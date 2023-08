Étoiles brillantes de l’équipe nationale brésilienne de football

L’équipe nationale brésilienne de football a produit de nombreuses étoiles brillantes tout au long de son histoire riche. Les utilisateurs peuvent 1xBet – visiter site de paris sportif au Bénin pour prédire les scores de tout événement auquel cette équipe de football participe.

Voici quelques-unes des figures les plus emblématiques de l’équipe nationale brésilienne :

Romário qui est considéré comme attaquant légendaire et qui a remporté la Coupe du Monde de la FIFA en 1994 ;

Cafu qui est considéré comme défenseur célèbre et qui a remporté le Mondial de la FIFA en 1994 et 2002 ;

Zico qui est considéré comme milieu de terrain talentueux des années 1970 et 1980.



Romário et tout ce qu’il faut en savoir sur la carrière de foot

La carrière de Romário a commencé au Brésil, où il a joué pour plusieurs clubs, comme Vasco da Gama (1985-88), Flamengo (de 1995 à 1996) et Fluminense (de 2002 à 2004).

Parmi les clubs sportifs dans lesquels Romario a développé son parcours professionnel sont les suivants :

Barcelone à partir de 1993 à 1995 ;

Valencia à partir de 1995 à 1996 ;

Miami FC en 2006 ;

America-RJ en 2009.



Les clubs de foot dans lesquels Cafu et Zico ont développé leur parcours sportif pro

La carrière de Cafu a débuté au sein du club brésilien de São Paulo FC en 1988. Il a rapidement attiré l'attention par sa vitesse, son endurance et sa capacité à attaquer depuis le flanc droit.

Quant à Zico, il faut indiquer qu'il a remporté le championnat brésilien à plusieurs reprises, ainsi que la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale en 1981. En 1983, Zico a fait le grand saut vers l'Europe en rejoignant le club italien de l'Udinese. Il a été un joueur clé pour l'équipe et a été salué pour sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à marquer des buts.