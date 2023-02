TEST – Teufel Musicstation : Une véritable station connectée haut de gamme ?

Durant la période de Noël, j’ai pu tester pendant quelques semaines le système Teufel MUSICSTATION (ce n’est pas une erreur, le modèle s’écrit tout en majuscule). Marque inconnue par le novice que je suis, mais réputée chez les passionnés. Cette chaîne Hi-fi connectée fait-elle le poids face à mon Home cinéma ?

Découverte de la marque Teufel et du MUSICSTATION

Pour ma part, je ne connaissais pas Teufel, mais ce n’est pas forcément une chose négative, parfois c’est exactement le contraire. Quand j’ai reçu la proposition de tester le MUSICSTATION, j’étais assis près d’un collègue (coucou Eric) passionné de Hi-fi. Je lui ai demandé son avis sur Teufel, et, après sa jalousie passée concernant la chance que j’avais de pouvoir tester ce produit, il m’en a dit beaucoup de bien. Pour situer Teufel, c’est une marque allemande créée en 1979 à Berlin. En plus d’être une marque audio premium, Teufel est également pionnière dans la vente en ligne.

Leur modèle de vente repose essentiellement sur le e-commerce, afin de réaliser des économies et de vendre des produits de haute qualité à prix réduit. À titre d’exemple, Teufel accepte sa première commande par e-mail en … 1985 ! Teufel crée sa première boutique en ligne en 1997 (soit 2 ans après Amazon ou 1 an avant la création de Google). En 2006, Teufel devient le numéro un de la vente directe de produits audio en Europe.

Le MUSICSTATION n’est pas seulement un haut-parleur de qualité, mais une station multimédia connectable, et pilotable, grâce à son smartphone, soit via Wifi, soit via Bluetooth. Il est également équipé d’un lecteur CD, ce qui me paraît surprenant à l’heure actuelle, mais pourquoi pas. À cause de ses dimensions (53cm x 18cm x 10cm pour 4,9kg), surtout sa longueur, il ne pourra pas être placé n’importe où, ce qui le place définitivement dans la catégorie des « chaînes hi-fi », plutôt que des haut-parleurs connectés.

Présentation du produit

– Six haut-parleurs équipés de la technologie Dynamore Ultra de 100 watts

– Applications disponibles sur le MUSICSTATION : Amazon Music, Spotify Connect, radio internet, DAB+ et radio FM

– Diffusion par Bluetooth de Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music

– Le lecteur de CD prend en charge les CD MP3, CD-R, CD-RW et les CD traditionnels

– Lecteur USB pour fichier de type : MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC

– Trois positionnements possibles : au mur avec adaptateur intégré, sur la table et incliné sur la table

– Horloge, deux réveils (au choix depuis la radio en ligne, DAB+, FM ou CD) minuterie, écran d’affichage en couleur et dimmable

– Touches de commande sur l’appareil faciles à nettoyer.

– Prise en main depuis la télécommande ou depuis l’application Teufel Remote App pour iOS et Android, avec sauvegarde des stations favorites

En lisant les spécifications, ça m’a donné envie de l’essayer et de pousser le son à fond.

Connexion du MUSICSTATION

Pour offrir le meilleur de lui-même, le MUSICSTATION doit être connecté à internet. Malgré la lenteur de l’écran de contrôle, l’opération a été réalisée en quelques secondes grâce à l’appairage WPS. J’ai continué la connexion avec mon smartphone afin de ne plus devoir toucher l’écran qui est pénible à utiliser. L’application est facile à utiliser et complète. Elle permet de faire la même chose que sur l’écran du MUSICSTATION, mais de manière plus agréable et surtout plus rapide.

Pour le test, j’ai d’abord laissé le lecteur sur la table de salon, située au milieu de la pièce. J’ai lancé Spotify et, période de Noël oblige, j’ai lancé un best of des chansons de Noël (en évitant Mariah Carey qui me sort par les oreilles). J’ai directement activé la technologie « Dynamore Ultra » qui produit un son tridimensionnel grâce à ses haut-parleurs frontaux et latéraux, et permet à la musique de se propager dans toutes les directions.

