Sony Xperia 10 III : La 5G étanche (Vidéo)

Sony présente aujourd’hui le dernier né de sa série Xperia 10 : le Xperia 10 III, le premier smartphone de la gamme Xperia 10 à se doter de la 5G. Ce modèle recèle de nombreuses fonctionnalités de divertissement, offre une autonomie prolongée et présente un design élégant, compact, léger et étanche. Le Xperia 10 III est un smartphone milieu de gamme exceptionnel puissant et rapide.

Premier modèle de la série Xperia 10 à proposer la connectivité 5G avec la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon690 ;

Gain de 25 % d’autonomie par rapport au Xperia 10 II avec une batterie de 4500mAh dont la durée de vie peut atteindre trois ans ;

Nouvelle conception élégante et légère, résistante à l’eau et à la poussière (IP65/IP68) et dotée du verre Corning Gorilla Glass 6 ;

Optimisé pour les prises de vue en condition de faible luminosité et d’objets en mouvement grâce à la nouvelle caméra à triple objectif, ainsi qu’à des fonctions supplémentaires telles que la nouvelle détection des animaux en mode automatique ;

Écran OLED 21:9 Wide FHD+ de 6 pouces sans encoche avec prise en charge de la HDR pour garantir un spectacle cinématographique supérieur ;

DSEE Ultimatepour une qualité audio proche de la haute résolution et un plaisir d’écoute optimal, avec un casque branché via la prise jack 3,5 mm ou sans fil.

Des performances exceptionnelles grâce à la puissance de la 5G

Avec le Xperia 10 III, les utilisateurs peuvent davantage s’adonner à leurs passions en déplacement. Il associe une batterie puissante et longue durée à la vitesse de la 5G pour assurer la rapidité du streaming et des téléchargements, que ce soit pour écouter un son proche de la haute résolution avec un casque, grâce à la compatibilité DSSE Ultimate, ou pour regarder ses films préférés sur l’écran OLED FHD+ d’une clarté cristalline. La plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon690 peut facilement gérer, entre autres, applications, films et jeux avec des performances et une efficacité énergétique élevées pour offrir une connectivité supérieure. Grâce à la connectivité intelligente, le Xperia 10 III peut prédire les problèmes de réseau à l’aide de la technologie Xperia d’apprentissage profond qui utilise les bibliothèques de réseaux neuronaux de Sony et analyse les signaux Wi-Fi.

Le modèle Xperia 10 III évalue ainsi la qualité du Wi-Fi disponible avant de se connecter pour ne pas perdre de temps avec les réseaux Wi-Fi défaillants. S’il prévoit une baisse de la qualité de la connexion Wi-Fi, il donne alors la priorité aux données mobiles.

Le plein de puissance au quotidien et une batterie durable

Grâce à sa batterie longue durée de 4500 mAh, le Xperia 10 III profite d’une autonomie 25 % supérieure à celle de son prédécesseur, le Xperia 10 II, et permet aux utilisateurs de bénéficier du meilleur de ses fonctionnalités. La fonction Xperia Adaptive Charging apporte une fiabilité optimale sur toute la durée de vie de la batterie, même après trois ans d’utilisation. Elle surveille la batterie pendant la charge afin de ne pas la surcharger et préserver sa durée de vie.

Robustesse et praticité

Bien que doté d’un grand écran de 6 pouces, le Xperia 10 III ne mesure que 68 mm de large pour venir se loger facilement dans la main. Son poids de 169 g lui permet d’offrir légèreté et prise en main optimale au moment de prendre une photo ou pour jouer.

Résistant à l’eau (indice IP65/68), le Xperia 10 III est durable grâce à sa coque en verre Corning Gorilla Glass 6. Grâce à sa conception robuste, le smartphone peut résister aux aléas du quotidien. Le verre Corning Gorilla Glass 6 résiste également mieux aux rayures/ Le Xperia 10 III peut revendiquer le titre de compagnon nomade grâce à une fiabilité de tous les instants.

