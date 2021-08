TEST – Sony WF-1000XM4, notre avis sur ces écouteurs de tous les superlatifs

Je devais recevoir les écouteurs Sony WF-1000XM4 fin juin, avant mon départ en vacances, mais ils sont arrivés trop tard. Dommage, ça m’aurait été utile dans un avion rempli de charmants bambins qui ont hurlés pendant les 3h de vols.

Alors que j’étais au bord de la piscine occupé à déguster un cocktail, mon voisin m’a envoyé un message pour me dire qu’un mystérieux colis était arrivé pour moi. Etant donné que je n’attendais que les écouteurs Sony, j’avais deviné le contenu. Comme le chat dans le paradoxe de Schrödinger, j’étais à la fois « heureux d’être en vacances avec ma compagne » et à la fois « malheureux de ne pas pouvoir tester un nouveau produit » (Note de ma chérie : « Des vacances avec moi ça compte autant que de tester des écouteurs ? »).

Bref, première chose que j’ai faite en rentrant de vacances, c’est déranger mon voisin pour récupérer mon précieux.

Configuration des écouteurs et test du 360 Reality Audio

Comme pour les Huawei Freebuds 4 que j’ai eu l’occasion de tester récemment, je ne lis pas la documentation, j’allume les écouteurs et les connecte directement en Bluetooth à mon Samsung.

La connexion établie, mon smartphone me propose le téléchargement de l’application « Headphones » de Sony. Une fois installée, l’application propose de tester le son, à la dénomination très pompeuse, de « 360 Reality Audio ». Je me dis que c’est encore une belle connerie marketing jusqu’à ce qu’à ce que je compare le son stéréo « classique » et le son « 360 Reality Audio ». La différence est impressionnante !

Malheureusement, cette optimisation ne fonctionne qu’avec les applications Deezer, Artist Connection, nugs.net, Tidal et Amazon Music HD. Sony offre trois mois d’essais à Deezer afin de pouvoir tester les avantages du 360 Reality Audio.

Etonnamment, pour configurer l’optimisation “spatialisée”, il faut prendre des photos de ses oreilles. Je suis curieux de savoir en quoi ça aide à améliorer le son puisque dans tous les cas les bouchons sont enfoncés dans l’oreille.

Le « 360 Reality Audio » donne un rendu incroyable aux morceaux optimisés, dommage qu’en plus d’être limité à quelques applications, le catalogue des chansons est très réduit (mais augmente régulièrement). En résumé, même si ça fonctionne très bien c’est, pour le moment, un argument marketing, comme la technologie 4K lorsqu’il n’y avait aucun contenu adapté.

Premier essai

La première fois que j’ai écouté de la musique avec les Huawei Freebuds 4, j’étais étonné de la qualité du son pour de si petits écouteurs. Avec les écouteurs Sony WF-1000XM4, j’ai carrément eu la chair de poule ! Le son qui sort de ces écouteurs est incroyable, même sans optimisation 360 Reality Audio. La qualité du son additionné au confort des bouchons souples rendent l’expérience bluffante. Le son est chaud avec des graves présents, la plage dynamique d’une précision incroyable, le détail des sonorités à couper le souffle, bref la perfection sonore est au rendez-vous !

Design

A première vue, je trouve les Sony WF-1000XM4 énormes et moches, ensuite. Avec le temps et à force de les regarder, je les trouve … toujours aussi laids. Tous les goûts sont dans la nature mais moi je n’aime pas cette grosse masse noire dans mon oreille. Lorsque je fais du jogging, je les trouve moins stables, même bien enfoncés, on dirait qu’ils vont tomber.

Même si la finition est impeccable, le noir mat du plus effet et la petite touche métallique élégante, je préfère les Huawei Freebuds 4 plus sobres et discrets.

Le boîtier est, à l’instar des écouteurs, massif mais de bonne construction.

Confort

Les bouchons souples dans l’oreille sont agréables. Je me demande pourquoi tous les constructeurs ne proposent pas des écouteurs avec de tels embouts, c’est tellement plus confortable, surtout pour une utilisation prolongée. De plus, ils ferment hermétiquement l’oreille, ce qui améliore le confort d’écoute grâce à un antibruit passif. Si vous avez de petits ou grands conduits auditifs externes, pas de panique, Sony fourni trois tailles de bouchons. Après avoir laissé Audrey galérer pour faire rentrer les embouts medium dans ses oreilles pendant cinq minutes, je lui ai donné les small qui sont rentrés facilement. Comme quoi, oui la taille, parfois ça compte.

