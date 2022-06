HUAWEI WATCH FIT 2 : la smartwatch repensée pour une nouvelle génération

Huawei lance aujourd’hui la nouvelle HUAWEI WATCH FIT 2, la dernière-née de sa gamme emblématique WATCH FIT.

Lancée à l’origine en 2020, cette gamme encourage les utilisateurs à explorer de nouveaux types d’exercices grâce à une série de cours de fitness animés, de modes d’entraînement et de fonctions scientifiques de suivi de la santé. Grâce à sa légèreté et de son design épuré, elle a ouvert un nouveau chapitre de l’histoire des smartwatches, en incitant les utilisateurs à améliorer leur forme physique avec un appareil aussi élégant qu’utile.

La HUAWEI WATCH FIT 2 porte à un niveau jamais atteint l’alliance d’une forme parfaite et d’une fonction exceptionnelle. Conçue spécialement pour les jeunes férus de technologie et de mode, c’est la smartwatch d’entrée de gamme idéale, avec un design mis à niveau et une expérience de santé améliorée.

Grâce à son écran rectangulaire arrondi de 1,74 pouce, elle hérite de l’ADN fashion de la HUAWEI WATCH FIT originale, avec un nouveau design d’application en échiquier, gage d’une expérience encore plus interactive et intuitive. Contrairement aux éditions précédentes, la HUAWEI WATCH FIT 2 est équipée d’un haut-parleur, de quoi prendre facilement des appels via Bluetooth sans même avoir à décrocher le smartphone.

L’animation fitness et le coach audio ont été améliorés pour gratifier l’utilisateur d’une expérience audio plus immersive, tandis qu’une multitude de fonctions santé, surveillant tout, de la fréquence cardiaque au niveau d’’oxygène sanguin, en passant par le sommeil, aident les utilisateurs à suivre leur santé sans effort, toute la journée, tous les jours.

Un design épuré pour se marier à tous les styles

La HUAWEI WATCH FIT 2 s’inspire des jeunes de la génération actuelle, un groupe démographique qui privilégie l’individualité par-dessus tout. Ce constat est à l’origine du choix varié de couleurs et de l’offre de cadrans de montre élégants, afin que les utilisateurs puissent facilement la personnaliser à leur guise. L’appareil prend également en charge la fonction One Hop Watch Face1, qui permet aux utilisateurs de transférer des images de leur smartphone vers la smartwatch d’un simple contact.

Chaque édition de la HUAWEI WATCH FIT 2 est proposée avec un choix inédit de couleurs. L’édition HUAWEI WATCH FIT Active reprend le design de la génération précédente, en Sakura Pink, Isle Blue, et Midnight Black. La nouvelle HUAWEI WATCH FIT Classic Edition se pare quant à elle de Nebula Gray et de Moon White. Quant à la HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition, ses options sont Silver Frost et Premium Gold. Les utilisateurs peuvent choisir entre des bracelets en silicone souple et confortable, en cuir élégant, ou le bracelet milanais à la mode, se déclinant tous dans une gamme de nuances et de styles. Grâce à un système de fermeture par pression. Les bracelets s’enlèvent en un tournemain, ce qui permet aux utilisateurs de changer facilement de bracelet en fonction de leur humeur ou de leur tenue. ​

Plus lisse et plus épuré que jamais, le design procure une sensation de légèreté et de confort au poignet. L’écran de 1,74 pouce est 18,6 % plus grand que celui de sa devancière, avec une résolution de 336 PPI et 336 x 480 pixels. Résultat : des couleurs riches et vives qui permettent de saisir tous les détails d’un seul coup d’œil. L’écran d’acceuil est également doté du nouveau design en échiquier de Huawei, qui permet aux utilisateurs de faire des zooms avant et arrière, facilement et intuitivement.

Une smartwatch pour une vie plus intelligente au quotidien

En plus du microphone, la HUAWEI WATCH FIT 2 se dote désormais d’un haut-parleur. Les appels peuvent être transférés du smartphone de l’utilisateur à sa smartwatch via Bluetooth, afin qu’il puisse discuter, où qu’il soit. Les utilisateurs peuvent également ajouter des contacts fréquemment utilisés dans l’application HUAWEI Health, afin de pouvoir appeler facilement leurs proches. S’il ne leur est pas possible de répondre à un appel, ils peuvent envoyer à leur interlocuteur un message personnalisé d’un simple contact.

Le système satellitaire GNSS à double fréquence et à cinq systèmes est également une excellente nouvelle pour les coureurs, car il augmente la précision de la trajectoire des mouvements. Le mode Sport Field permet de suivre plus précisément la distance parcourue et le rythme, tandis que la nouvelle fonction d’importation et d’exportation d’itinéraires utilise l’application HUAWEI Health. Les utilisateurs peuvent également partager leurs itinéraires avec leurs amis et les inviter à les rejoindre, de quoi amplifier le caractère sympa et compétitif de la course à pied.

