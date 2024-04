TEST – Massgun Mini by MASSFORCE : Un masseur compact français

Les masseurs de ce genre sont monnaie courante sur les sites de vente en ligne, mais qu’est-ce qui différencie le Massgun Mini de Massforce de ses concurrents et est-ce que ce genre de masseur est efficace ?

L’année dernière, pour améliorer ma récupération lors de mon entraînement pour le 20km de Bruxelles, j’ai investi dans un pistolet de massage d’un des leaders du marché. Afin de maximiser mes chances de succès, j’ai opté pour un modèle haut de gamme regorgeant d’options. Ce Massgun Mini promet les mêmes résultats pour pratiquement un tiers du prix, mais qu’en sera-t-il réellement ?

Unboxing

Je ne connaissais ni la marque MassForce ni ses produits, mais le fait qu’elle fasse partie de la French Tech m’a rassuré par rapport aux autres produits similaires vendus en ligne de marques inconnues.

En ouvrant la boîte, qui était plutôt lourde – un gage de qualité pour ce type de produit -, j’ai découvert une jolie housse estampillée MassForce. Le matériau et l’emballage soignés m’ont rappelé ceux des étuis d’écouteurs. La housse est si petite et pratique qu’on peut l’emporter partout, que ce soit au sport ou en vacances, comme je l’ai fait lors de mes vacances au ski.

À l’intérieur, j’ai trouvé le Massgun Mini ainsi que quatre embouts, souvent les mêmes pour ce type de produit.

Comme c’est un modèle compact, l’appareil se charge avec un câble USB-C plutôt qu’un chargeur secteur, ce qui signifie que la charge sera plus lente (5-7h). Deux câbles sont fournis, mais pas d’adaptateur USB-C.

On trouve également à l’intérieur une notice d’utilisation et un guide de massage pour chaque groupe musculaire, mais c’est écrit si petit que je n’arrive pas à lire. J’ai dû prendre une photo avec mon smartphone et zoomer pour pouvoir y arriver. Malgré tout, le fait que cela soit inclus est louable, et cela peut être utile pour ceux qui n’ont jamais utilisé ce type de produit.

La promesse de ce Massgun Mini est de :

Réduire les douleurs musculaires

Améliorer la flexibilité et la mobilité

Améliorer la circulation sanguine

Réduire la fatigue musculaire

MASSFORCE et la concurrence

Malheureusement, ni sur leur site ni dans la boîte, on ne trouve d’informations sur le travail effectué par la société MASSFORCE… design, conception, recherche & développement, contrôle qualité, etc. j’aurais aimé plus de transparence à ce sujet, faute de trouver l’information, je suppose que c’est un produit conçu en Chine avec un logo apposé dessus, mais avec des exigences de fabrication et de qualité propre à la marque.

Sur plusieurs sites de vente en ligne, j’ai trouvé de nombreux masseurs similaires au Massgun Mini, parfois à moitié prix. Avant de crier au vol, j’ai comparé les fiches techniques et j’ai remarqué que celles du Massgun Mini en ce qui concerne la batterie, la vitesse de charge, la puissance, la cadence et l’amplitude de l’embout de massage. Il faut faire bien attention lors de l’achat de ce type de produit car bien qu’esthétiquement similaires, ils diffèrent sur le plan technique.

Information technique du Massgun Mini:

Le Massgun Mini est équipé d’un moteur brushless de 55 mm à haut rendement.

4 embouts interchangeables (inclus)

Autonomie de 5 à 7 heures par charge (selon la puissance d’utilisation)

Batterie Lithium rechargeable de 2600 mAh

Intensité des vibrations : 4 vitesses de 1200 à 3200 tr/min (répétitions par minute) / 50 Hz à 60 Hz. (Plus la vitesse est élevée, plus la puissance de massage est importante).

