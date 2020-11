Jeux vidéo en ligne : sont-ils risqués ?

Aujourd’hui, le nombre de personnes qui se soucient de leur vie privée et de leur sécurité lorsqu’elles surfent sur Internet a augmenté. Cela est dû au fait que de nombreuses menaces envahissent le net, ce qui a obligé les utilisateurs à rechercher ces outils pour protéger leurs données et leur identité. Ces situations de cyber-danger augmentent si vous jouez en ligne. Si un joueur est connecté au réseau pendant une grande partie de la journée, il court un plus grand risque de vol d’informations ou de subir une intrusion dans son ordinateur.

40% de la population mondiale concernés

Le nombre de joueurs dans le monde entier est actuellement de 3,1 milliards, soit 40% de la population mondiale, et continue de croître. Le secteur est donc une cible évidente pour les cybercriminels qui cherchent à cibler les transactions en ligne et à accéder à des données telles que les mots de passe et les informations sur les cartes bancaires, ce qui a été clairement démontré par les attaques récentes contre les plateformes Xbox et PlayStation. Parmi les personnes qui ont subi une attaque en ligne, 16 % étaient des joueurs, ce chiffre passant à 21 % pour les hommes.

Plus qu’une simple activité à domicile, les jeux vidéo font désormais partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes, comme l’illustre le fait que près d’une personne sur trois (27 %) utilise régulièrement un smartphone pour jouer à des jeux en ligne. Bien que les appareils ne soient pas intrinsèquement sûrs, près d’un quart (23 %) des personnes utilisent les réseaux Wi-Fi publics pour se connecter à des comptes de jeu et 56 % déclarent ne pas prendre de précautions de sécurité supplémentaires lorsqu’elles utilisent les réseaux publics, ce qui entraîne des risques pour la sécurité.

Éviter les risques

Dans les forums spécialisés de joueurs, on peut constater que le problème des attaques DDoS est devenu si préoccupant que de nombreux joueurs ont créé des guides sur la manière de les éviter. Sur les mêmes forums, l’on discute beaucoup de l’utilité du VPN. Voici ce qu’est un VPN: il s’agit d’une technologie qui nous permet de connecter notre ordinateur ou notre téléphone portable à un autre appareil par le biais d’un réseau privé virtuel faisant un usage public de l’internet. Un VPN, par exemple, protège durant le jeu des attaques ciblées par des joueurs ou des pirates frustrés, du vol d’informations personnelles (par des entreprises ou des tiers) et même de la surveillance et du ralentissement de la bande passante par votre fournisseur d’accès.

Les joueurs sont des utilisateurs de logiciels. Tout comme les autres, ils sont soumis aux mêmes menaces et risques de sécurité que les autres utilisateurs. Chaque menace comporte des particularités uniques, qui ajoutent une complication que l’on ne voit pas dans certains domaines. Mais, les mêmes principes de sécurité sont tout aussi importants et efficaces.