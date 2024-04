TEST – Tapis de bain MOONSTONE : Une promesse de pieds secs vraiment efficace ?

Nous avons testé le tapis de bain en diatomite Terra de Moonstone, une promesse de pieds secs et de confort absolu.

Avec des promesses de séchage instantané, d’absorption ultra rapide et une facilité d’entretien, ce tapis semble révolutionner notre quotidien. Mais est-ce vraiment le cas ? Pendant plusieurs semaines, mes enfants et moi avons mis ce produit à l’épreuve pour le vérifier.

Moonstone

Moonstone est une société française, née en 2019 qui propose divers produits en pierre de diatomite. Ses créateurs ont découvert les incroyables propriétés d’absorption et de séchage de ce minéral lors d’un voyage au Japon quelques années plus tôt, et ont immédiatement eu l’envie de le faire connaître en France. Désormais leader du marché français, Moonstone étend son influence à l’international avec une gamme diversifiée d’accessoires intégrant toute la diatomite.

La diatomite, c’est quoi au juste ?

La diatomite est une roche sédimentaire siliceuse d’origine organique et fossile. Vous n’avez rien compris ? C’est normal. En clair, c’est un type de roche légère et poreuse composée principalement des squelettes fossilisés de minuscules organismes aquatiques appelés diatomées. Ça semble dégoutant comme ça, mais ça ressemble heureusement plutôt à de la roche poreuse qu’à des petits squelettes !

La diatomite peut retenir jusqu’à 150 % de son poids en eau grâce à ses millions de pores, ce qui favorise une évaporation rapide.

Unboxing

Comme tous les produits que nous recevons à tester, je suis telle une enfant quand j’ouvre la boite dans laquelle le tapis de bain est soigneusement protégé. Nicolas était surpris de voir que le tapis de bain était rigide et non mou … comme un tapis classique. Nous sommes agréablement étonnés du poids plume du tapis (2.3 Kg).

Sa texture rugueuse au toucher me gêne un peu, je suis tout de suite demandé si cette sensation désagréable ne sera pas dérangeante à la sortie de la douche.

Le tapis est beau et sa couleur gris foncé (appelée sur leur webshop « gris orage ») se mariera parfaitement avec ma salle de bain aux couleurs vieillottes. 10 teintes différentes sont proposées, toutes aussi épurée ou design les unes que les autres.

Je suis les instructions, qui m’indiquent de le rincer et de le frotter à l’aide d’un chiffon avant la première utilisation. Celui-ci devient gris foncé au contact de l’eau, je m’inquiète à nouveau me demandant si mes pieds propres prendront une couleur grisâtre après avoir été posés sur le Terra.

Promesse vs Réalité

Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps, après plusieurs semaines d’utilisation, les nombreux avantages mis en avant par Moonstone ont tous été validés.

Son pouvoir ultra absorbant grâce à sa structure poreuse est incroyable et assure un séchage Instantané. Même Nicolas qui est plutôt épaté par des produits électroniques a été époustouflé par la rapidité de séchage. Mes enfants ont été émerveillés par la rapidité avec laquelle le tapis sèche, les transformant en véritables adeptes de ce produit “magique”. Et moi, soulagée, je peux enfin dire adieu aux flaques d’eau après la douche, et aux disputes avec mes enfants qui vont avec. Mes enfants qui courraient partout les pieds mouillés sur du parquet en bois, ça me rendait folle. Pareil pour le tapis qu’ils laissaient imbibé d’eau, et mes chaussettes qui en faisaient les frais.

Le test ultime a été la petite inondation dans ma salle de bain. Le (vieux) syphon de mon lavabo a percé, résultat : 2cm d’eau à mes pieds, les chaussettes détrempées et le tapis de bain également. Après l’avoir posé ailleurs, il n’a pas fallu plus de 5 minutes pour que le tapis soit complètement sec. Même Nicolas qui pensait que ce n’était qu’un gadget, a été surpris de la rapidité de séchage. On ne peut pas en dire autant de mes chaussettes et des torchons, qui ont mis bien plus de temps à s’en remettre.

: Les tapis de bain classique nécessitent un lavage en machine régulier. Le tapis en diatomite Terra de Moonstone se nettoie beaucoup plus facilement, il suffit de le passer sous l’eau claire et le tour est joué. Cela en fait un choix pratique pour les personnes pressées ou soucieuses de réduire leur empreinte écologique en évitant les cycles de lavage inutiles. Et non, mes pieds n’étaient pas gris après s’être posé sur le tapis, comme je le pensais. Sa surface anti-dérapante : Contrairement à mon appréhension lors de l’unboxing, sa surface légèrement rugueuse n’est pas du tout gênante, et permet de minimiser les risques de glissade, ce qui en fait carrément un argument positif !

Antimicrobien : La vérification de l’efficacité antimicrobienne est complexe, mais en effectuant quelques recherches sur le net, je ne peux qu’être ravie à ce sujet. La structure poreuse de la diatomite piège l’eau et l’éloigne de la surface, ce qui limite le développement des bactéries, et le pH alcalin de la diatomite crée un environnement défavorable à la croissance des micro-organismes.

Cette combinaison permet de maintenir le tapis plus propre et plus hygiénique.

Seul point négatif

Après plusieurs semaines d’utilisation, je n’ai trouvé qu’un tout petit et unique point négatif au tapis, sa tendance à “vaciller” si le sol n’est pas parfaitement plat. Imaginez une dalle de carrelage mal posée qui bouge un peu lorsqu’on marche dessus. C’est un peu le même phénomène qui se produit avec le tapis, mais dans une moindre mesure. Ce “vacillement” n’est pas gênant en soi, mais il peut être légèrement désagréable pour certains utilisateurs.

Conclusion

Après avoir utilisé le tapis de bain en diatomite de Moonstone pendant plusieurs jours, toute la famille est devenue fan !

Ce tapis tient ses promesses en matière d’absorption rapide, de séchage instantané (quelques secondes suffisent) et d’entretien facile. Sa composition naturelle lui confère également des propriétés antimicrobiennes, renforçant ainsi son attrait pour ceux qui recherchent à la fois confort et hygiène dans leur salle de bain. Malgré un inconvénient mineur, ce tapis s’avère être une addition précieuse à votre salle de bain.

Son prix de 49€ peut sembler rédhibitoire pour certains (Nicolas pour ne pas le citer). C’est sûr qu’en comparaison avec un tapis de bain « classique » le montant n’est pas pareil mais compte tenu des avantages offerts par le Terra de Moonstone, je trouve son prix largement justifié.

Pour ceux que j’ai convaincu, sachez que Moonstone propose également d’autres produits sur lesquels je craquerai probablement bientôt, comme les égouttoirs pour la cuisine, vrai nid à microbes.

Tapis de bain MOONSTONE 49 € 8.3 Design et esthétisme 9.0/10

















Efficacité du séchage instantané 9.0/10

















Confort 8.0/10

















Prix 7.0/10

















On aime Le séchage rapide

L'entretien facile et écologique

Ses vertus antimicrobiennes On aime moins Son prix un peu élevé par rapport à un tapis « classique »

Le tapis qui « vacille » si le sol n'est pas parfaitement plat