Réduction de bruit active

J’étais déjà bluffé par la réduction de bruit des Freebuds 4 mais encore une fois, Sony réussi à faire mieux (note de ma chérie : Pas étonnant, vu la taille des écouteurs !).

Lors d’un autre voyage, nous avons comparé l’efficacité de la réduction de bruit dans un avion, assis à côté du moteur (places de merde, merci Ryanair). La différence entre l’efficacité des Sony et des Huawei est significative.

Même sans que la réduction de bruit ne soit activée, les WF-1000XM4, grâce à leurs embouts en caoutchouc, isolent mieux l’oreille et réduisent le bruit ambiant. Lorsque la réduction de bruit est activée c’est magique, on peut profiter du son exceptionnel sans être dérangé par le bruit environnant.

Nous avons comparés les écouteurs pendant notre city-trip dans différentes conditions et à chaque fois, l’efficacité et la suprématie des écouteurs de Sony sont incontestables.

Autonomie

Pour comparer l’autonomie des écouteurs, nous avons chargé à 100% les Huawei Freebuds 4 et les Sony WF-1000XM4, avons activé la réduction du bruit active et écouté de la musique sur Spotify. Les écouteurs de Sony se sont révélés plus endurant que les Huawei, ce n’est pas étonnant vu leur dimension. Les écouteurs étant plus volumineux, j’imagine que la batterie l’est également.

Dans les deux cas, l’autonomie des écouteurs et de leurs boitiers sont largement suffisant pour écouter de la musique pendant une grosse partie de la journée. Les écouteurs ont une autonomie officielle annoncée de 8h et 16h pour le boîtier, soit une journée complète ! Comme sur la plupart des écouteurs, une charge rapide de 5 minutes offre 60 minutes d’écoute.

Application Headphones Connect

L’application est complète, elle contient une foultitude d’informations et de fonctionnalités. Elle permet, en outre, de configurer les commandes tactiles de chaque écouteur selon différent critère (taper 1x, 2x, 3x, pression continue, …), visualiser le niveau de charge du boîtier et des écouteurs, configurer le contrôle adaptatif de la réduction de bruit (ajustement automatique selon la localisation ou en fonction de l’action), vérifier la bonne adaptation des embouts à ses oreilles, associer un assistant vocal (Google Assistant ou Alexa), … Option assez rare que pour être mise en avant, il est possible de configurer un égaliseur pour régler avec précision le son selon vos préférences (ça me rappelle toute ma jeunesse !).

Rapport qualité / prix

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 sont vendus au prix de 280€. Mettre autant d’argent pour mon usage (c’est-à-dire au sport ou dans l’avion) c’est exagéré. Malgré tout, le prix est justifié pour la qualité audio incroyable, la construction et l’application de Sony très complète et si vous êtes audiophiles, après avoir testé ces écouteurs, vous n’en voudrez pas d’autres.

Conclusion

C’est indiscutable, ces écouteurs Sony WF-1000XM4 sont les maîtres dans la catégorie « Ecouteurs True Wireless » à réduction de bruit active. Mis à part le design et le maintien dans l’oreille, tout est parfait, la qualité du son, l’application, l’autonomie et le confort. Si la qualité du son est primordiale pour vous, vous choisirez sans hésitez les Sony, si le design et le prix importe, les Huawei Freebuds 4 sont une excellente solution.

Sony 1000XM4 279.99 € 8.1 Qualité audio et réduction de bruit 9.5/10

















Confort 7.5/10

















Qualité de fabrication 9.0/10

















Design 5.0/10

















Autonomie 9.5/10

















Pros Qualité audio à couper le souffle

Confort des écouteurs en mousse

Autonomie

Réduction de bruit d’une efficacité redoutable Cons Cher mais justifié par la qualité du son

Technologie 360 Reality Audio limitée à certaines applications et catalogue limité

Design discutable Acheter