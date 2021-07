Samsung lève le voile sur l’avenir du gaming avec l’Odyssey Neo G9

Avec le précédent lancement de l’Odyssey G9 en 2020, Samsung a repoussé les limites des moniteurs de jeu haut de gamme avec une qualité d’image parfaite. Aujourd’hui, avec le premier écran incurvé Quantum Mini LED au monde, l’Odyssey Neo G9 offre les détails les plus raffinés, quel que soit le jeu, auquel vous jouez. Doté de la technologie Quantum Matrix combinée à des taux de réponse et de rafraîchissement ultra-rapides, l’Odyssey Neo G9 garantit des performances de premier ordre pour tous les joueurs.

« Samsung a répondu aux demandes et aux attentes des gamers les plus exigeants avec le lancement de la gamme révolutionnaire de moniteurs de jeu Odyssey l’année dernière, » a déclaré Evert Van Camp, Display Director chez Samsung Benelux. « Avec l’introduction de l’Odyssey Neo G9, équipé du premier écran Quantum Mini LED au monde, Samsung démontre une fois de plus son leadership sur le marché. Nous sommes impatients de faire découvrir aux gens le jeu à son plus haut niveau. »

L’Odyssey Neo G9 utilise la même technologie Mini LED que celle intégrée à la dernière gamme Neo QLED de Samsung. Cette technologie d’affichage de nouvelle génération est rendue possible par une nouvelle source lumineuse, la Quantum Mini LED. Les mini LED Quantum sont 40 fois plus petites que les LED classique.

En outre, la technologie Quantum Matrix, qui exploite une gradation 12 bits améliorée pour un meilleur contrôle de la source lumineuse – les mini LED Quantum rendent les zones sombres plus sombres et les zones claires plus lumineuses avec 2 048 zones de gradation, ce qui permet aux spectateurs de profiter du contenu tel qu’il est censé être vu. Quantum HDR 2000 offre une luminosité de pointe de 2 000 nits et un rapport de contraste statique de 1 000 000:1. En outre, la technologie de pointe de Samsung en matière de qualité d’image offre des niveaux de noir et de blanc parfaits et des détails immaculés.

Basé sur la technologie haute performance inaugurée par l’actuel Odyssey G9, l’Odyssey Neo G9 est doté de la technologie Dual Quad (DQHD ; résolution de 5 120×1 440) avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms**. La courbure 1000R futuriste et immersive du moniteur a été certifiée par TÜV Rheinland, un organisme de certification international de premier plan, qui lui a décerné son certificat Eye Comfort. L’Odyssey Neo G9 offre une synchronisation adaptative sur DP 1.4 et HDMI2.1 VRR (Variable Refresh Rate) sur HDMI 2.1 avec compatibilité NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro, pour une action dynamique et fluide scène par scène.

L’écran s’intègre parfaitement à n’importe quelle configuration ou environnement de jeu, avec un extérieur blanc brillant et un système futuriste d’éclairage arrière infinity core, qui comprend 52 couleurs et 5 options d’effets lumineux. Le moniteur est également doté de la fonction CoreSync, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur configuration grâce au mode de couleurs multiples, pour une immersion inégalée.

L’Odyssey Neo G9 de Samsung avec Quantum Mini LED coûte € 2.199 et sera disponible en précommande à partir du 29 juillet 2021. Il sera disponible dans le monde entier le 9 août 2021.