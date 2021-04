Samsung lance son clavier Smart Keyboard Trio 500 début mai

Début mai, Samsung lance sur le marché un clavier mince et léger, le Smart Keyboard Trio 500. Ce clavier est si compact que vous pouvez facilement le glisser dans votre sac pour l’emmener partout avec vous alors que ses touches ont à peu près la même taille que sur un clavier normal. Pratique lorsque vous souhaitez bénéficier de l’efficacité et du confort de frappe d’un clavier physique, mais n’avez pas envie d’emporter votre ordinateur portable. Des raccourcis intelligents vous permettent en outre de connecter votre Smart Keyboard Trio 500 simultanément à trois appareils.

« Dans un monde axé sur le mobile, l’apprentissage et le travail en déplacement sont devenus monnaie courante. Mais parfois, il est bien pratique d’avoir un clavier physique, » explique Davy Moons, Head of Marketing Mobile Division chez Samsung Belgique. « Telle est la mission du Smart Keyboard Trio 500. Le multitâche devient un jeu d’enfant et vous pouvez toujours en faire plus à moindre effort, peu importe où vous êtes. »

Connectez-vous en toute transparence à plusieurs appareils

Le Smart Keyboard Trio 500 ne prend que quelques instants pour s’installer et se connecter en toute sécurité à un appareil. Pour la connexion, maintenez la touche Bluetooth enfoncée et une notification apparaîtra sur l’écran de votre appareil. Appuyez sur « se connecter », tapez le code à 6 chiffres qui s’affiche sur votre écran, et vous voilà prêt à travailler.

Vous pouvez coupler le Samsung Smart Keyboard Trio 500 avec un maximum de trois appareils différents à la fois via Bluetooth et basculer facilement entre chaque appareil en un seul clic. Résultat ? Un multitâche sans effort et sans souci. Supposons que vous tapiez des notes sur votre ordinateur portable et que vous deviez répondre rapidement à un message sur votre smartphone. Qu’à cela ne tienne ! Vous pouvez basculer instantanément entre les appareils.

Accès direct à vos applis préférées

Vous pouvez personnaliser votre Samsung Smart Keyboard Trio 500 en choisissant vos trois applis préférées sur chaque appareil à ouvrir instantanément lorsque vous appuyez sur l’une des trois touches dédiées intégrées au clavier. Si vous aimez regarder des vidéos sur votre tablette, mais que vous préférez votre téléphone pour les réseaux sociaux, vous pouvez personnaliser Samsung Smart Keyboard Trio 500 pour ouvrir directement l’appli ou les applis préférées sur chaque appareil.

Passez facilement à une expérience semblable à celle d’un ordinateur de bureau

Avec votre Smart Keyboard Trio 500, vous pouvez mettre votre smartphone ou tablette Galaxy en mode DeX. Par l’intermédiaire de la station d’accueil logicielle, vous transformez immédiatement votre smartphone ou tablette en un ordinateur de bureau. Vous pouvez ainsi travailler plus confortablement.

Disponibilité

Le clavier Samsung Smart Keyboard Trio 500 sera disponible début mai en noir et en blanc au prix conseillé de 44,99 euros.