Technologie silencieuse inférieure à 45 décibels

Prise en main confortable, anti-dérapante et anti-transpiration

Poids : 870 g

Dimension du pistolet : hauteur 14 cm / longueur 8,5 cm / largeur 4,6 cm

Matériau : Alliage d’aluminium

Premier test

J’ai décidé d’essayer le Massgun Mini après ma séance de vélo d’intérieur de début de saison.

J’ai été surpris par les sensations de massage pour un produit 3x moins cher que mon Hyperice Hypervolt 2. Après quelques minutes d’utilisation, je trouve qu’il n’a rien à envier à mon modèle plus onéreux. Le masseur est petit, mais la prise en main est bonne, il est assez lourd pour exercer une pression efficace sur la zone de massage, et les embouts sont de tailles adaptées pour masser mes zones préférées (pieds, mollets, quadriceps, dos).

Test au sport d’hiver

Chaque année, lorsque je pars skier, je ressens des douleurs aux quadriceps après 4 jours. Cet hiver était l’occasion idéale de tester le Massgun Mini pour améliorer ma récupération (puisque c’est l’objectif de ce produit).

Le premier jour de ski, le temps était magnifique, j’ai donc skié plus que d’habitude en étant confiant dans ma capacité à récupérer.

Le soir, j’ai effectué les massages appropriés en ciblant les muscles sollicités. La sensation de massage était excellente, le masseur a fonctionné pendant 30 minutes sans aucun problème, et j’ai changé les embouts en fonction des muscles massés.

Malheureusement, le lendemain, j’ai ressenti des douleurs aux muscles des jambes, comme chaque année. Je ne peux pas affirmer si elles auraient été plus intenses sans le masseur, en tout cas, j’avais de fortes douleurs.

Chaque jour de la semaine, toute la famille a utilisé le masseur pour “se faire du bien” aux muscles, sans que cela ne garantisse pour autant une amélioration de la récupération. Les enfants d’Audrey (10 et 13 ans) adoraient se masser après la douche et se disputaient le Massgun Mini.

Le bruit du moteur n’est pas dérangeant en mode 1 et 2, au-dessus, il devient audible et pourrait déranger les personnes à proximité.

Avec une utilisation quotidienne et familiale impliquant 5 personnes, le Massgun Mini n’est jamais à plat, par sécurité nous le chargions tous les 2 jours.

Efficacité d’un pistolet masseur

Je ne suis pas convaincu par l’efficacité de récupération des masseurs, que ce soit de celui-ci ou de mon modèle plus cher. L’année dernière, je l’ai utilisé durant toute ma période d’entraînement et à part me faire du bien, je n’avais constaté aucune différence comparée aux autres années.

La seule chose dont je suis certain, c’est que cela fait énormément de bien, et à défaut de constater des résultats tangibles, comme tout massage, cela relaxe le corps et l’esprit.

Conclusion

Comparé à mon pistolet masseur haut de gamme, je suis surpris de voir à quel point celui-ci, à 99 € (et même moins cher en promotion), peut procurer la même sensation de massage. Ce Massgun Mini est peut-être plus cher que la concurrence, mais les spécifications techniques le justifient. 99€ me semble néanmoins un peu cher, le prix promotionnel est plus adapté à mes yeux.

En ce qui concerne la taille, l’autonomie, la puissance, l’encombrement et le poids, le Massgun Mini de MASSFORCE est un excellent produit.

Je n’ai pas assez de recul pour me prononcer sur la durée de vie de la batterie ou du moteur, mais dans tous les cas, le produit est livré avec une garantie de 2 ans pièces et main-d’œuvre.

Massgun Mini by MASSFORCE 99 € 7.3 Encombrement 8.0/10

















Finition 8.0/10

















Autonomie 8.0/10

















Efficacité 5.0/10

















On aime La dimension

La puissance

L'autonomie

La simplicité et le plaisir d'utilisation On aime moins Le temps de charge

L'efficacité relative Acheter