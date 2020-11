Samsung lance les Galaxy A12 et Galaxy A02s début 2021

En dévoilant aujourd’hui les Galaxy A12 et Galaxy A02s, Samsung rend les innovations révolutionnaires encore plus accessibles. Ces deux smartphones combinent une batterie longue durée avec plusieurs appareils photo et un grand écran pour une expérience visuelle immersive.

« Avec les Galaxy A12 et A02s, nous prouvons à quel point il est important d’offrir des expériences inoubliables à tous les niveaux de prix avec nos produits », déclare Davy Moons, Head of Marketing Mobile Division chez Samsung Belgique. « Ces smartphones viennent s’ajouter à la gamme de smartphones de la série Galaxy A. Ils nous permettent d’offrir à nos clients des innovations indispensables à un excellent rapport qualité-prix.»

Grand écran, batterie puissante, chargement rapide

Tant le Galaxy A02s que le Galaxy A12 sont dotés d’un écran HD+ Infinity-V de 6,5 pouces. Grâce à la longue autonomie de la batterie de 5 000 mAh, vous pouvez regarder vos séries préférées sans en perdre une seule seconde. Qui plus est, ces deux smartphones se chargent très rapidement (charge rapide 15W).

Capturez vos meilleurs moments

Les puissants appareils photo des Galaxy A02s et A12 vous permettent de prendre la photo parfaite plus facilement que jamais. Le Galaxy A12 comprend un appareil photo principal de 48 MP et le Galaxy A02s, de 13 MP. Vos plus beaux moments sont ainsi immortalisés avec une incroyable qualité ! Le Galaxy A12 dispose en outre d’un appareil photo Ultra Wide de 5 MP pour des photos de paysages des plus spectaculaires. Ces deux smartphones sont également équipés d’un appareil photo dédié à la profondeur de champ de 2 MP, avec lequel vous pouvez faire la mise au point sur l’élément principal, et l’appareil photo macro de 2 MP vous permet de prendre des photos très détaillées.

Un design remarquable

Grâce à leur forme élancée, les Galaxy A12 et A02s épousent parfaitement la morphologie de la main et la finition mate haut de gamme au dos leur confère une note luxueuse. Le Galaxy A12 et l’A02s sont tous deux disponibles en blanc et en noir, tandis que le Galaxy A12 est aussi disponible en bleu. En outre, le Galaxy A12 est doté de la plateforme sécurité Knox de Samsung et d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté.

Le Galaxy A12 sera disponible à partir de janvier 2021 et le Galaxy A02s suivra un mois plus tard. Les prix seront connus ultérieurement.