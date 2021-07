OnePlus Nord 2 5G : le grand bond en avant

Le OnePlus Nord 2 combine un hardware de pointe, notamment un triple module caméra IA de 50 MP avec un capteur Sony IMX766 et une stabilisation optique de l’image (OIS), la technologie Warp Charge 65 et le processeur flagship MediaTek Dimensity 1200-AI, avec le logiciel OxygenOS bien connu de OnePlus, afin d’offrir aux utilisateurs une expérience rapide, fluide et riche en fonctionnalités.

Tous les essentiels des flagships

Le OnePlus Nord 2 5G intègre un puissant hardware photo avec des améliorations logicielles propulsées par l’IA – grâce au nouveau chipset MediaTek – et offre une expérience photo exceptionnelle et polyvalente. Le Nord 2 apporte des améliorations majeures en matière de photographie de nuit grâce à l’OIS et au capteur principal Sony IMX766 de 50MP, pouvant capturer 56 % de lumière en plus que le Sony IMX586 du premier Nord. Avec Nightscape Ultra, une version améliorée du mode Nightscape de OnePlus, les utilisateurs sont en mesure de prendre des photos de meilleure qualité et plus lumineuses, même avec un éclairage aussi faible qu’1 lux seulement.

Le OnePlus Nord 2 5G dispose en outre d’un objectif ultra grand angle de 8MP avec un champ de vision de 119,7 degrés, ainsi que d’un appareil photo à selfie de 32MP avec un capteur Sony IMX615, ce qui en fait l’appareil photo frontal ayant la résolution la plus élevée sur un appareil OnePlus. La nouvelle fonction Group Shots 2.0 de l’appareil photo frontal peut détecter jusqu’à cinq visages à la fois, et optimise des détails allant de la carnation aux détails du visage. Le Nord 2 est doté de la fonction AI Video Enhancement, qui améliore la luminosité, la couleur et le contraste des enregistrements vidéo en temps réel. Pour les photos, le Nord 2 bénéficie de la fonction AI Photo Enhancement, qui reconnaît jusqu’à 22 scènes différentes et ajuste automatiquement les paramètres pour améliorer le résultat final.

Comme la OnePlus 9 Series, le Nord 2 est doté d’une batterie dual cell de 4 500 mAh. Grâce à sa technologie de charge Warp Charge 65, il se recharge de 0 à 100 % en moins de 30 minutes. Le Nord 2 veille également à réduire le temps passé à 100 % en charge de nuit afin de préserver la batterie.

Rapide et fluide