TEST – Konyks Pack Découverte : 99€ pour débuter dans la maison connectée

Konyks nous propose un pack découverte de produits connectés qui a pour avantage de pouvoir créer des scénarii entre eux.

Konyks “Pack Découverte”

Le “pack découverte” est composé de deux prises connectées, d’un détecteur d’ouverture / fermeture de porte, une caméra 360° et un thermomètre / hygromètre. L’intérêt de ces produits connectés et de ce pack est d’ajouter de la domotique à sa maison de manière aisée, mais aussi de créer des scénarii entre tous les appareils. Nous y reviendrons plus tard.

Les prises connectées Priska Mini 3 / Max 3 FR

J’ai regroupé ces deux prises dans le même paragraphe car, techniquement, il s’agit de produits identiques, mis à part leur puissance acceptée. J’utilise déjà des prises de cette marque afin de piloter les éclairages de ma pièce de vie. Contrairement à certains produits non européens ou sans marque, j’ai une confiance totale dans les prises Konyks : Ce que j’y branche ne va pas brûler (c’est du vécu) ! Même s’ils sont un rien plus chers, la différence de prix est minime et justifiée.

Ce que j’apprécie avec ces prises c’est, en plus de pouvoir les intégrer dans tous les scénarii de produits Konyks, est de constater la consommation des objets qui y sont branchés. Ça a l’air tout bête, mais le fait de s’assurer ce que consomment les produits qui y sont connectés me conscientise et me permet par la suite de réaliser des économies.

Senso Charge 2 – Détecteur d’ouverture Wi-Fi sur batterie, USB-C

Ce produit est nouveau pour moi et j’étais réellement impatient de l’utiliser pour plusieurs raisons. Premièrement, grâce au détecteur de porte, cela me permet de savoir quand mon fils part à l’école après que je sois parti au travail. Je ne dis pas que parfois il oublie de modifier son réveil et qu’il n’arrive pas à sortir des bras de Morphée, mais c’est tout comme. Deuxièmement, ça me permet de vérifier que la porte soit correctement fermée ou plutôt qu’un gentil cambrioleur ne s’introduise chez moi.

Comme pour tous les produits Konyks, l’installation s’est réalisée très rapidement grâce au manuel fourni que j’ai pris le temps de lire. J’ai effectué quelques tests afin de vérifier la distance à laquelle le détecteur et le senseur peuvent être éloignés (2-3cm), puis j’ai collé le tout sur la porte et son chambranle.

Le détecteur fonctionne avec une batterie interne qui est indiquée fonctionner durant un an. Je n’ai aucun recul pour le confirmer, mais même s’il ne s’agit que de six mois c’est déjà fort agréable !

J’ai configuré le tout afin que le détecteur me notifie dès que la porte s’ouvre et se ferme. Il est même possible de constater le temps d’ouverture ou de fermeture de la porte. Par exemple, si mon fils me dit « Papa, je dois vite aller chercher quelque chose pour l’école, ça me prend cinq minutes », je peux m’assurer, grâce au détecteur, s’il est resté deux heures à la maison.

Le prix unitaire de ce produit est de seulement 20€ (30€ pour deux), j’en ai commandé sur Amazon pour en installer chez Audrey et sur une autre porte.

Camini+ – Caméra d’intérieur Wi-Fi motorisée Full HD avec Tracker

J’étais impatient de tester ce produit étant donné que, contrairement à mon autre caméra Konyks, celui-ci pivote sur elle-même et permet de filmer à 355° horizontalement et 110° verticalement.

J’aurais préféré une caméra sur batterie afin de pouvoir la placer n’importe où, mais celle-ci fonctionne sur secteur (Le transformateur et le câble sont évidemment fournis).

Contrairement à d’autres caméras, beaucoup plus onéreuses, il n’est pas possible de définir des zones de surveillance, une alerte est envoyée lorsqu’un mouvement est détecté sur l’entièreté de l’image. Néanmoins, la fonction tracking fonctionne plutôt bien, le bruit du moteur est discret et, si l’objectif est de cacher la caméra pour les éventuels cambrioleurs, ils n’entendront rien. Le design est simpliste et l’ensemble ressemble à un petit robot avec un gros œil.

Termo – Thermomètre Hygromètre Wi-Fi

C’est le produit que j’étais le moins impatient de tester, car je possède déjà un thermomètre connecté depuis 10 ans. Cependant, l’avantage de celui-ci est qu’il permet de créer des scénarios intéressants. En voici quelques exemples :

Si la température est supérieure à 25°, allumer le ventilateur ou l’air conditionné. Si la température est inférieure à 16° d’allumer le chauffage électrique. Si l’humidité est supérieure à 60%, allumer le déshumidificateur.

Il est même possible de définir que les conditions ne sont valables que pour 24 heures, que du lever au coucher du soleil, que la nuit ou de définir des périodes de fonctionnement et donc de déclenchement. L’intérêt est de pouvoir, par exemple, chauffer une pièce selon des conditions seulement la journée.

J’ai placé ce thermomètre à côté de celui que je possède déjà, et j’ai remarqué des différences dans les relevés. En effet, lors de la mise en route du thermomètre, j’avais 3° et 10% d’humidité d’écart avec mon autre dispositif. Avec le temps, ces valeurs se sont rapprochées pour la température, même s’il subsistait un léger écart (2%).

Toutefois, concernant l’humidité, il peut subsister une différence entre les deux capteurs. Il est donc un peu ardu de constater lequel des deux détient la vérité concernant le taux d’humidité. Je remarque que, pour la température, mon autre thermomètre est plus précis. Le thermomètre fonctionne avec 3 piles AA, assurant ainsi une durée de vie de 4-6 mois.

Conclusion

En promotion à 99€ (pour une valeur produit de 134€) ce Pack Découverte de Konyks est une offre assez alléchante. Le temps où il fallait débourser une fortune pour rendre sa maison un chouia connectée s’éloigne à vitesse constante.

Pour ce prix, Konyks vous propose des produits de qualité mais, surtout des dizaines de possibilités de scénarii à configurer qui, d’une manière ou d’une autre, vous faciliteront la vie ou vous rassurerons contre les intrusions.

Konyks Pack Découverte 99 € 8.8 Facilité d'installation 9.0/10

















Qualité de fabrication 8.0/10

















Fonctionnalité 9.0/10

















Application 9.0/10

















Fiabilité 9.0/10

















