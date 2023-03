STIGA présente un robot de tonte intelligent pour une pelouse de qualité supérieure.

Animée par la création de nouvelles technologies inspirées de la nature afin que tout le monde puisse prendre soin de son jardin, STIGA dévoile aujourd’hui son nouveau robot de tonte autonome STIGA A1500, le robot de tonte le plus intelligent à ce jour. ​ Dotée d’une technologie prédictive de pointe, cette machine permet d’appréhender plus facilement l’entretien de sa pelouse car elle garantit d’en prendre soin tout en fonctionnant de manière totalement autonome, sans aucune intervention du propriétaire.

Conçu par les ingénieurs STIGA pour transformer l’entretien des pelouses, le robot de tonte autonome STIGA est le dernier d’une série de produits qui ont révolutionné la façon dont les gens jardinent. Ouvrant la voie à une génération de tondeuses à gazon entièrement autonomes, il est le premier à combiner le GPS avec la technologie brevetée Active Guidance System (AGS) de STIGA qui empêche les arrêts de tonte et fournit un système d’entretien de la pelouse comme aucun autre.

“Le temps où avoir une belle pelouse signifiait passer des heures à s’occuper manuellement du jardin – ou devoir garder un œil sur ce que faisaient les robots de tonte de la génération précédente est révolu”, déclare Fabio Banin, spécialiste des applications robotiques chez STIGA.

​”Nos ingénieurs ont créé un robot de tonte véritablement autonome en utilisant une technologie révolutionnaire pour qu’il puisse prendre soin de votre pelouse tout seul, avec un signal fiable qui lui permet d’avoir toujours accès aux informations dont il a besoin. Qu’il s’agisse de comprendre où tondre, à quelle fréquence, ou encore de se frayer un chemin à travers les obstacles du jardin et les éléments naturels, c’est le premier robot de tonte à qui l’on peut vraiment laisser faire son travail tout seul, laissant les propriétaires confiants dans le fait que leur pelouse est entretenue de la manière la plus précise, pour un jardin naturellement plus sain”. ​ ​

La popularité des robots de tonte ne cesse de croître depuis un certain temps déjà, mais les modèles précédents présentaient des problèmes tels que la perte de signal GPS, des câbles de délimitation gênants et des signaux radio bloqués, ce qui laissait les propriétaires avec des parcelles manquées, des zones trop tondues ou la nécessité d’intervenir lorsque le robot se bloquait ou quittait sa route.

La technologie de pointe de ce robot de tonte autonome lui permet d’apprendre le paysage du jardin et d’utiliser ces informations pour planifier l’itinéraire de tonte le plus efficace chaque jour – en prédisant exactement où et quand il doit tondre pour entretenir la pelouse de la meilleure façon possible. Les robots de tonte STIGA laissent un minimum de 5 heures entre les tontes – donnant à l’herbe tout le temps nécessaire de se revigorer avant la prochaine tonte. Et grâce à une connectivité complète, toutes les zones sont tondues régulièrement et avec précision, ne laissant aucune zone non tondue ou trop tondue en passant plusieurs fois au même endroit. Tout cela permet d’obtenir une pelouse uniforme, saine et naturellement belle.

Le robot de tonte autonome STIGA est également l’option la plus efficace du marché. Il bénéficie de STIGA ePower pour une durée de vie des batteries à la pointe de l’industrie et une excellente efficacité énergétique. STIGA ePower fonctionne plus longtemps entre les charges afin d’entretenir correctement la pelouse en deux cycles de tonte par jour, ne gaspillant jamais ni le temps ni l’énergie des propriétaires.

Avec le Robot de Tonte Autonome, STIGA a également délaissé les câbles de délimitation pour les remplacer par un périmètre virtuel basé sur le GPS, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limites physiques à la tonte et qu’il est facile d’ajuster le périmètre lors d’une modification de disposition du jardin. Comme le périmètre est virtuel, il n’y a pas d’installation physique, par conséquent, à chaque fois que quelque chose change dans le jardin, le périmètre peut être facilement modifié par l’utilisateur en quelques minutes.

La zone de travail de tonte est configurée via l’application STIGA.GO, qui gère tout. Elle permet aux propriétaires de contrôler entièrement le comportement et le statut du robot. Grâce à l’application, il est possible de gérer la configuration, la programmation, le zonage, les schémas de coupe, le réglage de la hauteur de coupe, la notification des obstacles, le réglage de la zone d’éloignement, le nettoyage des bordures et l’intégration de l’assistant vocal, en quelques clics seulement.

Détails du produit : https://www.stiga.com/fr/2r7102028-st1-stiga-stig-a-1500.html

Prix de vente conseillé 3 149€, disponible chez les revendeurs agréées