Une véritable expérience cinéma

S’inspirant de l’expertise Sony mondialement reconnue en matière de télévision, le Xperia 10 III offre une expérience cinématographique immersive grâce à son écran OLED 21:9 Wide de 6 pouces sans encoche avec prise en charge de la HDR. Doté de la technologie TRILUMINOS display for mobile issue des téléviseurs BRAVIA et de l’optimisation des images vidéo, l’écran OLED affiche des couleurs incroyablement riches et naturelles et des noirs plus profonds. Il est également capable de reproduire du contenu HDR, avec sa plage dynamique de luminance plus étendue que les formats vidéo standard, et d’optimiser ainsi à la fois contraste et couleurs. Les zones claires de l’image deviennent plus lumineuses et la palette de couleurs s’élargit pour afficher davantage de bleus, de verts, de rouges et de toutes les couleurs intermédiaires.

Caméra à triple objectif améliorée pour les scènes à faible luminosité et les objets en mouvement

Doté d’un ultra-grand angle, d’un grand angle et d’un téléobjectif, l’appareil photo à triple objectif permet aux utilisateurs de capturer une grande variété de clichés, des paysages étendus aux portraits expressifs.

L’objectif ultra-grand angle de 16 mm permet aux photographes de capturer des images panoramiques et d’exprimer toute l’intensité des paysages et l’étendue des décors. L’objectif polyvalent de 27 mm est un objectif grand angle idéal pour de nombreuses situations de prise de vue et de scènes avec une faible luminosité, tandis que le téléobjectif de 54 mm permet aux utilisateurs de se rapprocher de leurs sujets et de réaliser de magnifiques portraits.

Le mode automatique du Xperia 10 III possède désormais la fonction de détection des animaux permettant de faire la distinction entre un chien et un chat. Il ajuste alors la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO en conséquence pour capturer des photos moins floues.

L’objectif F1.8 et l’algorithme de traitement d’image améliorés permettent aux utilisateurs de prendre des photos en basse lumière avec moins de bruit, en mode Nuit comme en mode Auto. En plein soleil ou en contre-jour, le mode HDR automatique permet d’éviter la création de zones bouchées dans les ombres ou de zones cramées dans les hautes lumières pour que les visages et les expressions soient plus visibles.

En mode rafale, le Xperia 10 III prend 10 images par seconde pour ne jamais manquer aucun sujet en mouvement avec, en plus, une exposition automatique efficace sur chaque image.

Enfin, le Xperia 10 III propose l’enregistrement vidéo 4K. Les utilisateurs peuvent ainsi filmer des vidéos avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la Full HD et la technologie SteadyShot se charge de garantir des vidéos fluides et sans tremblement, même lors d’enregistrements en mouvement.

Une qualité audio exceptionnelle, avec ou sans fil

Le Xperia 10 III diffuse un son exceptionnel, aussi bien sans fil grâce à l’audio haute résolution sans fil ou via un casque connecté à la prise audio jack 3,5 mm. Outre la lecture native de l’audio haute résolution, le Xperia 10 III est également doté de la fonction DSEE Ultimate qui améliore la qualité des pistes grâce à l’intelligence artificielle pour leur donner une qualité proche de l’audio haute résolution grâce à l’amélioration automatique de la fréquence audio et du débit binaire en temps réel.

Le multitâche dans la poche

Sur le Xperia 10 III, l’interface utilisateur multifenêtre unique de Sony a été améliorée sur l’écran large 21:9 avec une nouvelle fonction de fenêtre contextuelle. Parfaite pour le multitâche, elle permet aux utilisateurs de superposer deux fenêtres. Ils peuvent ainsi effectuer rapidement une tâche, comme répondre à un message, pour revenir directement à leur jeu ou au site qu’ils consultaient.

Transfert facile du contenu de son ancien téléphone

L’application Xperia Transfer 2 permet aux utilisateurs de transférer le contenu important de leurs anciens smartphones Android ou iOS sur le nouveau Xperia 10 III. Photos, vidéos, musique, contacts, agenda, historique d’appels ou messages (SMS/MMS) peuvent être transférés rapidement et facilement, en toute sécurité.

Accessoires

Le Xperia 10 III est disponible avec une nouvelle coque antibactérienne améliorée et dotée d’un support. Conçues pour être durables, ces coques intègrent un support permettant un positionnement horizontal visuellement plus confortable. Elles sont également recouvertes d’un matériau antibactérien dont le taux de protection peut atteindre 99,9 % grâce à ses propriétés empêchant la croissance des cellules et maintenant la propreté.

Disponibilité

Le Xperia 10 III sera disponible en noir et en blanc du début de l’été dans le Benelux sous Android 11.