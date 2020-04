4 conseils et outils pour réussir les cours à distance durant le confinement.

Les écoles sont fermées et les enfants à la maison. Malgré cela, ils ne doivent surtout pas rester à ne rien faire, et c’est pourquoi l’école à domicile est si importante aujourd’hui. Le numérique, en particulier, se révèle très utile pour aider les élèves et les parents à s’occuper intelligemment pendant le confinement. Voici quelques conseils et astuces pour un apprentissage numérique réussi, ainsi que pour créer un environnement technique optimal.

Défis et opportunités

De nombreux parents sont actuellement confrontés au défi de créer un environnement d’apprentissage idéal pour leurs enfants. Au départ, la fermeture des écoles semble être un obstacle insurmontable. Cependant, la technologie est de plus en plus sophistiquée et vous aidera à trouver une solution. Mais l’école à domicile ne doit pas être considérée comme un plan B en cas de besoin. Il faut profiter des circonstances actuelles pour faire de l’apprentissage numérique un élément permanent des futurs programmes d’études.

1. Classe numérique

La création d’un réseau via l’utilisation des e-mails, de l’application Smartschool ou Moodle, des chats en direct ou des plates-formes scolaires permet aux enseignants et aux élèves de communiquer. Lorsqu’ils sont en ligne, les élèves n’ont pas seulement accès aux devoirs et aux résumés du matériel pédagogique, ils peuvent également maintenir un contact direct avec les enseignants et les autres élèves par le truchement de la vidéoconférence. De cette façon, les enseignants ont l’assurance de donner cours efficacement aux élèves.

En outre, il est judicieux de tirer parti des nombreux supports pédagogiques disponibles en ligne afin d’apporter le meilleur soutien possible à l’apprentissage. Une foule de sites web existent à cet effet et proposent des exercices complémentaires pour tous les groupes d’âge, afin d’accélérer les progrès en complément du programme d’études.

2. Un apprentissage réussi grâce au plaisir et aux jeux

Tout le monde le sait : les gens apprennent mieux quand ils s’amusent. Le lien entre le plaisir et l’école à domicile n’est pas nécessairement évident pour tout le monde. Toutefois, l’apprentissage numérique – plus que toute autre méthode – offre une grande variété de moyens ludiques d’enseigner. Vous pouvez ainsi jouer à des jeux et étudier une langue étrangère en même temps, ou encore utiliser exercicesdemaths.fr pour comprendre les mathématiques. Les jeux éducatifs tels que ceux de logicieleducatif.fr sont parfaits pour s’amuser tout en apprenant. Sans oublier les chaînes de télévision comme la RTBF (Les Niouzz) et les sites web tels que Le JDE, qui offrent aux étudiants de nombreuses options intéressantes et leur permettent de découvrir le monde. Vous allez vous amuser tout en apprenant !

3. Ce à quoi les parents doivent prêter attention

Il est indispensable d’apprendre à utiliser correctement les médias numériques. Il ne s’agit pas seulement de maîtriser la technologie, mais plutôt d’apprendre à utiliser les médias numériques de manière responsable. Dans le cas des jeunes enfants, l’utilisation supervisée d’Internet et d’autres médias numériques est la meilleure solution, tant pour les faire progresser que pour garder un œil sur les médias consommés. Souvent, il n’est cependant pas possible de surveiller les enfants 24 heures sur 24. Dans ce cas, vous pouvez prendre des mesures telles que l’établissement de blacklists dans le routeur, afin qu’ils utilisent l’Internet en toute sécurité. Et pour éviter une consommation excessive de médias, il est utile de fixer des limites. Il suffit de permettre l’accès à l’Internet à des heures déterminées !

4. devolo garantit une solution technique parfaite

Que vous utilisiez Internet pour apprendre les mathématiques avec exercicesdemaths.fr, pour discuter en direct avec des professeurs ou pour organiser des vidéoconférences avec des camarades de classe afin de comparer les résultats des devoirs, vous êtes fin prêt pour l’école à domicile avec devolo Magic. Les adaptateurs devolo Magic sont dotés de la technologie CPL, qui permet d’atteindre des vitesses élevées, et grâce à l’application Home Network, vous pouvez configurer diverses règles de sécurité en un clin d’œil. Les options d’application flexibles et l’installation aisée vous garantissent un accès rapide, stable et sûr à l’Internet dans toute la maison. Cela signifie que vous pouvez convertir n’importe quelle prise électrique dans la chambre de vos enfants en un point d’accès à l’Internet haut débit. Vos enfants ont alors un moyen numérique pratique d’occuper leur temps avant de revoir en personne leurs camarades et professeurs.