Zoom sur les activités en ligne incontournables en 2021

Année après année et, surtout, mois après mois, nous passons de plus en plus de temps en ligne. Si Internet s’impose comme étant un outil indispensable en matière de travail et d’éducation, le web nous sert aussi désormais au quotidien dans le cadre de nos moments de divertissement. On ne s’en rend pas forcément compte mais le fait d’avoir accès au digital contribue à se sentir bien chez soi, particulièrement lorsque l’on se sent un peu isolé ou fatigué. Internet nous relie à nos loisirs et à nos proches, et on ne peut clairement plus s’en passer !

Les appels et les réunions en vidéo

Si les appels vidéo faisaient déjà partie des pratiques des plus jeunes internautes, ils ont débarqué en force dans la vie de tous les internautes, et notamment les plus âgés, ces douze derniers mois. C’est bien simple, dans la vie professionnelle, avec le déploiement du télétravail généralisé, nombreux sont les employés qui passent désormais leurs journées à enchaîner les points et les réunions à distance sur Zoom ou sur Skype. À tel point, en fait, que cela a inspiré certaines marques, comme l’enseigne d’habillement Gémo, qui avait choisi de rhabiller les appels visio de ses clients avec un jeu inédit, de façon à apporter un peu de légèreté dans les appels parfois tendus et répétitifs.

Aussi, dans notre vie privée, nous sommes très nombreux à utiliser ces mêmes outils vidéo pour communiquer et nous sentir plus proches d’amis ou de membres de la famille qui vivent loin de nous. Que ce soit encore une fois sur Zoom, sur Skype ou bien sur Messenger, WhatsApp Video ou encore Houseparty, discuter en vidéo avec des gens qui nous manquent n’a jamais été aussi simple… Et aussi fréquent ! Clairement, en la matière, mention spéciale pour Messenger et Houseparty, qui permettent de jouer en ligne durant l’appel vidéo : parce que s’il est bon de rattraper le temps perdu en discutant, il est aussi très intéressant de s’amuser à plusieurs et à distance grâce aux outils disponibles en ligne. Cela permet de passer un moment mémorable et relaxant ensemble.

Le streaming vidéo

Autre activité en ligne qui explose année après année et mois après mois, c’est le visionnage de contenus vidéo en ligne, en particulier sur les services de vidéo à la demande sur abonnement. Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+, les Belges ont l’embarras du choix pour s’occuper depuis le confort de leur canapé ou de leur lit ! Et, bonne nouvelle, plusieurs bons plans existent pour réduire la facture pour ceux et celles qui en voudraient toujours plus tout en payant toujours moins.

Le principal atout de ces plateformes est que, en l’échange d’un abonnement au prix fixe, vous avez accès à un catalogue de contenus infini ou presque. Qu’il s’agisse de séries ou de films cultes ou de créations originales par ces services vidéo, vous avez l’assurance de trouver de quoi vous occuper pendant des heures, des jours ou même des semaines. Le binge-watching, à savoir le fait d’enchaîner des contenus vidéo sans pause, prend tout son sens avec des plateformes comme Netflix, Amazon Prime et Disney+, qui font tout pour sans arrêt nous donner envie de voir la suite de notre programme sans pub et sans attente !

Le poker en ligne

Si le jeu en ligne a connu un essor impressionnant ces derniers mois, c’est bel et bien un jeu en particulier qui a visiblement capté l’attention du grand public en 2020 et en 2021 : le poker en ligne. C’est au printemps 2020 que la tendance s’est fait remarquer, avec plusieurs dizaines de milliers de nouveaux joueurs (et de nouvelles joueuses) qui se sont inscrit(e)s sur les sites de poker en ligne en Belgique en l’espace de quelques semaines seulement. Pourquoi un tel succès, vous demandez-vous ?

Plusieurs raisons justifient l’essor du poker en ligne. D’une part, à l’heure actuelle, il est très facile de trouver des sites qui proposent des jeux de poker variés et toujours sécurisés. En cela, la pratique est devenue plus accessible que jamais. Aussi, ces sites ont l’avantage de permettre aux joueurs de s’adonner à leur passion à toute heure du jour et de la nuit, tous les jours et quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Enfin, les gains proposés par les sites de jeux ont de quoi faire rêver les internautes, qui osent dès lors franchir le pas pour tenter de gagner le gros lot tout en s’amusant !

L’écoute de podcasts

Si vous en avez assez de fatiguer vos yeux sur les écrans, une autre activité en ligne incontournable actuellement peut répondre à vos envies : l’écoute de podcasts. Que cela se passe sur des plateformes de streaming musical comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music ou que cela passe par des sites dédiés, c’est un fait, le podcast, à savoir une émission audio d’une durée plus ou moins longue diffusée en ligne, séduit de plus en plus. Et de plus en plus de types d’auditeurs.

Cela s’explique très facilement : il existe actuellement une offre de podcasts en pleine explosion. C’est bien simple, il est désormais possible d’alimenter tous vos centres d’intérêt par l’écoute de podcasts. Sport, psychologie, maternité, actualité, cinéma, séries ou encore culture générale et faits divers, à vous de trouver le podcast qui convient à vos envies !

Et vous, vous faites quoi en ligne ?