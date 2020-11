Fonedrop permet le docking et la recharge simultanée de votre smartphone

Protéger, recharger, partager les données, fixer : c’est ce que propose la nouvelle coque de protection connectée pour smartphone FoneDrop. Grâce à la technologie POGO qui concilie recharge sans fil et transfère des données, cette coque intelligente 3 en 1 propose de nouvelles fonctionnalités allant bien au delà de son usage traditionnel pour renforcer l’expérience utilisateur sur smartphone. Cible : télétravailleurs et travailleurs mobiles.

Comment FoneDrop fonctionne

FoneDrop est un écosystème complet qui accompagne l’utlisateur dans sa vie quotidienne. Facile à installer sur un smartphone, la POGO Case est composée d’un système magnétique ainsi que de la technologie de charge POGO.

Il suffit ensuite de docker le smartphone sur le chargeur POGO Cable pour activer la charge sans fil. Afin d’offrir une flexibilité totale le POGO Cable s’installe sur des fixations pour l’automobile, le bureau ou simplement de manière adhésive là où on le désire.



Caractéristiques principales

Coque antichoc double épaisseur Design premium

Chargement sans fil Transfert de données

Compatible Android Auto / Apple CarPlay Charge POGO sans fil

Fixation magnétique Support auto-adhésif Connectique USB Compatible Fast charge

Protection haute qualité

Les POGO Case sont équipées d’une double couche permettant ainsi d’assurer une sécurité maximale à son smartphones en cas de chutes. Fabriquée dans un matériau rigide en polyvcarbonate, la couche extérieure protège des frottements et contre tous les impacts directs.

La couche intérieure, fabriquée dans un matériau plus souple, réduit de façon impressionnante l’effet des chocs sur le smartphone.

Inspirée et élégante, la coque FoneDrop est pourvue d’une texture antidérapante offrant une prise en main à la fois confortable et rassurante.

Parfaitement intégrée au dos à la coque, la platine magnétique POGO au design original ne manquera pas de susciter curiosité et intérêt.

Technologie POGO, alternative à l’induction

Alternative parfaite pour tous les smartphones non dotés de l’induction, la technologie POGO offre, au même titre que l’induction, le rechargement sans fil.

Compatible Fast Charge (Samsung) ou Quick Charge, FoneDrop vous permet de charger votre smartphone rapidement tout en respectant la batterie.

A la différence de l’induction, la technologie POGO FoneDrop offre l’avantage supplémentaire du transfert de données, très utile pour échanger des contenus avec un ordinateur, et surtout indispensable dans une voiture pour profiter de Android Auto / Apple CarPlay.

Fixation magnétique

Avec FoneDrop on docke tout simplement “à l’aveugle”. Grâce à la fixation magnétique présente dans la POGO Case, fixer son smartphone n’a jamais été aussi intuitif.



Android Auto / Apple CarPlay

FoneDrop est entièrement compatible avec les véhicules équipés Android Auto ou Apple CarPlay. Simple et efficace, le POGO Car-S permet de profiter en toute sécurité des possibilités de son smartphone et des options de son véhicule.

Préserve le port de charge

Une fois installée et branchée sur son smartphone la POGO Case n’a plus besoin d’être retiré. Votre port de charge est alors préservé de toutes détériorations causées par une mauvaise manipulation. FoneDrop a été conçu afin d’être le plus user friendly possible.

Besoin de recharger son smartphone sans votre POGO Cable, pas de souci, débranchez le connecteur POGO Case pour recharger avec un câble “classique”.

Les starterkits sont disponibles à partir de 49€, en fonction du modèle de votre téléphone.