OnePlus dévoile le OnePlus 11 Concept au MWC 2023

La marque technologique mondiale OnePlus établit une nouvelle norme dans le secteur en présentant aujourd’hui Active CryoFlux, une technologie inédite de refroidissement actif, logée dans le design imaginatif du OnePlus 11 Concept. OnePlus a dévoilé le OnePlus 11 Concept au Mobile World Congress (MWC) 2023 aux côtés d’une série d’autres produits, dont le OnePlus 11 5G, son dernier fleuron en date, avec la nouvelle technologie intégrée de RA et de ray tracing co-développée avec Qualcomm et Perfect World Games. OnePlus sera présent pendant toute la durée du Mobile World Congress au stand #3M10 dans le hall 3.

« Il y a dix ans, nous nous sommes lancés sur ce marché pour créer des produits que nous voulions utiliser nous-mêmes. En cours de route, nous avons grandi avec notre communauté et nos fans, en nous efforçant de faire mieux chaque jour, en aspirant à repousser les limites pour chaque produit. La réponse incroyablement positive des utilisateurs prouve que nous avons suivi la bonne voie en créant une expérience rapide et fluide », déclare Kinder Liu, président et COO de OnePlus. « Cela nous a poussés à innover pour améliorer les performances ainsi qu’à continuer à collaborer avec des leaders de l’industrie afin de donner vie à la technologie. »

« Avec notre stratégie de produits “1+4+X” récemment lancée, nous visons à étendre l’écosystème OnePlus et à renforcer l’intégration entre les appareils et au-delà avec notre portefeuille de produits de soutien, dont les téléviseurs, l’audio, les wearables et la nouvelle tablette, et le vaste éventail de produits qui peuvent se connecter à l’écosystème OnePlus pour enrichir la vie numérique des utilisateurs. »

Changer l’avenir avec une technologie avant-gardiste : Active CryoFlux sur le OnePlus 11 Concept

Le OnePlus 11 Concept est le fruit d’une innovation constante et d’un engagement à trouver de nouvelles manières d’offrir des expériences rapides et fluides aux utilisateurs. Au cœur du OnePlus 11 Concept se trouve Active CryoFlux, qui révolutionne le refroidissement mobile. Lors de tests en laboratoire, il a été démontré qu’Active CryoFlux pouvait faire baisser la température d’un téléphone jusqu’à 2,1°C pendant le jeu, améliorant la fréquence d’images d’un jeu de 3 à 4 niveaux, ou de 1,6°C pendant la charge, réduisant le temps de charge de 30 à 45 secondes.

OnePlus a créé Active CryoFlux en miniaturisant le système de refroidissement des PC de gaming jusqu’à le faire tenir dans un smartphone. Active CryoFlux repose sur une micropompe en céramique piézoélectrique de qualité industrielle, reliée à des tuyaux pris en sandwich entre une membrane supérieure et inférieure. La micropompe occupe une surface inférieure à 0,2 cm2, ce qui permet au liquide de refroidissement de circuler dans les tuyaux sans augmenter de manière significative le poids ni l’épaisseur du OnePlus 11 Concept.

Le OnePlus 11 Concept se distingue aussi par un magnifique design futuriste, avec un panneau arrière transparent profondément incurvé, présentant une élévation latérale de 5,04 mm. Le spectacle des tuyaux CryoFlux au travail est proprement hypnotisant. Le panneau arrière est doté d’un revêtement par pulvérisation cathodique où le métal et l’alliage sont déposés en petites quantités à l’aide d’un champ électrique.

Le OnePlus 11 Concept dispose par ailleurs d’un système de capteurs au design élaboré. Le liquide Active CryoFlux bleu glacier coule autour de l’appareil photo comme un halo, tandis que la zone de l’objectif est entourée de gravures en guilloché, une technique décorative très précise que l’on trouve habituellement dans les montres de luxe et qui est une première dans le secteur.

Des divertissements encore plus prenants sur le OnePlus 11 5G avec la technologie de ray tracing et la plateforme Snapdragon SpacesTM XR

Au MWC, OnePlus et ses partenaires industriels ont présenté de nouvelles expériences de divertissement sur le OnePlus 11 5G. Il y a notamment eu une démonstration du jeu populaire Tower of Fantasy, de Perfect World Games, rendue possible grâce à la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 du OnePlus 11 5G, et d’une expérience Snapdragon XR2 AR Wireless Smart Viewer. Le OnePlus 11 5G est le premier téléphone paré pour Snapdragon SpacesTM, et sert de point d’entrée au programme de développement Snapdragon SpacesTM XR, permettant aux développeurs de donner vie à leurs idées XR et d’explorer tout le potentiel de la RA de pointe, apportant aux utilisateurs une expérience réaliste pour les concerts en direct, les films et d’autres événements exclusifs.

