Skipr présente sa solution pour utiliser le budget mobilité

Skipr est une startup MaaS B2B qui offre une solution de mobilité digitale à tous les employés en combinant transport en commun, micromobilité, mobilité partagée et véhicule personnel grâce aux services de mobilité locaux et internationaux. L’offre unique de Skipr a déjà attiré des clients de renommée en Belgique, tels qu’Accenture, Ogilvy et Carrefour. En plus des options locales de transport en commun, Skipr propose une variété d’opérateurs de mobilité partagée tels que Bird, Dott, Heetch, Uber, et Lime. Skipr est le premier et unique acteur mondial à intégrer Bird de la réservation au paiement.

La mobilité en tant que service est déjà là !

De plus en plus de centres financiers adaptent la mobilité comme un service pour se débarrasser des routes encombrées et rendre les villes plus respirantes. Elles personnalisent et mettent en œuvre différents plans de mobilité, en fonction de leurs villes respectives. Ces plans comprennent l’intégration des fonctions de recherche, d’horaire et de paiement couvrant un large éventail de modes de transport disponibles dans leurs zones.

Les MaaS (Mobility as a Service) ont été largement reconnu et apprécié par les principales institutions du monde entier en raison de ses efforts pour réduire l’empreinte carbone et résoudre les problèmes de circulation des grandes villes. Près de 100 000 voitures de société circulent chaque jour dans Bruxelles, ce qui aggrave les embouteillages et rend la ville moins conviviale pour les cyclistes. Afin de détourner les gens de leur voiture personnelle et de leur permettre d’utiliser des modes de transport flexibles, MaaS leur facilite tout pour assurer une expérience de mobilité sans heurts.

Un nouveau tournant : le budget mobilité.

Depuis le 1er Mars 2019, la loi sur le budget mobilité peut être appliquée aux entreprises. Elle permet aux employés d’échanger leur voiture de société ou leur droit à une voiture de société contre un budget de mobilité privé et flexible. Une fois ce budget alloué à un employé, celui-ci a la liberté de le dépenser en 1, 2 ou 3 piliers.

La solution de Skipr permet de combiner tous les différents modes de transport qui comprennent, entre autres, les vélos, les transports publics, les taxis, le covoiturage et la location de voitures. Elle offre une valeur ajoutée aux utilisateurs en utilisant une seule application qui propose plusieurs modes de transport. Donc, grâce à une seule application vous aurez la possibilité de combiner et utiliser plusieurs modes de transport. Vous pourrez payer en utilisant un seul canal de paiement, au lieu de devoir payer chaque service individuellement sur chaque application différente.

Supposons que vous souhaitiez bénéficier d’un service de vélo en libre-service en plus de l’utilisation des transports publics de temps en temps. Vous n’aurez pas à payer les deux fournisseurs de services individuellement. L’application MaaS vous permet de payer les deux en utilisant le même canal.

Pratique, n’est-ce pas ? Elle vous permet de répondre à tous vos besoins de mobilité en utilisant une seule plateforme numérique.

Une solution B2B complète et personnalisée

Skipr aide les entreprises à changer leur vision de la mobilité en offrant à leurs employés un accès numérique à l’ensemble du spectre de la mobilité. Ce faisant, le service simplifie ainsi les déplacements quotidiens des employés. Skipr est composé de 3 services clés : une application mobile, un tableau de bord accessible par internet et une carte de paiement. L’ensemble crée un guichet unique pour planifier, réserver, payer et gérer la mobilité professionnelle.

L’implémentation du budget mobilité par Skipr dans une entreprise a plusieurs objectifs : tout d’abord, les employés gagnent en liberté et peuvent récupérer à la fin de l’année le reste du budget qu’ils n’ont pas dépensé en cash. Ensuite, les entreprises ont aujourd’hui des sérieux enjeux en termes de responsabilité sociale et sociétale. Le budget mobilité est un moyen d’accompagner ces enjeux et de contribuer à la réduction des émissions de CO2. C’est aussi un atout pour se différencier en tant qu’entreprise et attirer des nouveaux talents : les jeunes sont de plus en plus préoccupés par les problèmes environnementaux et n’ont plus forcément besoin d’une voiture de fonction.

