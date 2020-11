POCO présente le POCO M3, le nouveau champion du divertissement

Kevin Qiu, directeur de POCO Global, déclare : « Ces résultats fantastiques confirment le soutien massif des consommateurs à la philosophie de la marque POCO – ‘Everything you need, nothing you don’t’. Nous continuons à nous concentrer sur des technologies innovantes et sans fioritures pour les consommateurs. La philosophie de la POCO est une attitude à laquelle nous aspirons tous – être différents tout en étant confiants. En tant que marque indépendante nouvellement établie, nous voulons continuer à fournir des technologies performantes dans un monde en constante évolution. »

Le POCO M3 est le premier appareil de la série M de POCO Global, qui entre ainsi sur un nouveau segment. Cette nouvelle ligne de produits met à profit le succès de POCO Global, dont la série F concurrence les grandes marques et la série X vise le segment moyen de gamme, et permet à la marque de toucher un nouveau public mondial de passionnés de technologie.

Grâce à sa célèbre gamme de smartphones, POCO Global est désormais une marque à part entière et présente le POCO M3 – son tout nouveau smartphone d’entrée de gamme. Avec un triple appareil photo de 48 MP, une batterie de 6 000 mAh, un superbe écran Full HD+ et un chipset Qualcomm ® Snapdragon™ 662, le POCO M3 est le nouvel appareil indispensable pour les jeunes amateurs de divertissement mobile.

Une excellente autonomie de la batterie sans faire de compromis

Avec la plus grande capacité de batterie de sa catégorie – une énorme batterie de 6 000 mAh avec de nombreux cycles de charge –, le POCO M3 permet même aux utilisateurs inconditionnels de naviguer, de se connecter et de streamer toute la journée. Peu utilisé, le téléphone tient plus de cinq jours, et un peu moins de trois jours en utilisation normale. En cas d’utilisation intensive, il faut environ une journée et demie** avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Le POCO M3 se distingue par une batterie spécialement conçue qui résiste aux températures élevées et dure près de 2,5 ans** sans détérioration notable. Le plaisir est donc garanti à long terme.

Le POCO M3 est non seulement durable, mais il offre également aux utilisateurs nomades une vitesse de charge plus rapide et plus stable grâce au mode ultra-économique de la batterie MIUI et au chargeur rapide de 18W. L’appareil est livré avec un chargeur intégré de 22,5 W et supporte la recharge sans fil inversée pour plus de commodité.

Angus Ng, directeur Product Marketing chez POCO Global, explique : « Le POCO M3 offre à nos utilisateurs une meilleure expérience avec une des batteries les plus endurantes, pour une sécurité durable. Grâce à cette énorme batterie, vous pouvez faire ce qui vous intéresse plus longtemps, qu’il s’agisse de streamer, d’écouter de la musique ou d’enregistrer des vidéos avec le triple appareil photo. Avec le POCO M3, nous avons révolutionné cette catégorie d’appareils et vous obtiendrez plus que ce que vous attendez à tous les niveaux. »

Un écran fantastique pour un divertissement sans fin

Le POCO M3 est un champion du divertissement : il dispose d’un écran Full HD+-Dot Drop de 6,53 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels, un impressionnant rapport de contraste de 1500:1 et un rapport d’aspect de 19,5:9, pour une expérience visuelle bord à bord exceptionnelle. La face avant en Corning® Gorilla® Glass 3 offre une protection adéquate contre les chutes et les rayures, tandis que la texture du dos ne laisse aucune trace de doigts, garantit une prise en main ferme et procure une agréable sensation de légèreté. Le POCO M3 est doté d’un scanner d’empreintes digitales sur le côté, une position qui rend le design de l’écran avant minimaliste sans compromettre la facilité d’utilisation.

Le POCO M3 est agréable à l’œil à plusieurs niveaux. Il est certifié par TÜV Rheinland pour « Low Blue Light », ce qui signifie que les utilisateurs peuvent regarder l’écran pendant des heures avec une fatigue minimale des yeux. Le POCO M3 est doté de doubles haut-parleurs recouverts de tissu et produit un son supérieur avec des basses puissantes, pour une expérience immersive de divertissement en intérieur.