L’écosystème OnePlus au MWC 2023

La OnePlus Pad, le refroidissement liquide OnePlus 45W, le OnePlus 11 5G et les OnePlus Buds Pro 2 sont également présentés au stand de OnePlus – #3M10 dans le Hall 3.

Prenez votre vie en main avec la OnePlus Pad : La première tablette phare de OnePlus a un design élégant et résolu mettant à profit la gravure Star Orbit développée en interne. La OnePlus Pad est propulsée par le chipset Dimensity 9000, la première puce mobile dotée d’un cœur Cortex-X2 cadencé à 3,05 GHz. Pour encore améliorer les performances et le multitâche, la OnePlus Pad est dotée d’une mémoire vive de 12 Go, fonctionnant avec RAM-VITA, qui permet de faire tourner jusqu’à 24 applications en arrière-plan de façon simultanée. Bénéficiant d’une batterie de 9510mAh, la OnePlus Pad garantit plus de 12,4 heures de visionnage de vidéos et une autonomie en veille d’un mois.

Gardez la tête froide avec le refroidissement liquide 45W de OnePlus : Le refroidissement liquide 45W de OnePlus est un refroidissement thermoélectrique à semi-conducteurs qui offre une expérience de refroidissement améliorée. Grâce à son architecture innovante de refroidissement par eau à semi-conducteurs, le refroidissement liquide 45W de OnePlus réduit la température d’un appareil en fonctionnement jusqu’à 20°C. Le cas échéant, il peut immédiatement passer en mode sécurisé, s’éteignant pour éviter tout dommage.

Immergez-vous dans le son des OnePlus Buds Pro 2 : Conçus en collaboration avec Dynaudio, partenaire de renom dans le secteur, les OnePlus Buds Pro 2 portent la qualité audio à de nouveaux sommets avec un son digne du cinéma, des fonctionnalités intuitives et un look épuré. Les OnePlus Buds Pro 2 sont les premiers écouteurs à offrir une stabilité et une compatibilité audio spatiale aux utilisateurs d’Android. Ils établissent une nouvelle norme sur le marché et permettent aux utilisateurs de s’immerger dans un son de qualité studio grâce aux doubles conducteurs MelodyBoostTM, qui génèrent des hautes et basses fréquences avec un woofer de 11 mm et un tweeter de 6 mm.

Découvrez la puissance à l’état pur avec le OnePlus 11 5G : Le OnePlus 11 5G est le nouveau fleuron de OnePlus et a reçu des critiques élogieuses dans le monde entier. Propulsé par la dernière plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 2, avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de ROM avec UFS 4.0 et la révolutionnaire RAM Vita, le OnePlus 11 5G associe une puissance maximale à une grande efficacité. L’appareil supporte la charge SUPERVOOC Endurance Edition 100W, ce qui permet aux utilisateurs de passer moins de temps près d’une prise électrique, et plus à utiliser l’appareil comme bon leur semble.

Le OnePlus 11 5G est également doté de la troisième génération de l’appareil photo Hasselblad pour mobile avec un système à trois capteurs. Le cœur de la configuration de l’appareil photo est un capteur IMX890 de 50MP avec un stabilisateur optique d’image (OIS) pour des prises de vue stables, complété par un objectif ultra large de 115* et 48MP, et un objectif portrait IMX709 de 32MP. La toute nouvelle fonction d’étalonnage naturel des couleurs avec Hasselblad du OnePlus 11 5G maîtrise les couleurs comme nul autre. En outre, le OnePlus 11 5G dispose d’un capteur multi-spectral à 13 canaux pour l’identification de la couleur de la lumière, qui effectue une analyse spectrale plus large de la lumière. Enfin, le OnePlus 11 5G arbore un écran A2K 120Hz Super Fluid AMOLED de 6,7 pouces avec LTPO 3.0.

Le OnePlus 11 5G est en vente dès à présent – pour plus d’informations, rendez-vous sur OnePlus.com.