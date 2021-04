Belgique : 3 belges sur 4 ne connaissent pas la cause de leurs problèmes WiFi

Cela fait un peu plus d’un an que le télétravail est obligatoire. Mais qu’en est-il de la qualité du WiFi ? Bien qu’une connexion WiFi performante soit plus importante que jamais à l’heure du coronavirus, la moitié des Belges sont toujours confrontés à des problèmes de WiFi après un an de télétravail. Et nous ignorons encore trop souvent leurs causes potentielles.

C’est la conclusion d’une étude menée auprès de 1.000 Belges par devolo, en collaboration avec iVox. Heureusement, selon l’entreprise technologique et l’expert des solutions WiFi, ces causes peuvent être rapidement identifiées et facilement résolues.

Source de frustration

Si nous constatons plus souvent une panne Internet depuis le début de la pandémie, c’est probablement parce que nous sommes plus à la maison. Mais en attendant, trois Belges sur quatre ne savent toujours pas exactement ce qu’ils doivent faire pour éviter des problèmes vraiment ennuyeux, comme rater une partie d’un appel important ou devoir attendre plusieurs minutes pour envoyer un e-mail. Une étude de devolo montre que près de la moitié des Belges ont des problèmes de WiFi au moins plusieurs fois par mois : 19 % y sont confrontés plusieurs fois par mois, 11 % plusieurs fois par semaine et 16 % quotidiennement. Il n’est donc pas étonnant que les problèmes de WiFi soient une source majeure de frustration pour 7 Belges sur 10 (69 %).

Nécessité absolue

Et nous savons tous qu’un bon WiFi est indispensable aujourd’hui. D’ ailleurs, 7 Belges sur 10 (69 %) déclarent qu’il est aussi important à la maison que l’eau et l’électricité. Plus frappant encore : un cinquième (19 %) des sondés disent préférer passer une journée à la maison sans chauffage (et 16 % sans eau) plutôt qu’une journée sans WiFi. Si ce n’est pas une nécessité absolue !

En 2021, nos besoins et nos attentes en matière de WiFi sont élevés. Nous ne voulons pas seulement une connexion sans faille à notre bureau à domicile ; nous voulons aussi pouvoir regarder des films et des séries en streaming, passer des appels vidéo avec des amis sans perturbations, ou encore jouer des heures durant. Et pourquoi pas sur la terrasse, si ça nous chante. Selon devolo, les problèmes de WiFi ne se limitent pas à certaines pièces mais concernent toute la maison : 33 % des sondés en rencontrent dans la chambre à coucher, 29 % dans le salon et 27 % dans le jardin ou sur la terrasse.