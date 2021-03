Les smartwatches Samsung désormais disponibles en Belgique en version LTE

Les montres Galaxy Watch3 et Galaxy Watch Active2 constituent le partenaire idéal pour gérer vos routines quotidiennes et atteindre vos objectifs de remise en forme. Ces deux montres élégantes facilitent la vie des utilisateurs et leur permettent de prendre le contrôle de leur santé et de leur bien-être, de passer facilement d’un appareil à un autre et de se connecter via l’écosystème Samsung Galaxy. Outre les modèles Bluetooth, les utilisateurs belges peuvent désormais opter pour une version LTE autonome.

Liberté totale avec une smartwatch LTE

Comme les montres Galaxy Watch3 et Galaxy Watch Active2 peuvent désormais se connecter à un réseau mobile 4G ou LTE, leurs utilisateurs ont toute la liberté de sortir de chez eux sans leur smartphone et d’utiliser la montre à leur poignet pour téléphoner, envoyer des messages ou diffuser de la musique. Très pratique lorsque vous êtes une journée entière sur la route ou lors d’un entraînement, à l’intérieur ou à l’extérieur. Vous pouvez également, en cas d’urgence et sans smartphone à proximité, envoyer des messages SOS à vos contacts désignés pour leur faire savoir où vous vous trouvez. Au cas où une aide médicale est nécessaire, les informations médicales sont rapidement accessibles pour aider les premiers secours.

Pour fonctionner de manière autonome, ces appareils utilisent la technologie de « One Number » du fournisseur de télécommunications Telenet. L’utilisateur copie, par un processus simple, les données de la carte SIM de son abonnement WIGO ou YUGO sur une e-sim sur les montres Galaxy Watch3 ou Galaxy Active2. Les minutes d’appel, les données et les SMS consommés via la smartwatch sont alors déduits du montant de l’abonnement mobile.

Suivi optimal de la santé avec mesure de la pression artérielle, ECG et détection des chutes

Vous trouverez, sur les montres Samsung Galaxy Watch3 et Galaxy Watch Active2, l’ensemble des fonctionnalités Santé le plus complet jamais créé. Les utilisateurs peuvent maintenant également mesurer leur pression artérielle et effectuer un électrocardiogramme via l’application Samsung Health Monitor.

Une fois la montre calibrée avec un brassard de tension artérielle traditionnel, vous tapez sur « mesurer » pour lire votre tension artérielle. L’appareil mesure votre tension artérielle par l’analyse des ondes du pouls qui sont enregistrées par les capteurs du moniteur de fréquence cardiaque. Le programme analyse ensuite la relation entre la valeur d’étalonnage et la variation de la pression artérielle pour déterminer votre tension artérielle.

La fonction d’électrocardiogramme de l’application Samsung Health Monitor fonctionne en analysant l’activité électrique du cœur grâce à un capteur sur les montres Galaxy Watch3 ou Galaxy Watch Active2. Pour ce faire, vous ouvrez l’application Samsung Health Monitor lorsque vous êtes au repos et vous vous assurez que votre montre est bien fixée au poignet. Vous placez ensuite votre avant-bras sur une surface plane et vous appuyez légèrement d’un doigt de l’autre main durant 30 secondes sur le bouton supérieur de la montre intelligente. L’application mesure votre fréquence et votre rythme cardiaques, classés comme rythme sinusal (une fréquence cardiaque normale et régulière) ou FA (fibrillation auriculaire, une fréquence cardiaque irrégulière).

En cas de lourde chute, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, la fonction détection de chute le constate et envoie directement un message SOS à vos contacts d’urgence.

Afin de prendre votre tension artérielle et d’effectuer un électrocardiogramme, installez l’appli Samsung Health Monitor tant sur votre montre Galaxy Watch3 ou Galaxy Watch Active2 que sur votre smartphone Galaxy. L’appli Samsung Health Monitor est automatiquement installée lorsque les utilisateurs mettent à jour leur smartwatch Galaxy actuelle avec la dernière version logicielle via l’appli Galaxy Wearable. L’appli smartwatch ouvre alors un lien vers la page de téléchargement de l’appli smartphone dans le Galaxy Store.

Disponibilité

Les versions LTE des montres Samsung Galaxy Watch3 et Galaxy Watch Active2 sont disponibles à un prix de vente conseillé à partir de 239,99 euros sur samsung.com, dans les points de vente et sur le site web de Telenet.