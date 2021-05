SWAPPIE : L’acteur finlandais d’iPhone reconditionnés est désormais actif en Belgique

Swappie, le vendeur finlandais d’iPhone reconditionnés, ouvre aussi les portes virtuelles de son webshop en Belgique. Avec l’arrivée de Swappie, l’achat et la vente d’iPhone d’occasion de qualité deviennent plus sûrs et plus simples. Les consommateurs économisent sur les prix d’achat élevé d’un iPhone, tout en contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique en réutilisant de précieux matériaux. Grâce à la convaincante garantie de 24 mois sur tous les smartphones et à un processus préalable de tests techniques poussés, Swappie s’est imposé comme chef de file de ce marché dans les pays nordiques en quelques années.

La mission de Swappie est très simple : balayer toutes les difficultés et tous les doutes souvent associés à l’achat d’un smartphone reconditionné, grâce à un service transparent et rationalisé où les clients sont toujours assurés d’une qualité élevée. Plus de 300 000 personnes ont déjà acheté un iPhone reconditionné sur Swappie. Swappie cible actuellement la Scandinavie et le reste de l’Europe avec des webshops notamment en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas et maintenant aussi en Belgique.

Fiabilité

Les iPhone de Swappie sont en vente en ligne, avec à chaque fois une description de leur état, allant de ‘comme neuf’ à ‘acceptable’. Swappie ne vend pas de simples modèles d’occasion, mais se concentre sur les iPhone reconditionnés, des appareils d’occasion soigneusement inspectés et au besoin réparés. Tous les téléphones sont soumis à un test technique détaillé en 52 étapes avant d’être mis en vente. Swappie est donc en mesure de garantir aux clients un produit de la plus haute qualité. « Si nous découvrons le moindre défaut pendant la phase de test, nous effectuons toutes les réparations nécessaires dans notre usine spécialisée. De plus, le client bénéficie d’une garantie de 24 mois, soit la même que sur un iPhone neuf », explique Sami Marttinen, CEO de Swappie.

Il est également possible de vendre d’anciens iPhone à Swappie. Sur le site web, les vendeurs fournissent quelques données importantes sur l’état du téléphone, obtiennent une estimation de sa valeur et reçoivent une étiquette d’expédition. L’argent est transféré une fois que les techniciens de Swappie ont vérifié l’état du téléphone.

Tout a commencé après un scam

En 2019, 206,7 millions de smartphones d’occasion se sont vendus dans le monde. Le marché de l’occasion montre qu’il existe une forte demande pour les smartphones déjà utilisés. L’achat d’appareils d’occasion permet de faire des économies pourvu de ne pas choisir à chaque fois un nouveau modèle. La demande croissante de modèles d’occasion stimule toutefois aussi les offres issues de sites web frauduleux ou la vente de smartphones sur le marché noir.

« Même en achetant un nouvel appareil à une connaissance, vous n’avez pas la garantie que tout fonctionne parfaitement. L’idée de Swappie est née d’une mauvaise expérience d’achat de smartphones d’occasion en ligne. J’en ai fait l’expérience personnelle. J’ai été escroqué et j’ai remarqué que je n’étais pas la seule victime. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu créer une alternative plus sûre et plus pratique pour acheter en ligne des smartphones d’occasion et reconditionnés », raconte Sami Marttinen.

Préoccupations climatiques

En cinq ans seulement, Swappie a conquis le marché des iPhone reconditionnés dans les grands pays défenseurs de la neutralité climatique comme la Finlande, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie. Aujourd’hui, Swappie est non seulement leader du marché en Scandinavie, mais l’entreprise a également été désignée par Sifted comme l’une des scale-up à la croissance la plus rapide d’Europe. Swappie ouvre à présent son webshop dans notre pays, car la Belgique est le cœur de l’Europe et un partisan des objectifs climatiques européens.

« Nous avons choisi la Belgique parce que les Belges sont de plus en plus concernés par l’environnement et la neutralité climatique. L’achat d’iPhone reconditionnés permet de prolonger la durée de vie du produit, d’éviter l’enfouissement de produits chimiques dangereux et d’économiser de précieuses matières premières. Des chiffres récents révèlent en outre que l’énergie utilisée pour produire un nouveau smartphone équivaut à la consommation électrique d’un smartphone pendant dix ans », souligne Sami Marttinen.

Swappie nourrit également l’ambition de faire de l’électronique grand public reconditionnée une pratique courante. « De nos jours, presque tout le monde possède un smartphone. Si nous achetons tous un nouveau téléphone tous les deux ou trois ans, l’impact sur notre planète sera très lourd. En misant davantage sur l’achat et la vente de smartphones reconditionnés, nous pouvons déjà faire un grand pas vers un avenir plus vert », conclut Sami Marttinen.

Plus d’info sur Swappie.be.