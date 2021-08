Utiliser la technologie pour rendre la vidéoconférence plus efficace

La puissance de la vidéoconférence provient des progrès des technologies sans fil et de communication. C’est ce qui, à l’heure actuelle, permet de gérer et de maintenir une communication efficace dans les environnements professionnels et encourage de plus en plus les interactions en face-à-face en temps réel, à tout moment et en tout lieu.

En raison de leur accessibilité via une connexion internet, entre autres qualités, les vidéoconférences sont devenues l’un des principaux outils pour faciliter la communication à distance et représentent une fenêtre d’opportunité dans l’environnement collaboratif des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

L’éventail des possibilités est très large, qu’il s’agisse d’organiser des sessions de formation, des événements, des entretiens, des visioconférence avec les membres de l’équipe qui ne se trouvent pas au siège de l’entreprise, ainsi qu’avec les clients ou les fournisseurs, car ils permettent de franchir les frontières géographiques, que ce soit au niveau local, régional ou même international.

Augmentation de la demande

En fait, selon les données de Statista, l’augmentation de l’utilisation des applications de téléconférence et de réunion numérique se poursuit sans relâche, notamment à la suite de la pandémie, avec un nombre record d’utilisateurs et de revenus facturés. On prévoit qu’avec la mise en œuvre de modèles de travail hybrides reposant entièrement sur la technologie, la tendance se poursuivra grâce aux plateformes et aux applications qui ont gagné en popularité.

Face à cette évolution, il est essentiel pour les salles de vidéoconférence de disposer des meilleurs équipements, ainsi que d’un fournisseur d’accès à Internet qui garantisse un service de qualité et sans faille pour la transmission de la vidéo, de la voix ou des documents.

De nombreux avantages

L’intérêt de ce système est que, grâce à la vidéoconférence, les utilisateurs peuvent prêter attention les uns aux autres et obtenir la même qualité de réponse que s’ils étaient face à face dans le même espace ; la gestuelle est la même et la qualité des présentations s’en trouve accentuée, puisqu’il y a un échange d’idées en direct.

Grâce à la vidéoconférence, les responsables peuvent traiter avec le personnel de manière plus personnelle, ce qui favorise de meilleures relations au sein de l’organisation et permet de respecter les politiques de qualité de l’entreprise. En outre, il s’agit d’un outil puissant pour renforcer les capacités des organisations en collaborant avec des experts du monde entier, en formant le personnel des entreprises et en échangeant des idées et des informations, optimisant ainsi les ressources en temps, en argent et en espace.

La vidéoconférence peut avoir lieu dans de grandes salles, de petites salles et même dans des salles qui font office de bureaux à domicile. C’est l’idéal pour maintenir l’interconnexion entre l’équipe de travail, les partenaires, les gestionnaires et les directeurs, en réduisant les coûts en termes de déplacements, d’hôtels, de frais de voyage et de temps improductif qui peuvent générer du stress chez les individus.

La puissance de la vidéoconférence est croissante et conduit à l’émergence des meilleures transformations d’entreprise, il est donc conseillé à tous les responsables du département informatique, de promouvoir l’utilisation de cet outil en fonction des besoins de l’entreprise afin d’obtenir une communication véridique et efficace depuis tous les coins du monde.