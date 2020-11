Logitech G dévoile une version ultra-légère de sa souris PRO Wireless

Logitech G dévoile aujourd’hui sa souris gaming esport la plus légère : la Logitech G PRO X SUPERLIGHT. Dotée de la technologie sans fil LIGHTSPEED, du capteur HERO 25K et d’une conception mécanique améliorée, la PRO X SUPERLIGHT s’impose comme la nouvelle référence pour l’élite des joueurs esport.

« Il est essentiel d’avoir une bonne visée, surtout lorsqu’on joue à CS:GO », a déclaré Oleksandr Kostyliev, mieux connu sous le pseudonyme de s1mple, un joueur professionnel de Counter-Strike : Global Offensive pour Natus Vincere (NAVI). « La Logitech G PRO X SUPERLIGHT me permet de continuer à jouer à mon meilleur niveau, avec zéro limite, zéro compromis et surtout, zéro raté ! »

Déjà validée en compétition

La nouvelle PRO X SUPERLIGHT s’ajoute à la gamme déjà impressionnante d’équipements de la série PRO, réputée pour sa qualité et performance auprès des meilleurs professionnels de l’esport au monde. La PRO X SUPERLIGHT a été testée sur le terrain et a joué un rôle clé pour aider ASTRALIS à remporter la finale de la PRO League saison 12, et G2 Esports à remporter le Championnat d’Europe de League Of Legends 2020.

« Je suis toujours à la recherche du complément parfait pour améliorer mes capacités, » déclare Benita Novshadian, aussi connu sous le pseudonyme de bENITA, un joueur Valorant professionnel pour CLG. « La toute nouvelle souris PRO X Gaming est légère et précise, ce qui me permet de me concentrer uniquement sur le jeu et sur ma mission. Il n’y a absolument rien qui ne me retienne ! »

25% plus légère que la précédente PRO sans fil

Pour répondre aux exigences du jeu compétitif, la nouvelle PRO X SUPERLIGHT a été conçue pour éliminer tous les obstacles à la victoire en étant la souris PRO sans-fil la plus légère et la plus rapide de Logitech G. Méticuleusement repensée et conçue pour réduire le poids tout en améliorant ses performances, la nouvelle PRO X SUPERLIGHT pèse moins de 63 grammes soit près de 25% plus légère que la PRO sans fil classique.

En outre, la PRO X SUPERLIGHT dispose d’une technologie sans-fil plus réactive LIGHTSPEED 2,4 GHz pour un jeu fluide et jusqu’à 70 heures d’autonomie. La nouvelle souris a de grands patins en PTFE sans additif, pour une expérience à faible frottement qui offre une précision, une vitesse et une maniabilité inégalées.

Un capteur de nouvelle génération



La PRO X SUPERLIGHT est équipée du capteur HERO 25K de Logitech G à 25600 DPI, le premier capteur de souris de niveau sub-micronique de l’industrie qui peut suivre les mouvements au micron près (environ 1/50 de l’épaisseur d’un cheveu humain) sans compromettre la précision. Le tout sans lissage, filtrage ou accélération.

Le capteur HERO 25K utilise un système de gestion de l’alimentation intelligent pour ajuster le débit d’images en continu en fonction des mouvements de la souris. Il permet d’obtenir des performances précises, mais également une consommation d’énergie minimale et gérée en continu. Cela permet d’atteindre une efficacité énergétique 10 fois supérieure.

« Avec la PRO X SUPERLIGHT, nous avons repoussé les limites de ce qui est possible lorsque vous combinez des technologies innovantes comme LIGHTSPEED et HERO 25K avec un design super léger,» a déclaré Chris Pate, Manager du Portfolio Logitech G PRO Series. « Testée et validée par des athlètes professionnels du monde entier, la PRO X SUPERLIGHT est la réponse pour les joueurs qui recherchent le summum de la performance. »

Prix et disponibilité

À compter d’aujourd’hui, la Logitech G PRO X SUPERLIGHT sera disponible en précommande sur Logitechg.com pour 149,99 euros en noire ou blanche.