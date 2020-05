Nouveautés Microsoft : Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Headphones 2 et Surface Earbuds !

Productivité et confort garantis, peu importe où se trouve votre bureau !

Microsoft présente également Surface Dock 2 qui permet d’élargir l’espace de travail d’un simple clic magnétique et d’offrir une recharge plus rapide, des taux de transfert de données plus élevés et les outils de gestion d’entreprise réclamés par le public, ainsi qu’un nouveau Microsoft USB-C Travel Hub multiport pour davantage de possibilités de connexions aux réseaux, aux écrans et aux accessoires USB-C™ en déplacement.

En outre, les nouveaux accessoires présentés par Microsoft sont conçus pour vous garantir plus de productivité et de confort, peu importe où se trouve votre bureau.

Scindé en deux, le clavier Microsoft Ergonomic Desktop réduit la fatigue et offre un confort et un contrôle exceptionnels. Grâce au repose-poignets amélioré et aux touches de raccourcis dédiées pour accéder aux applications et aux fonctions que vous utilisez le plus souvent, il augmente votre productivité.

Ultralégère, la Microsoft Ergonomic Mouse offre une navigation et un suivi extrêmement précis. Elle est équipée d'un repose-pouce rembourré pour plus de confort tout au long de la journée, de deux boutons programmables et d'une molette de défilement en aluminium.

Didier Ongena, Managing Director Microsoft Belgique et Luxembourg : « Chaque fois que nous créons un produit Surface, nous nous concentrons sur deux besoins du client : lui offrir la polyvalence pour travailler en tout lieu, à toute heure et sur tout appareil, et lui permettre d’exploiter la puissance d’une expérience logicielle et matérielle transparente afin de poursuivre sur sa lancée et d’atteindre le résultat escompté. Les nouveaux produits annoncés aujourd’hui s’inscrivent résolument dans cette perspective et sont conçus pour vous aider à faire ce que vous devez faire, où que vous soyez ».