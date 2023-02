TEST – Google Nest Hub Gen 2 : Ma vie a-t-elle changé après 15 mois d’utilisation ?

Acheté lors du Black Friday 2021 pour une cinquantaine d’euros, j’avais grand espoir quant aux possibilités que pourrait m’offrir ce « centre de contrôle domotique Google ».

Habitué à tester des produits connectés de chez Konyks, je voulais un périphérique central, capable de piloter tous mes appareils connectés et qui puisse faire une multitude de chose comme diffuser de la musique dans la maison, répondre à mes questions au lieu de sortir constamment mon smartphone.

Mon avis après 15 mois d’utilisation

Le Google Nest Hub 2 est disposé dans mon salon sur mon bureau depuis le jour où je l’ai acheté. Comme il est petit, discret et, soyons fous, presque élégant, il restera là. Voici mon retour d’expérience avec le Google Nest Hub 2 :

Contrôle des appareils compatibles Google Home : tout l’intérêt du Google Nest Hub est là, contrôler ses périphériques connectés. Je l’utilise essentiellement pour allumer et éteindre mes éclairages et mes prises connectées. Je n’ai aucun autre objet connecté, soit parce qu’ils ne sont pas compatibles (Netatmo), soit parce que je n’en ai pas l’utilité. Dans tous les cas, même si mon utilisation est très limitée, c’est un plaisir de piloter à la voix ses lumières sans faire le tour des interrupteurs de mon appartement. Rien que pour cette fonction, le Google Next Hub 2 m’a conquis.

Diffusion de musique : Il est possible de demander à Google de diffuser une chanson au choix sur Spotify (ou autres), de lancer une playlist, une vidéo Youtube ou de lancer n’importe quelle web radio. Le volume sonore maximum est suffisant et la qualité de son est plutôt bonne (les basses sont surprenantes pour ce minuscule produit). C’est la deuxième fonction que j’utilise le plus.

Réponse à mes questions : au début, c’est amusant, puis à la longue on se lasse, surtout que Google ne comprend pas la majorité des questions ou répond complètement à côté. Si vous avez des questions, il vaut mieux aller vous-même sur Google (ou utiliser ChatGPT). Contrairement à moi, les enfants de ma compagne ne se lassent pas de la fonction vocale de Google pour lui demander de raconter des blagues ou avoir des discussions sans queue ni tête, mais qui les font bien rire.

Cadre photo : La qualité de l’écran de 7 pouces est de 1280 x 720 pixels, la luminosité assez forte pour admirer vos plus belles photos, même en plein jour. Ce n’est pas ça qui fait l’attrait de ce produit, et je ne l’utilise que pour afficher l’heure et de temps en temps regarder des vidéos.

Espionnage

Pour les plus paranos (ou les plus conscients), il est possible de couper physiquement le micro du Google Nest Hub 2 à l’aide d’un bouton situé à l’arrière. Je n’ai aucun doute que Google écoute tout ce que je dis toute la journée (les pauvres), mais je n’ai rien à cacher donc je laisse le micro constamment allumé. Pour vous donner une idée de la sensibilité du micro (et de la portée de l’espionnage), lorsque de ma chambre je murmure « Ok Google, allume lumière salon », alors que le Google Nest Hub est situé dans le salon, Google n’a aucun mal à m’entendre et à exécuter mon ordre. Le micro est extrêmement sensible.

En résumé

Régulièrement en promotion, ce produit coûte environ 60€ et à ce prix (69€ chez Coolblue), personne ne devrait se priver des avantages d’une maison connectée (sauf ceux qui ont des choses à cacher à l’Oncle Sam), d’un haut-parleur multimédia ou d’un écran connecté à internet. Pour être correctement équipé, il faut bien sûr ajouter quelques ampoules ou prises connectées (attention aux choix de la marque, car la qualité varie) et vous voilà dans une maison domotique pour une centaine d’euros. Après l’avoir testé quelques semaines, j’ai offert un Google Nest Hub 2 pour Noël à Audrey. Ses enfants aiment tellement discuter avec Google, qu’Audrey a dû limiter le nombre de questions qu’ils peuvent lui poser chaque jour.

Même si le Google Nest Hub 2 n’est pas aussi révolutionnaire que ce à quoi je m’attendais, surtout au niveau des questions qu’on lui pose, j’adore ce produit et il remplit sa tâche.

69.99 € 8.6 Qualité de l'écran 8.0/10

















Qualité du son 8.0/10

















Connectivité 9.0/10

















Prix (en promo) 9.0/10

















Utilité 9.0/10

















On aime Prix si promotion

Qualité de finition

Qualité de son

Connectivité à de nombreux services On aime moins "Espionnage" par Google

Compréhension des requêtes

Pertinence des réponse (Aucune IA) Acheter