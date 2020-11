Avec le Smart Monitor, Samsung lance un écran polyvalent pour le travail, les études et les loisirs

Samsung a annoncé son tout nouveau Smart Monitor, un écran « à tout faire ». Grâce à sa connectivité mobile et PC puissante, l’écran lifestyle est non seulement adapté pour travailler et étudier à la maison, mais il vous donne également accès à une plateforme de divertissements complète, similaire à la plateforme Smart TV intégrée de Samsung. Idéal en ces temps où l’on travaille, étudie et se détend de plus en plus à la maison. Le Smart Monitor est spécialement conçu pour un confort de lecture optimal, même lorsqu’il est utilisé pendant de longues périodes.

« Dans le monde entier, le travail, l’enseignement et le divertissement se sont mués en activités centrées sur la maison », constate Evert Van Camp, Display Director chez Samsung Benelux. « À la lumière de cette nouvelle normalité, nous constatons une forte augmentation des activités numériques. Beaucoup d’entre nous se demandent comment ils peuvent faire le meilleur usage de la technologie chez eux. Le Smart Monitor est une réponse directe à cette question. Avec cet écran, vous n’avez pas à choisir, car il convient à tout : travailler, étudier et se détendre »

Le Smart Monitor de Samsung ouvre un monde de possibilités. D’un simple clic sur Tap View, App Casting ou Apple AirPlay 2 vous pouvez utiliser l’écran comme une extension de votre PC et de votre smartphone. Pour une expérience bureautique complète en utilisant un appareil mobile, les utilisateurs peuvent également se connecter au moniteur avec Samsung DeX. Grâce au Remote Access, vous disposez également d’une connexion sans fil avec un PC qui se trouve ailleurs dans la maison, par exemple.

Grâce à la technologie Wi-Fi intégrée, l’écran permet d’accéder aux applications Microsoft 365 sans avoir besoin d’une connexion PC. Vous pouvez donc consulter, modifier et enregistrer des documents directement dans le cloud à partir de votre moniteur. Le port USB de type C permet de transmettre des données, d’afficher et de recharger, jusqu’à 65W, avec une seule connexion, ce qui permet de garder le périmètre moniteur propre et beau. Plusieurs ports USB et Bluetooth 4.2 augmentent encore la polyvalence en matière de connectivité.

Une fois le travail terminé, cet écran devient un centre de divertissements à part entière. En effet, il permet de diffuser du contenu en continu grâce au Smart Hub de Samsung. Sans connexion à un PC ou à un appareil mobile, ce moniteur permet à l’utilisateur de regarder son contenu favori, y compris Netflix, HBO et YouTube. L’utilisateur peut facilement accéder au contenu grâce à la télécommande fournie et peut également profiter d’un bon niveau sonore grâce au haut-parleur à deux canaux intégrés. Cet écran peut également être contrôlé par la voix moyennant l’intégration de Bixby.

Le Smart Monitor est également doté d’une technologie qui améliore le confort de visionnage. La technologie Adaptive Picture optimise la qualité de l’image dans n’importe quel environnement grâce à l’ajustement automatique de la luminosité et de la température des couleurs en fonction des conditions de la pièce. Le confort de visionnage est ainsi optimal, peu importe l’environnement, tout en garantissant une réduction de la fatigue oculaire, même après de longues heures passées devant l’écran. Ce moniteur dispose également d’un mode eye-saver pour réduire la lumière bleue.

Disponibilités et prix

Ce moniteur se décline en deux modèles : le M5, d’une résolution Full HD (FHD), qui sera disponible fin décembre en 27 pouces ou en 32 pouces. Les prix de détail recommandés sont de respectivement 249 € et 279 €. Le M7 qui prend en charge une résolution ultra-haute définition (UHD) en 32 pouces sortira en janvier 2021 pour un prix de vente conseillé de 399 €. Visitez le site web pour plus d’informations.