Les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72, pour une innovation accessible à tous

Samsung dévoile aujourd’hui les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72, qui rendent l’innovation accessible à tous. Avec un appareil photo de qualité supérieure, un écran aux couleurs cristallines et un scrolling fluide, vous profiterez de la meilleure technologie de smartphone qui soit. La série A est également résistante à l’eau et possède une batterie longue durée. Bien entendu, les smartphones fonctionnent parfaitement avec l’écosystème Galaxy d’appareils connectés, tels les Galaxy Buds Pro, le Galaxy SmartTag, et la Galaxy Tab.

« Nous nous efforçons de donner au plus grand nombre de consommateurs la possibilité de profiter d’une vie plus agréable grâce aux meilleures technologies. C’est pourquoi nous avons décidé de rendre les dernières innovations Galaxy accessibles à tous avec la série Galaxy A, » confie Davy Moons, Head of Marketing Mobile Division chez Samsung Belgique. « Tout ce qui rend la philosophie de la marque Galaxy si unique est réuni à un prix accessible dans les Galaxy A52, A52 5G et A72. »

Créer et communiquer avec un appareil photo incroyable

Samsung excelle depuis des années dans les appareils photo haut de gamme et les Galaxy A52, A52 5G et A72 perpétuent cette tradition.

Appareils photo polyvalents – Prenez facilement des photos et des vidéos vives et nettes, grâce à un quadruple appareil photo polyvalent haute résolution de 64 mégapixels et de puissantes fonctions zoom (jusqu’à 10x numérique pour les Galaxy A52 et A52 5G, et jusqu’à 30x numérique/3x optique pour le Galaxy A72). Transformez instantanément vos vidéos 4K en images haute-résolution 8 mégapixels grâce à Snap Vidéo 4k . La fonction Scene Optimizer , utilise l’IA pour optimiser les prises de vue dans un maximum de 30 catégories différentes, comme la nourriture, les paysages ou encore les animaux domestiques.

– Prenez facilement des photos et des vidéos vives et nettes, grâce à un quadruple appareil photo polyvalent haute résolution de 64 mégapixels et de puissantes fonctions zoom (jusqu’à 10x numérique pour les Galaxy A52 et A52 5G, et jusqu’à 30x numérique/3x optique pour le Galaxy A72). Transformez instantanément vos vidéos 4K en images haute-résolution 8 mégapixels grâce à . La fonction , utilise l’IA pour optimiser les prises de vue dans un maximum de 30 catégories différentes, comme la nourriture, les paysages ou encore les animaux domestiques. Stabilisateur d’image, de jour comme de nuit – Que vous filmiez la dernière danse à la mode ou capturiez une nouvelle figure de skate, l’ OIS (stabilisation optique de l’image) vous garantit des images et des vidéos nettes et stables. Le manque de luminosité ne vous fera plus rater un seul moment important. Avec le Night mode (mode nuit) même les images prises dans des conditions de faible luminosité seront d’une netteté remarquable. Le secret de cette fonction est qu’elle fusionne 12 images en une seule.

– Que vous filmiez la dernière danse à la mode ou capturiez une nouvelle figure de skate, l’ (stabilisation optique de l’image) vous garantit des images et des vidéos nettes et stables. Le manque de luminosité ne vous fera plus rater un seul moment important. Avec le (mode nuit) même les images prises dans des conditions de faible luminosité seront d’une netteté remarquable. Le secret de cette fonction est qu’elle fusionne 12 images en une seule. Capture de contenu amusant – Ajoutez du style et une touche unique au contenu grâce à AR Emoji et My Filter. Pour encore plus de fun, vous pouvez appliquer les AR-Lens de Snapchat avec le Fun Mode.

Voir et être vu avec un écran impressionnant et un design raffiné

Un écran vibrant et un design avancé qui correspond à votre mode de vie.

Plus lumineux et plus fluide – Profitez de vos séries favorites et de contenu Youtube sur l’écran Super AMOLED. Affichant désormais des taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le Galaxy A52 5G et de 90 Hz sur les Galaxy A52 et A72, l’écran propose un scrolling encore plus fluide. Même lorsque vous êtes à l’extérieur, l’image est nette et claire grâce à une luminosité accrue de 800 nits.

– Profitez de vos séries favorites et de contenu Youtube sur l’écran Super AMOLED. Affichant désormais des taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le Galaxy A52 5G et de 90 Hz sur les Galaxy A52 et A72, l’écran propose un scrolling encore plus fluide. Même lorsque vous êtes à l’extérieur, l’image est nette et claire grâce à une luminosité accrue de 800 nits. Expérience visuelle tout confort – L’écran est certifié “Eye Care” et dispose d’un “Eye Comfort Shield”. La température de couleur de l’écran est automatiquement ajustée en fonction de la façon dont vous utilisez votre smartphone. Résultat : moins de fatigue oculaire et plus de plaisir pour les yeux.

– L’écran est certifié “Eye Care” et dispose d’un “Eye Comfort Shield”. La température de couleur de l’écran est automatiquement ajustée en fonction de la façon dont vous utilisez votre smartphone. Résultat : moins de fatigue oculaire et plus de plaisir pour les yeux. Design raffiné – La nouvelle série Galaxy A présente un design modernisé pour une facilité d’utilisation optimale.

Pour des expériences plus riches grâce à la puissance de l’impressionnant écosystème Galaxy

La série Galaxy A offre de nouvelles fonctionnalités grâce à l’écosystème Samsung Galaxy.

