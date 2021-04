Belgique : bit4you, sponsor du VdH Knokke Padel Exhibition du World Padel Tour 2021

bit4you, la plateforme d’échange de cryptomonnaies belge, annonce qu’elle sponsorisera le VdH Knokke Padel Exhibition du World Padel Tour 2021. L’événement sera organisé à Knokke-Heist du 27 au 29 août, avec le soutien des fédérations et de la ville de Knokke-Heist.

Le World Padel Tour est le seul championnat du monde officiel reconnu par la Fédération International de Padel (FIP). Chaque année, 30 compétitions de ce nouveau sport en plein essor, entre le tennis et le squash, ont lieu à travers le monde.

Après Bruxelles ces trois dernières années, c’est à Knokke-Heist, au Royal Zoute Tennis et Padel Club, que s’affronteront les meilleurs joueurs du monde: Miguel Lamperti & Arturo Coello, Paquito Navarro (n°1 mondial début 2020) & Martin Di Nenno, Maxi Sanchez (champion du monde 2019), Marta Ortega & Marta Marrero (championnes du monde 2019)… et bien d’autres.

Plusieurs célébrités et champions tenteront également leur chance pour remporter un total de 10.000 € : Sabine Appelmans (porte-parole officielle de l’événement) & Elke Clijsters, Steve Darcis & Clement Geens, Xavier Malisse & Olivier Rochus, les champions et vice-champions de Belgique de padel…

bit4you sponsorisera l’événement aux côtés de People First (Knokke Out, River Woods,..) et des Edition Ventures (Royal Zoute Tennis & Padel Club, Elle, Marie Claire…) et contribuera également à une partie de la remise des prix, en récompensant les vainqueurs en cryptomonnaie.

Sacha Vandamme, CEO de bit4you : « Comme le padel, bit4you est en plein essor. Et comme les joueurs de padel, nous aimons les challenges et la compétition. Nous nous sommes donc reconnus dans cet événement sportif belge de haut niveau. Pour nous, c’est aussi l’occasion de faire découvrir aux amateurs de sport notre plateforme d’échange de cryptomonnaies et la possibilité de s’entrainer à placer 100.000 $ virtuels en créant un compte démo gratuit. »

A propos du padel

En Belgique, on compte déjà plus de 50.000 amateurs de padel qui jouent sur un millier de terrains (contre seulement 2 terrains existants en 2015). Le boom du padel s’explique par le fait qu’il s’agit d’un sport d’équipe spectaculaire, familial, dynamique, amusant, populaire et accessible à tous.

Entre tennis et squash, le padel regroupe les avantages des deux disciplines. Sport de raquette, il se joue exclusivement en double, sur un court plus petit (10x20m) encadré de vitres et de grillages. Les scores se calculent comme au tennis, mais les échanges peuvent être jouées après rebonds sur les vitres ou grillages comme au squash.

Découvrez le programme complet sur : www.knokkeworldpadel.com et suivez la préparation de l’événement sur les réseaux sociaux :