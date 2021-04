Le téléviseur OLED BRAVIA XR A80J à intelligence cognitive de Sony arrive en Belgique

Sony vient d’annoncer la disponibilité en précommande de ses téléviseurs OLED 4K HDR BRAVIA XR A80J. Les premiers font partie de la gamme BRAVIA XR très attendue qui est dotée du Cognitive Processor XR reposant sur une toute nouvelle méthode de traitement des données dépassant l’IA traditionnelle pour reproduire les images et le son tels que nous les percevons.

Lorsque nous voyons des objets, nous fixons inconsciemment certains points. Optimisé par l’intelligence cognitive, le processeur Cognitive Processor XR divise l’écran en centaines de zones et détecte l’emplacement du « point focal » dans l’image. Alors que l’IA traditionnelle analyse de façon indépendante les éléments de l’image comme la couleur, le contraste et les détails. Le nouveau Cognitive Processor XR analyse chaque élément ainsi que l’interdépendance de ces éléments entre eux comme le fait notre cerveau. Cette technique permet d’ajuster tous les éléments les uns par rapport aux autres pour offrir le meilleur résultat final et un réalisme parfait inaccessible par l’IA traditionnelle.

Le Cognitive Processor XR peut également analyser la position du son dans l’image afin de synchroniser parfaitement le son et l’action à l’écran. En outre, il convertit tout signal audio en son surround 3D pour une immersion intense. Le tout nouveau processeur XR apprend, analyse et comprend des quantités de données et optimise intelligemment chaque pixel, chaque image et chaque scène pour produire l’image et le son les plus réalistes de l’histoire de Sony.

La série OLED A80J est le choix idéal pour les Fans de cinéma. Elle est compatible avec les derniers standards audio et vidéo : Dolby Vision, Dolby Atmos, IMAX, DTS, etc.

Les fans de séries ne seront pas en reste, car elle intègre le mode exclusif « Netflix Calibrated Mode » qui permet de reproduire les images telles que les a imaginés le réalisateur.

Pour une expérience cinéma ultime, les téléviseurs OLED 4K HDR BRAVIA XR A80J proposent le service exclusif BRAVIA CORE. Préchargé sur tous les nouveaux modèles BRAVIA XR il offre aux utilisateurs une sélection des derniers titres premium, de grands classiques du cinéma et de la plus grande collection de films au format IMAX Enhanced. BRAVIA CORE est le premier service de streaming à intégrer la technologie Pure Streampour offrir une qualité équivalente à celle des BD UHD presque sans perte avec un débit allant jusqu’à 80 Mo/s. Avec la série A80J, un an d’abonnement au service BRAVIA CORE et 5 films au format IMAX sont inclus pour une expérience de cinéma à la maison.

Les téléviseurs OLED de la série A80J sont aussi le choix idéal pour les fans de jeux vidéo. Ils intègrent 2 ports HDMI 2.1 et sont compatibles avec les derniers standards du jeu vidéo comme la 4K à 120 images par seconde. Ils intègrent également une réactivité extrême (input lag) et un mode jeu optimisé pour un réalisme et des sensations extrêmes.

Tout comme le BRAVIA XR A80J, ils sont livrés avec Google TV, Google Assistant, Chromecast, etc. Il est également possible d’utiliser la commande vocale pour trouver facilement ses films, émissions et musiques préférés ou demander à Google de trouver un titre particulier, d’effectuer une recherche par genre ou d’obtenir des recommandations personnalisées sur le programme à regarder. Enfin pour les fans de produits Apple ils sont compatibles Airplay2, Homekit et intègrent directement l’application AppleTV.

Prix et disponibilité



Les téléviseurs BRAVIA XR A80J 4K HDR OLED sont déjà disponibles en précommande en Benelux.

XR-55A80J : 1.999 €

XR-65A80J : 2.699 €

XR-77A80J : 4.999 €

Fonctionnalités des téléviseurs OLED BRAVIA XR A80J 77, 65 et 55 pouces

Le Cognitive Processor XR comprend comment les humains voient et entendent, et offre aux téléspectateurs une immersion totale et révolutionnaire dans leur contenu préféré ;

XR OLED Contrast ajuste la luminosité pour obtenir des hautes lumières plus claires et des ombres aux noirs plus profonds tandis que XR Triluminos Pro reproduit une palette plus large de chaque couleur avec les nuances les plus subtiles du monde réel ;

La technologie XR 4K Upscaling convertit de manière ascendante des signaux 2K pour afficher des images incroyablement réelles et détaillées avec une qualité proche de la véritable 4K ;

La technologie XR Motion Clarity contrôle précisément les images en mouvement pour minimiser le flou et assurer la fidélité des images ainsi qu’une meilleure restitution de la luminosité dans les scènes rapides.

La technologie Acoustic Surface Audio+ améliorée intégrant un subwoofer frontal offre un positionnement du son plus précis et un son surround cinématographique pour assurer l’harmonie parfaite des images et des sons ;

Le triple pied propose trois positions possibles : une position standard pour un design minimaliste, une position centrale pour s’adapter à un meuble plus compact et une position haute qui permet d’intégrer un système de barre de son sous le téléviseur ;

BRAVIA CORE : Fruit d’une collaboration avec Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA COREreprésente le point de convergence entre le divertissement et la technologie, avec pour mission de valoriser et présenter des expériences Sony uniques. Préchargée sur tous les nouveaux modèles BRAVIA XR, une sélection des derniers titres premium et grands classiques de SPE et de la plus grande collection IMAX Enhanced est proposée aux utilisateurs. BRAVIA CORE est le premier du secteur à intégrer la technologie Pure Streampour offrir une qualité équivalente à celle des BD UHD presque sans perte et avec un débit allant jusqu’à 80 Mo/s. Pour en savoir plus sur cette collaboration, rendez-vous sur : https://www.sony.net/bravia- core

core Accès rapide à un éventail de contenus et de services grâce à

Google TV;

Connectivité aisée avec la plupart des appareils, y compris Apple AirPlay 2 et HomeKit;

Fonctionne avec Alexa et Google Assistant ; Google Assistant est intégré au téléviseur ;

Compatibilité avec les fonctions HDMI 2.1, y compris 4K 120 ips, taux de rafraîchissement variable (VRR), mode de faible latence automatique (ALLM) et eARC ;

La prise en charge du son immersif Dolby Vision HDR et Dolby Atmos transformera le divertissement grâce à une qualité d’image ultraréaliste et un son incroyablement dynamique

Ambient Optimization optimise la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement ;

Le design Monolithe minimaliste : l’écran est enfermé dans une dalle de verre élégante qui permet au spectateur de rester concentré sur l’image sans être distrait ;

Netflix Calibrated Mode offre un contenu Netflix de qualité studio et IMAX Enhanceddiffuse une image IMAX remasterisée et un son immersif au format DTS ;

Calman Ready intègre des capacités de calibrage avancées et de réglages précis, tout simplement impossibles avec les réglages d’image classiques.