poche de mon pantalon pour profiter de ma chaleur corporelle). Deux minutes après le décollage, j’ai à nouveau le message d’erreur « surcharge du moteur de la nacelle » et l’image vibre également. Très déçu, je fais revenir le drone et le range dans mon sac à dos. En faisant atterrir le drone, je remarque que le moteur de la nacelle vibre anormalement et fait un bruit étrange, je suppose que les composants du stabilisateur sont froids ou gelés.

Lien vers la vidéo.

Conclusion : puis-je faire voler mon drone sous les -10°C ?

Après quelques jours d’utilisation, je déduis que si j’utilise le drone lorsqu’il est à la température de ma chambre d’hôtel, il fonctionne plus ou moins longtemps (selon la température extérieure).

En revanche, si je fais voler le drone après qu’il se soit refroidi suite aux quelques heures passées dans mon sac à dos, à cause de la température de la batterie et du drone en lui-même, il ne vole que quelques minutes au maximum. Les composants métalliques du drone ainsi que l’électronique ne doivent pas apprécier de se refroidir à -20°C.

La température minimale de fonctionnement de -10°C recommandée par DJI est théorique, car d’autres paramètres entrent en compte, comme la force du vent, l’altitude, la température des batteries, l’ensoleillement …

En conclusion, il est possible de faire voler le drone par une température inférieure à celle conseillée par DJI, c’est-à-dire au-dessous de -10°C, mais pas longtemps et surtout à vos risques et péril.

Toutes les photos et vidéo sont disponibles sur Google Photos.