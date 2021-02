TEST : Disney+, l’avis d’un non cinéphile en deux coups de cuiller.

La bataille est rude entre Netflix, Amazon Prime et … l’IPTV. Cependant, Disney a décidé de se lancer sur ce terrain ultra concurrentiel et ce nouveau media de streaming a vu le jour en novembre 2019 aux Etats-Unis et plus récemment dans nos contrées européennes.

Pour tout vous dire, je me suis désabonné de Netflix car peu de contenus m’intéressaient. Aussi abonné à Amazon Prime Video et ayant tenté l’aventure IPTV quelques jours durant, je me suis tout de même laissé charmer par Disney+ dont voici un petit compte-rendu.

Pourquoi ai-je craqué ?

1. Le prix

La première raison est le prix de l’abonnement annuel, il est dérisoire (69,99€ jusqu’au 23/02/2022 après quoi, le prix passe à 89,90€) comparé à celui de Netflix (entre 191,99 € pour un service équivalent) !

2. Le catalogue

Pour ce prix-là vous possédez cinq « chaînes », à savoir, Disney, Pixar, Marvel, StarWars, National Geographic et, bientôt, Star. Il est assez facile de deviner le contenu des chaînes à leur nom, sauf pour Star, qui regroupera des films, pas forcément de l’univers Disney ou Pixar, mais un large catalogue avec plus de 230 films, plus de 40 séries et 15 documentaires dès le lancement de la chaîne ! N’oublions pas que Disney a racheté la Fox et peut donc accéder à un catalogue de films absolument gigantesque.

3. Disponible sur tous les supports



N’étant pas un grand cinéphile, le chef d’œuvre pour lequel j’ai souscrit à cet abonnement est … les 30 saisons des Simpson ! Les enfants de ma compagne, âgés de 7 et 10 ans, étaient en extases devant le catalogue Disney et Pixar. Ils nous ont bassinés les oreilles pendant longtemps à coup de « Waouuuuw », « Trooooop biiiiien », « Mamaaaan, regarde », « Y a mêêêêême ççaaaaaa », « Est-ce qu’on peut regarder ça ce soir ? ». Mes amis geek et fan de voitures (Xavier, Bernard, si vous me lisez…), eux, sont plutôt séduits par le catalogue National Geographic.

Disney+ est disponible sur énormément de supports :

Téléviseurs : Amazon Fire TV, Android TV, AppleTV, Chromecast, TV LG, Samsung

: Amazon Fire TV, Android TV, AppleTV, Chromecast, TV LG, Samsung Ordinateurs : Chrome OS, MacOS, Windows

: Chrome OS, MacOS, Windows Mobiles et Tablettes : Tablettes Amazon Fire, Mobiles et tablettes Android, iPhone & iPad

: Tablettes Amazon Fire, Mobiles et tablettes Android, iPhone & iPad Consoles de jeux : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S

Peu importe le support, l’application est bien construite, rapide, facile et pratique à utiliser. En même temps, Disney n’a pas réinventé la roue d’un interface utilisateur de streaming. J’ai testé l’application sur une tablette Samsung, un PC (Gamer, of course) et une Xbox One S, l’application fonctionnait à la perfection.

4. Download et mode hors-ligne



Oui, il est possible de télécharger tout ce que vous désirez pour le regarder hors-ligne. Pour une raison que je n’arrive pas encore à déterminer, parfois, quand je suis hors-ligne, l’application ne se lance pas et m’oblige à me connecter à Internet afin de m’identifier. Sans quoi, il m’est impossible de regarder ce que j’ai téléchargé sur ma tablette.

5. Economie d’échelle



Le dernier argument de poids, même s’il n’est pas encore autorisé officiellement, est le fait que Disney tolère (pour le moment) le partage de compte (comme Netflix, Spotify, etc.). Il est possible de créer 7 profils et de regarder du contenu 4K à quatre personne en même temps, et donc, de partager le prix de l’abonnement en quatre.

Vous aurez aisément compris qu’un abonnement peut donc vous revenir à la modique somme de 17,5 € pour une année de “binge watching”. Qui dit mieux ?

En résumé

Disney+, c’est plus de 500 films pour petits et grands, plus de 7500 épisodes de séries, un catalogue qui s’enrichi tous les mois pour à peine 69,99€ par an ou 17,5€ si vous partagez l’abonnement avec trois amis.

Même si je ne regarde pas beaucoup de films Disney ou Pixar (et que pas grand-chose ne m’intéresse dans le contenu proposé), je ne regrette pas ma souscription pour l’intégrale des Simpon, les films à venir sur Star, ainsi que les reportages de National Geographic.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire, trouver trois connaissances et vous abonner avant que le prix n’augmente.