TEST – BenQ ScreenBar Plus – Une barre LED discrète qui apaise les yeux

La marque BenQ nous a gentiment proposé de tester sa nouvelle gamme de lampes pour ordinateur qui vous permet de réduire une éventuelle fatigue oculaire, tout en offrant un contrôle de la température de couleur et une commande fort sympathique.

On déballe…

Dans la boite, nous trouvons la barre LED qui servira à illuminer votre bureau, une notice, une commande avec molette incluse et une attache avec un contrepoids. Le montage est on ne peut plus simple. On “clipse” la barre LED dans l’attache, on place l’écran comme on le souhaite et on branche la prise USB de la commande à une entrée USB comme, par exemple celle de votre écran. De cette manière, nul besoin d’alimentation compliquée et, de plus, quand vous allumerez votre écran, la lampe sortira de sa torpeur illico. Le tout est vraiment bien épuré, propre et conviendra parfaitement à votre bureau design de chez IKEA.

Concernant l’utilisation de la commande, un simple clic permettra de l’allumer ou de l’éteindre et il vous sera possible de modifier la température et l’intensité à votre guise avec la molette. De plus, si vous n’avez pas envie de chipoter, il vous suffit d’appuyer sur le petit bouton à gauche qui règlera automatiquement la température en fonction de la lumière de la pièce.

Manuellement, le curseur peut s’attarder sur une température de 2700K pour la lumière chaude (qui donne une couleur orangée à votre pièce) à 6500K pour la plus froide (ce qui engendre une couleur bleutée/blanche à votre pièce). En quelques clics, nous pouvons dés lors sélectionner la température qui convient à votre espace de travail.

A ce titre, BenQ conseille et propose de définir une lumière chaude pour une ambiance plus relaxante et, a contrario, un environnement lumineux plus froid pour une concentration idéale. Petit bémol, la ScreenBar n’affiche pas la graduation de la température et on peut parfois ressentir une légère frustration à ce niveau mais rien de rédhibitoire. On se retrouve alors à avoir un attrait pour le morse en essayant de trouver la bonne température tout en cliquant sur la petite molette.

Le ScreenBar de BenQ est donc la solution idéale pour ceux qui manquent d’espace sur leur bureau. Bien sûr, il existe d’autres alternatives mais une fois que vous avez posé les yeux sur ce petit produit, la barre est placée très haute (hum).

Qu’il s’agisse d’un éclairage lumineux, ciblé et personnalisé ou d’un design magnifique et épuré, la ScreenBar est à la hauteur et possède une certaine classe quand elle est posée ! Elle marque également des points pour sa durabilité et son efficacité énergétique et offre une expérience complète difficile à battre.

Malheureusement le prix pourrait éloigner les consommateurs vu qu’elle est relativement onéreuse. Toutefois, si vous être prêt à acquérir une lampe design qui se fondra dans votre environnement de travail, tout en combinant l’utile à l’agréable, cette lampe est pour vous.

Le BenQ ScreenBar est disponible sur le site du fabricant pour 129€. Attention, une promotion est disponible du 23 au 30 novembre où il ne vous coûtera que 116€. Une réduction supplémentaire de 5€ vous est également offerte grâce au code promo “screenbar5“.

Pros Qualité de fabrication

Réglage de la température de lumière

Design impeccable Cons Prix

