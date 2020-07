Le nouveau devolo Magic 2 WiFi next : le WiFi Mesh de nouvelle génération

devolo, le spécialiste des réseaux, présente le Magic 2 WiFi next, qui offre une combinaison optimale de fonctions WiFi Mesh innovantes et de la technologie CPL, et permet ainsi aux utilisateurs de gagner sur les deux tableaux. La dernière version de G.hn, la norme CPL, permet d’atteindre une vitesse maximale de 2 400 Mbps dans le backbone. La série Magic 2 dispose ainsi des adaptateurs CPL les plus rapides sur le marché. Le devolo Magic 2 WiFi next prend également en charge les technologies Multi-User MIMO et Access Point Steering pour améliorer la performance du WiFi.

devolo Magic : la meilleure solution pour travailler à domicile

Avec le nouveau Magic 2 WiFi next, devolo continue à étendre sa série populaire Magic. Heiko Harbers, le CEO de devolo AG, déclare : « Plusieurs tests de produits positifs montrent que devolo est la solution la mieux indiquée pour travailler à domicile. Grâce au G.hn de dernière génération, la technologie CPL est plus puissante que jamais : le signal Internet n’est plus perturbé par les murs ou les plafonds. Si l’on y ajoute les fonctions WiFi améliorées du Magic 2 WiFi next, l’expérience utilisateur dans toute la maison est vraiment la meilleure. »

Les adaptateurs devolo Magic 2 ont une portée maximale de 500 mètres via le réseau électrique. Ils transforment toute prise de courant en un point d’accès à haut débit. Ainsi, les produits devolo Magic 2 sont non seulement les adaptateurs CPL les plus rapides sur le marché, mais aussi ceux qui offrent la portée la plus étendue.

Nouveau : Multi-User MIMO

Le nouveau Multi-User MIMO (MU-MIMO) améliore encore les performances WiFi du devolo Magic 2 WiFi next. Cette technologie fournit une capacité de transmission optimale à plusieurs appareils simultanément. Par exemple, il est possible de streamer de nouvelles séries en 4K, tandis qu’une autre personne dans la pièce d’à côté joue à un jeu en ligne sur une tablette, et qu’un autre membre de la famille passe des appels vidéo dans son bureau à domicile. Le MU-MIMO surveille automatiquement et efficacement les flux de données WiFi.

Développement continu du WiFi Mesh

La fonction Mesh du devolo Magic 2 WiFi est désormais dotée de l’Access Point Steering. Cette fonction se connecte automatiquement au point d’accès WiFi le plus puissant à proximité, permettant à un utilisateur de bénéficier d’une connexion optimale sur son smartphone, sa tablette ou tout autre appareil, même s’il se déplace chez lui. En outre, les fonctions WiFi Mesh du nouveau devolo Magic 2 WiFi next sont complétées par des fonctions telles que « Fast roaming », « Band steering », « Airtime fairness » et « Config sync » (single SSID), dont les adaptateurs Magic WiFi sont également déjà équipés.

« Fast roaming » (client steering) garantit une connexion rapide des clients au hotspot WiFi le plus puissant, mais l’action est effectuée par le client lui-même. « Band steering », intégré aux adaptateurs WiFi du Magic 2, garantit que tous les clients WiFi se connectent automatiquement à la bande de fréquences optimale. Si la bande de 2,4 GHz est occupée, les clients passent à la bande de 5 GHz sans que l’utilisateur n’ait quoi que ce soit à faire. Grâce à la fonction « Airtime fairness », les clients rapides sont prioritaires sur le réseau et ne sont plus ralentis par les clients plus âgés et plus lents. « Config sync » permet de synchroniser les données de configuration WiFi avec tous les hotspots Magic.

Parfaitement sécurisé : WPA3

Grâce au WPA3, la connexion WiFi est extrêmement sûre. Le standard de sécurité actuel de la Wi-Fi Alliance est basé sur le protocole WPA2 et protège efficacement des accès non autorisés grâce à un cryptage de 128 bits. Dans le même temps, le WPA3 facilite la connexion de nouveaux appareils au réseau domestique. Pour cela, les clients WiFi doivent supporter le cryptage WPA3. La protection WPA2 reste disponible pour tous les autres clients. Il est également possible de combiner le WPA3 et le WPA2.

Plug & Play grâce à l’auto-appairage

L’installation d’adaptateurs devolo Magic 2 WiFi next est très simple : branchez un adaptateur dans une prise électrique, connectez-le au routeur via le câble Ethernet, branchez le second adaptateur dans une autre prise endéans les deux minutes et les adaptateurs seront automatiquement connectés. Pendant ce processus, ils échangent un identifiant de sécurité individualisé, de façon à protéger le transfert de données via le réseau électrique. En outre, les utilisateurs peuvent suivre pas à pas l’installation du réseau domestique de devolo grâce à l’assistant d’installation.

Utilisation aisée via l’application et le logiciel

Le réseau est facile à utiliser avec l’application devolo Home Network. Qu’il s’agisse d’intégrer des adaptateurs supplémentaires au réseau, de créer des comptes pour des invités ou de mettre en place un contrôle parental : toutes les configurations se font en quelques secondes, sans l’aide d’un expert. devolo travaille en permanence sur l’application Home Network et ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour gratuites. Le logiciel devolo Cockpit et l’interface web sont également faciles à utiliser.

Prix et disponibilité

Le nouveau Magic 2 WiFi next est dès à présent disponible en magasin et en ligne dans différentes variantes. Le Kit de démarrage inclut deux adaptateurs et son prix indicatif est de 199,90 euros. Il couvre environ 90 m2. Le Multiroom kit du devolo Magic 2 WiFi next couvre une surface plus grande, jusqu’à 180 m2 environ. Ce kit comporte trois adaptateurs et est proposé au prix de 299,90 euros. Pour étendre un réseau Magic existant, les adaptateurs Magic 2 WiFi next sont disponibles séparément au prix de 129,90 euros pièce. devolo offre une garantie de trois ans sur tous ses produits.