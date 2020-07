Comment retrouver une information sur internet ?

1. Variez votre moteur de recherche

Les moteurs de recherche trient environ 625 millions de sites web actifs pour vous fournir du contenu. Vous pouvez en favoriser un, mais ne laissez pas l’habitude vous restreindre. Aucun moteur de recherche n’est parfait, et ils ont tous des angles morts différents. C’est généralement Google qui renvoie la plus grande variété de résultats et qui possède de loin le plus grand catalogue de pages. Brave, en revanche, a des résultats plus étendus de type autocomplétion (où le moteur de recherche essaie de restreindre la recherche pour vous).

2. Utiliser des mots-clés spécifiques

Les mots clés sont les termes que vous utilisez pour trouver du contenu sur Internet. En rendant vos mots clés aussi précis que possible, vous aiderez votre moteur de recherche à trouver l’information que vous souhaitez. Vous pouvez affiner votre recherche en incluant d’autres mots clés spécifiques. Si vous ajoutez votre emplacement, par exemple, vous trouverez probablement quelqu’un de la région.

3. Simplifiez vos termes de recherche

Certains moteurs incluent des mots vides dans leurs recherches. Il s’agit de mots fréquemment utilisés tels que les prépositions, les conjonctions et les articles, ce qui signifie que vous obtiendrez plus de pages dans vos résultats de recherche que vous n’en avez besoin. Il est donc généralement préférable d’éliminer les mots vides de vos recherches sur Internet. La principale exception est si vous recherchez un titre ou un nom spécifique qui les inclut.

4. Utilisez les guillemets

L’insertion d’un terme de recherche entre guillemets incite le moteur de recherche à rechercher ce mot ou cette expression spécifique. Si le terme est un mot unique, l’utilisation de guillemets permet d’en éliminer les variations. Par exemple, si vous recherchez le mot directeur, vous obtiendrez probablement beaucoup de résultats pour direct, direction, directions, etc. En revanche, si vous tapez “directeur” (entre guillemets), vous n’obtiendrez des résultats que pour ce mot souche.

5. Supprimer les mots inutiles

L’insertion d’un trait d’union/petit tiret/signe immédiatement avant un mot l’exclut d’une recherche. Imaginez donc, par exemple, que vous cherchiez à en savoir plus sur le marketing. Cependant, vous voulez vous concentrer sur les techniques de marketing traditionnelles, alors qu’Internet semble regorger de références au marketing numérique et aux médias sociaux, qui apparaissent tous dans votre recherche. En tapant marketing -digital, vous excluez le numérique de la recherche, ce qui vous permet de trouver plus facilement l’information que vous recherchez. En tapant marketing -digital -social, vous vous débarrasserez d’encore plus de désordre.

6. Affinez votre recherche en utilisant les opérateurs

D’autres caractères ou termes, appelés opérateurs, vous permettent de restreindre votre recherche sur Internet de manière plus ciblée. Nous en explorons quelques-uns, ci-dessous :

Recherches par caractères génériques : utilisez le symbole * pour remplacer un autre mot. Par exemple, la recherche de * homme dans le monde donne des résultats pour l’homme le plus riche du monde, le plus grand, le plus vieux, etc. Les recherches à l’aide de jokers sont également utiles lorsque, par exemple, vous ne connaissez pas le texte intégral d’une citation.

Recherches combinées : l’opérateur OR vous permet de rechercher deux ou plusieurs termes simultanément, et est particulièrement utile lorsque ces termes sont très similaires. En tapant “vente” OU “commerce de détail”, par exemple, vous obtiendrez les pages où l’un ou l’autre des termes est utilisé, sans que les deux soient nécessairement présents.

Une autre façon de combiner les recherches est d’utiliser AND. Cet opérateur garantit que vous ne recevez que les résultats de recherche qui comprennent deux termes ou plus.

Rechercher un site spécifique : lorsque vous tapez site : suivi de l’URL du site web que vous souhaitez rechercher et d’un terme de recherche, vous limitez votre recherche à un seul site web.

7. Éviter les pièges de la recherche

Lorsque vous effectuez des recherches en ligne, il est important de garder à l’esprit que de nombreuses entreprises disposent désormais d’un personnel qui se consacre à l’amélioration de leur visibilité en ligne. Ils modifient constamment le libellé de leurs sites web pour qu’il corresponde aux mots clés les plus couramment utilisés – un processus connu sous le nom d’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO).

En conséquence, les sites figurant en tête de vos résultats de recherche peuvent avoir un très bon référencement, mais il ne s’ensuit pas nécessairement qu’ils auront le meilleur contenu. Ainsi, même lorsque vous avez entré les meilleurs termes de recherche possibles, il vaut souvent la peine de fouiller dans vos résultats de recherche pour trouver la meilleure information.

Compte tenu de la quantité d’informations dont vous disposez, vous devez savoir ce qui fait autorité et ce qui n’est qu’une opinion. Certains blogs, par exemple, sont très bien classés sans être réellement rédigés par des experts accrédités. Vérifiez donc soigneusement que l’auteur de toute information que vous utilisez est bien considéré et, de préférence, associé à une institution universitaire, un organisme professionnel ou une organisation de presse réputée.

Il est également utile de connaître les annonces payantes, qui peuvent figurer en tête de liste des moteurs de recherche parce que les entreprises ont payé pour qu’elles le fassent. Ces annonces sont simplement destinées à vous vendre, ce qui est bien si vous cherchez à acheter, mais peut constituer un obstacle à la recherche générale.