TEST – Tadaam, la solution miracle haut débit ? Notre avis sur cette solution belge.

Afin de m’équiper d’une connexion Internet illimitée et de la télédistribution dans un appartement à la mer du Nord, j’ai comparé les offres des opérateurs belges et, comme vous pourrez le constater plus bas dans l’article, je suis parti en croisade. Allons-y !

L’appartement était déjà équipé d’une connexion Internet “Flybox 4G” de chez Orange qui offrait, pour 20€ par mois, 150 Go de données (dont 100 Go en soirée). Ça peut paraître beaucoup, mais quand on est enfermé à cause du mauvais temps, il suffit de télécharger quelques jeux PS4 ou de regarder des vidéos pour s’apercevoir que les Giga défilent rapidement. De plus, la connexion Internet n’était pas très stable et le boîtier plantait régulièrement. Il était donc temps de trouver une alternative parmi la concurrence belge.

Telenet

Etant client Telenet, c’est tout naturellement que je me suis dirigé vers eux car il existe un abonnement avantageux pour les résidences secondaires. Lorsque le technicien est venu installer leur box, la mauvaise surprise est tombée : la prise coaxiale fonctionnelle n’est pas située à côté du téléviseur mais de l’autre côté de l’appartement. Pour raccorder le boitier télé à Internet, je dois donc tirer un câble coaxial de 30 mètres à travers toutes les pièces, et à mes frais, bien évidemment.

Cette solution fut très vite abandonnée car je n’ai pas envie de forer dans les murs, ni de voir un câble disgracieux traverser l’appartement, accompagné du risque non négligeable de se vautrer en sol en se prenant le fil d’Ariane dans le pied. On m’a d’ailleurs sympathiquement facturé le déplacement du technicien, l’activation d’Internet qui n’a jamais fonctionné et la location du boîtier télé. Bref, ça débutait mal.

Proximus

Proximus propose une solution ADSL moins véloce que Telenet mais plus chère. La prise de téléphone se situe dans le salon près du téléviseur, autant dire que même si elle plus onéreuse, je préfère cette option que d’être contraint à passer 30 mètres de câble dans mon appartement.

Avant de fixer un rendez-vous pour l’installation, j’ai contacté le service technique pour m’assurer qu’il y avait un branchement fonctionnel dans l’appartement. Le test à distance était concluant, ce qui m’a rassuré. Mais lors du passage du technicien, après avoir testé plusieurs fois le câble et être descendu dans la cave, il m’a dit que … cela ne fonctionnait pas. Un voisin d’un étage inférieur aurait sectionné le câble de toute la colonne. Je suis maudit.

La seule solution est de demander à ce qu’un électricien viennent tirer un câble téléphonique de la cave jusqu’au … dixième étage et tout cela, bien entendu, à mes frais ! Bref, voici donc une option bien pire que l’autre, financièrement parlant, et abandonnée de facto. De plus, Proximus m’a facturé le déplacement du technicien malgré qu’il s’agisse d’une erreur de leur part.

Tadaam

Comme son nom le laisse supposer, Tadaam est LA solution miracle. Tadaam promet une connexion Internet rapide et la télé, sans câble, sans installation, grâce à un routeur 4G Wifi, le tout accompagné d’un boîtier multimédia Android pour la télé. Avant de passer commande chez cet illustre inconnu, qui existe pourtant depuis 2019, j’ai effectué quelques recherches.

Tadaam est en fait une joint-venture Telenet qui utilise le réseau Orange. That’s it. Ça m’a suffit à être rassuré. De plus, il est possible de résilier son abonnement à tout moment, sans indemnités, ce qui a fini de me convaincre.

Commande et réception

J’ai commandé le produit le mercredi après-midi et j’ai été livré, comme promis, le lendemain. Tout cela s’annonce plutôt pas mal. L’emballage est à l’image du site, très jeune, avec du vert fluo qui explose les yeux. Hormis la boîte fort abîmée, l’ensemble est beau et tient la route.

A l’ouverture, on sent que Tadaam met en avant le côté simplicité avec deux boîtes numérotées et un dépliant expliquant les étapes pour tout faire fonctionner en cinq minutes. C’est tellement simple que même ma grand-mère (mais aucunement ma belle-mère) pourrait connecter le boîtier Internet et la télé.

Et la bande passante Internet là dedans ?

Tadaam utilise le même réseau Orange que celui que je possédais, donc je n’avais dés lors quasi aucune crainte concernant la vitesse. Il propose deux abonnements : Le premier à 40€/mois pour une vitesse de download de 30Mbits/sec pour un seul écran et un second à 50€/mois pour 50Mbits/s pour trois écrans simultanés. J’ai opté pour la deuxième solution.

Tadaam présente une application mobile Tadaam Positioning System qui conseille où placer son boîter 4G en détectant l’antenne GSM la plus proche. L’application est simple et fonctionnelle et j’ai suivi ses précieux conseils pour installer ma box.

J’ai effectué un test de vitesse à Bruxelles et j’obtiens environ 50 Mbits/s en download et plus de 40 Mbits/s en upload. Etonnamment, c’est plus rapide que ma connexion fibre de Telenet ! Je m’attendais à une connexion moins rapide à la mer du Nord car l’immeuble est à l’écart de la ville et donc des antennes : J’obtiens dés lors un résultat de 50 Mbits/s en download mais « plus que » 25 Mbits/s en upload, suffisant pour un appartement de vacances.

Il est arrivé deux ou trois fois que la connexion ralentisse à 5 Mbits/s. Pour résoudre le problème, il suffit de débrancher-rebrancher le modem pour récupérer une connexion rapide.

Que propose l’offre télé ?

Les 49 chaînes proposées (dont 23 francophones) sont bien suffisantes pour une résidence secondaire. Outre le fait de pouvoir regarder la télé grâce au boîtier Android fourni, il est possible d’installer l’application Tadaam sur n’importe quel appareil Android, Apple ou sur une smart TV !

Il est possible d’enregistrer des programmes un par un ou en série, via le bouton étonnamment nommé “+ Ma télé”. Je remercie d’ailleurs ma belle-mère d’avoir enregistré la météo pendant 2 mois… ainsi que ses séries débiles préférées.

Nous n’avons pas compris où étaient stockés les enregistrements (dans le cloud probablement), comment les effacer, ni l’espace dont je dispose, mais cette option fonctionne très bien. On peut enregistrer sur n’importe quel appareil connecté à son compte Tadaam et la regarder sur tout autre support. Pratique.

Le seul désavantage que j’ai pu observer après trois mois d’utilisation est que l’application ne propose pas un stabilité acceptable : Les plantages et freezes d’images sont réguliers. Je vous laisse imaginer mon état quand l’application Tadaam a planté au début des tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020 !

Conclusion

Tadaam tient ses promesses et répond à mon besoin, c’est-à-dire une connexion Internet rapide, illimitée et sans installation filaire. Le prix de 40€/mois est justifié compte tenu des services et de la qualité générale offerte et surtout, pratique à installer. Par contre, la partie TV n’offre pas la même qualité, surtout en matière de stabilité.

Pros Facilité d'installation

Internet illimité

Enregistrement des programmes dans le Cloud

Portabilité du boitier 4G

Annulation gratuite dans le mois sans condition Cons Stabilité de l'application

Freeze de l'image régulier

Vitesse max en download un peu limitée Abonnements