Lorsqu’on est situé près du MUSICSTATION avec le son Dynamore Ultra activé, le son spatialisé produit une sonorité étrange, pas vraiment agréable. Mais lorsqu’on s’en éloigne, l’efficacité du Dynamore se révèle. Première chanson, la voix chaude de Michaël Bublé est magnifique et je me surprends à écouter la chanson en entier. Cependant, le fait que le MUSICSTATION est situé au milieu de la pièce donne un son très spécial, surtout lorsqu’on est situé à l’arrière des haut-parleurs. Je décide de le placer près d’un mur, comme la marque suggère de le faire. Le son devient excellent, il n’y a plus d’étrange effet, et, peu importe, où l’on se trouve dans la pièce, la musique nous emporte et nous plonge davantage dans l’ambiance de Noël. À faible intensité, le son est précis est chaud, comme j’aime. Je décide d’augmenter progressivement le volume, mais je dois m’arrêter avant d’atteindre le maximum tellement le MUSICSTATION est puissant. On peut entendre la musique diffusée du salon jusqu’à l’extrémité de mon appartement. C’est lorsque le volume est fort qu’on se rend compte de la qualité du MUSICSTATION.

Utilisation au quotidien

Bien qu’il soit possible d’écouter de la musique grâce à une myriade de sources (voir liste exhaustive ci-dessus), j’ai utilisé le MUSICSTATION avec Spotify ou la radio internet pour des stations de musique hongroise (mon pays d’origine). D’habitude, lorsque j’écoute de la musique chez moi, soit j’utilise (j’ai honte) mon Google Nest Hub 2 situé près de mon ordinateur, soit les enceintes de mon Home Cinema Jamo connectées à mon ampli Yamaha. Pour un usage musical, le Teufel s’avère plus agréable, plus doux et mieux équilibré. Pour un usage différent, type jeux vidéo d’action, je ne suis pas sûr que le son serait aussi bon qu’avec mes enceintes Jamo.

Je n’ai pas l’option dans ma voiture, donc je me suis empressé de tester la qualité du DAB+ (radios numériques). La différence de qualité par rapport à la radio classique est notable, mais si c’est pour écouter soit des bêtises, soit des publicités, il vaut mieux en rester à du streaming musical, peu importe la source. Chose assez étrange, quand j’approche mon visage du haut-parleur droit, le signal radio est coupé. Rien de grave, mais surprenant, soit l’antenne est située de ce côté, soit ma tête est métallique comme le Terminator T-800.

Application Teufel

L’application est simple et efficace, elle permet de sélectionner facilement la source de diffusion parmi les nombreux choix. L’application est beaucoup plus facile à utiliser que l’écran situé sur le MUSICSTATION dont la réactivité donne envie de le jeter par la fenêtre.

Conclusion

N’étant pas un expert en Hi-fi, mon avis concernant la qualité audio se limite à dire que le son est excellent et meilleur que tout ce que j’ai pu entendre. Mes oreilles d’amateurs ont été conquises par la qualité de la musique, chaude et équilibrée, pour tous les types de musique et de source audio. Le Dynamore Ultra est impressionnant pour peu que le MUSICSTATION soit bien positionné dans la pièce. Les possibilités de diffusions audios sont complètes, d’ailleurs je crois qu’il n’en manque aucune. C’est un détail, mais, bien que le son soit déjà excellent, j’aurais aimé quelques réglages d’aigus ou graves pour l’adapter au style de musique que j’écoute.

En Hi-fi, comme dans beaucoup de domaines, pour avoir de la qualité il faut y mettre le prix, ce lecteur à 600€ surprendra les néophytes comme moi, mais pas les audiophiles. Plus j’ai utilisé et profité de la qualité sonore de ce MUSICSTATION, plus le prix de 600€ me semble adapté. Le produit est régulièrement en promotion dans les 450€ ce qui rend ce produit tout à fait raisonnable compte tenu de sa qualité sonore et à ses possibilités d’écoute.

Teufel Musicstation 449 € 9 Qualité de son 9.5/10

















Puissance 9.0/10

















Design 8.0/10

















Connectivité 9.5/10

















On aime Quantité de sources possibles

Qualité du son en stéréo comme en « Dynamore Ultra »

Puissance des enceintes

Design neo-retro-chic

Application simple et efficace On aime moins Uniquement 2 réglages dans l’equalizer

Fluidité des menus du petit écran