Restez organisé et connecté – Avec SmartThings , contrôlez des milliers d’appareils dans un environnement de maison intelligente directement via la série Galaxy A, notamment des wearables, des tablettes, des PC et des téléviseurs.. De plus, retrouvez rapidement les appareils jumelés avec SmartThings Find , et même les appareils non connectés ou vos effets personnels grâce au Galaxy SmartTag .

– Avec , contrôlez des milliers d’appareils dans un environnement de maison intelligente directement via la série Galaxy A, notamment des wearables, des tablettes, des PC et des téléviseurs.. De plus, retrouvez rapidement les appareils jumelés avec , et même les appareils non connectés ou vos effets personnels grâce au . Pour profiter ensemble de la musique, à distance – Music Share vous permet de synchroniser votre téléphone avec celui d’un ami et d’écouter de la musique ensemble. Bien entendu, vous pouvez également utiliser cette fonction pour faire de l’exercice ensemble ou suivre un podcast. Vous pouvez également coupler des téléphones avec deux paires d’écouteurs Galaxy Buds et écouter ensemble la musique avec Buds Together..

– vous permet de synchroniser votre téléphone avec celui d’un ami et d’écouter de la musique ensemble. Bien entendu, vous pouvez également utiliser cette fonction pour faire de l’exercice ensemble ou suivre un podcast. Vous pouvez également coupler des téléphones avec deux paires d’écouteurs Galaxy Buds et écouter ensemble la musique avec Connexion et partage en toute simplicité – Quick Share vous permet d’envoyer facilement images et vidéos aux appareils Galaxy à proximité. Avec Private Share, vous pouvez décider de récupérer des photos et des vidéos même après les avoir déjà partagées.

Le standard élevé des Samsung Galaxy

La nouvelle série Galaxy A est équipée des fonctions standard de tous les appareils Galaxy.

Tranquillité d’esprit – Les Galaxy A52, A52 5G et A72 ont un indice IP67 et résistent à l’eau et à la poussière, une fonctionnalité unique dans ce segment. Grâce à Samsung Care+ , vous êtes couvert en cas de dommages, de dysfonctionnements, de vol et de perte. En outre, le système de sécurité intégré Samsung Knox garantit que vos informations et données personnelles sont protégées en temps réel.

– Les Galaxy A52, A52 5G et A72 ont un indice et résistent à l’eau et à la poussière, une fonctionnalité unique dans ce segment. Grâce à , vous êtes couvert en cas de dommages, de dysfonctionnements, de vol et de perte. En outre, le système de sécurité intégré garantit que vos informations et données personnelles sont protégées en temps réel. Durée de vie de la batterie de deux jours – Capturez, créez et consommez sans modération grâce à une batterie d’une durée de vie de deux jours avec une capacité de 4 500 m Ah pour le Galaxy A52 et de 5 000 mAh pour le Galaxy A72.

– Capturez, créez et consommez sans modération grâce à une batterie d’une durée de vie de deux jours avec une capacité de 4 500 m Ah pour le Galaxy A52 et de 5 000 mAh pour le Galaxy A72. 5G hyper rapide – Le monde évolue à une vitesse effrénée et les téléphones doivent suivre la cadence. Grâce à sa puissance, des vitesses hyper rapides et de solides performances, le Galaxy A52 5G rend la connectivité 5G accessible.

– Le monde évolue à une vitesse effrénée et les téléphones doivent suivre la cadence. Grâce à sa puissance, des vitesses hyper rapides et de solides performances, le Galaxy A52 5G rend la connectivité 5G accessible. Standard premium Galaxy – Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont dotés des éléments essentiels à tout Galaxy, dont notamment des haut-parleurs stéréo et une mémoire externe pouvant atteindre 1 To. Dolby Atmos offre un son surround tridimensionnel pour une expérience immersive lorsque vous jouez ou regardez un film. La nouvelle interface utilisateur One UI 3 garantit un flux ininterrompu, même à grande vitesse.

– Les Galaxy A52, A52 5G et A72 sont dotés des éléments essentiels à tout Galaxy, dont notamment des haut-parleurs stéréo et une mémoire externe pouvant atteindre 1 To. Dolby Atmos offre un son surround tridimensionnel pour une expérience immersive lorsque vous jouez ou regardez un film. La nouvelle interface utilisateur garantit un flux ininterrompu, même à grande vitesse. Un plus pour la durabilité – Samsung développe des produits et des emballages aussi durables que possible. Les Galaxy A52, A52 5G et A72 utilisent un moule en pâte à papier et du papier pour minimiser l’espace inutilisé et l’utilisation de matériel pour l’emballage.

– Samsung développe des produits et des emballages aussi durables que possible. Les Galaxy A52, A52 5G et A72 utilisent un moule en pâte à papier et du papier pour minimiser l’espace inutilisé et l’utilisation de matériel pour l’emballage. Mises à jour logicielles – Samsung s’est toujours attachée à fournir aux utilisateurs Galaxy un système d’exploitation mobile à jour, et il en va de même pour la gamme A. Les Galaxy A52, A52 5G, et A72 prendront en charge les mises à jour logicielles pendant trois générations et les mises à jour sécurité régulières pendant au moins quatre ans.

Disponibilité

La série Galaxy A est disponible en Belgique à partir d’aujourd’hui. Le prix recommandé du Galaxy A52 est de 349 €, celui du Galaxy A52 5G de 429 € et celui du Galaxy A72 de 449 €. Tous les modèles de la série A sont disponibles dans les couleurs Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black et Awesome White.