5 astuces pour des vidéos conférences parfaites durant le confinement

Indispensable : une connexion Internet rapide et stable

Quel est l’avantage d’avoir une connexion Internet rapide si votre box ou routeur est situé trop loin de votre espace de travail ? C’est là qu’interviennent les adaptateurs CPL Wi-Fi. Ils utilisent le réseau électrique de la maison pour transmettre des données et déployer Internet via n’importe quelle prise électrique. Le CPL offre un avantage indéniable, car il permet au signal Wi-Fi de ne plus être affaibli par les murs ou les plafonds. Toute prise électrique que vous choisissez devient un nouveau point d’accès Wi-Fi haut débit. Cela vous permet d’utiliser des câbles réseaux pour connecter les ordinateurs de bureaux, les imprimantes ou les boîtiers de stockage NAS. L’installation est très simple et s’effectue en un rien de temps. Vous pouvez utiliser simultanément jusqu’à huit adaptateurs dans une installation CPL – comme ceux du leader du marché allemand, devolo. Cela suffit pour que toute votre maison soit équipée en réseau filaire et Wi-Fi. Rien ne s’interposera entre vous et une visioconférence sans faille.