Technologie de détection des signes vitaux pour la gestion d’un mode de vie sain

Outre un mode de vie intelligent, la HUAWEI WATCH FIT 2 offre également de nouvelles fonctions, notamment l’application HUAWEI Health, pour faciliter la gestion de l’exercice et le suivi de la santé.

L’application Huawei Health propose une série d’autres moyens de promouvoir un mode de vie sain. Les utilisateurs peuvent utiliser la gestion d’un mode de vie sain ou Healthy Living Management pour créer un plan de bien-être unique, comprenant le nombre de pas quotidiens, la consommation d’eau, des séances d’entraînement et bien d’autres choses encore. L’application leur rappelle tous les jours le programme, avec des commentaires positifs qui les encouragent à maintenir un mode de vie sain. Il y a même un pense-bête avec audio et animation qui aide les utilisateurs à se souvenir de rester actifs tout au long de la journée.

La smartwatch permet également de suivre toute une série de données de santé, grâce à la technologie HUAWEI TruSeen™ 5.0 de surveillance de la fréquence cardiaque, qui mesure avec précision le nombre de battements par minute et la saturation en oxygène du sang (SpO 2 ) des utilisateurs, ainsi que la capacité de suivre les habitudes de sommeil. La smartwatch peut analyser les différentes étapes de chaque nuit de sommeil, recenser une série de problèmes de sommeil différents et proposer des solutions.

Parmi les autres fonctions de santé, citons la gestion du cycle menstruel, qui évalue le rythme cardiaque, la température de la peau et le rythme respiratoire de l’utilisatrice pour prédire avec précision ses règles et les lui rappeler en temps utile, afin qu’elle puisse toujours réagir comme il se doit. La HUAWEI WATCH FIT 2 ​ contribue également à la gestion du stress, en rappelant aux utilisateurs de ralentir et de respirer lorsqu’ils commencent à se sentir dépassés.

La gestion avancée de la santé aide les utilisateurs à rester au sommet de leur bien-être physique et mental, tandis que l’interface intuitive, les fonctions semblables à celles d’un smartphone et l’interconnectivité en font l’assistant personnel intelligent indispensable à porter au poignet.

De tout nouveaux modes d’entraînement pour tirer le meilleur parti de vos exercices

Forte de son design épuré, de son grand écran et de sa facilité de personnalisation, la HUAWEI WATCH FIT 2 brille non seulement par une esthétique ravageuse, mais également par ses nombreux équipements et fonctions. L’expérience d’entraînement mise à niveau en fait l’outil idéal pour tous ceux et toutes celles qui s’intéressent au fitness, qu’il s’agisse d’un(e) marathonien(ne) chevronné(e) ou d’une personne qui s’entraîne pour son premier 5 km.

L’exercice demeure une expérience profondément personnelle. Qu’il s’agisse de courir à 6 heures du matin, de faire des longueurs dans la piscine ou de se rendre au travail à vélo, chacun a sa façon préférée de s’entraîner. Les utilisateurs veulent donc une smartwatch qui leur permet d’adapter leur forme physique à leurs propres besoins et objectifs.

La HUAWEI WATCH FIT 2 est dotée de fonctions intelligentes spécialement mises au point pour aider les utilisateurs à s’entraîner à tout moment et en tout lieu, notamment 97 modes d’entraînement pour tout ce qui concerne la course à pied, le cyclisme, la musculation, la danse, les jeux de ballon, les sports d’hiver, etc. Elle propose également un coach de fitness animé intégré pour 7 modes sélectionnés, offrant des instructions audio et des démonstrations faciles à suivre – y compris l’échauffement et le retour au calme. Résultat : les utilisateurs intègrent facilement leurs séances d’entraînement à leur vie et suivent leurs progrès au jour le jour.

Les coureurs vont adorer le HUAWEI WATCH FIT 2, car elle est équipée du Running Ability Index (RAI) de Huawei. Cet indice d’aptitude à la course analyse la taille, l’âge, le poids, la condition physique et l’expérience de l’utilisateur en matière de course à pied afin de créer un plan d’entraînement de niveau professionnel. Les données sont ensuite automatiquement analysées et les suggestions d’entraînement adaptées en fonction des progrès de l’utilisateur, afin qu’il s’améliore au quotidien et atteigne ses objectifs.

Prix et disponibilité

La HUAWEI WATCH FIT 2 est disponible à partie de 149€. Afin d’en découvrir la dernière disponibilité mondiale, veuillez consulter le site https://consumer.huawei.com/be-fr/wearables/watch-fit2/