Pour la première fois, Proximus intègre le Wi-Fi 6 dans sa nouvelle Internet Box

Préambule

Pour le lancement de cette nouvelle box, adroitement baptisé « Internet Box », Proximus m’a invité à un évènement dans leur magnifique bureau à Bruxelles. La présentation a été réalisée, en partie, par les ingénieurs qui ont conçu le produit ! Pour des raisons personnelles, que je ne divulguerai pas ici (le service client), je ne suis plus client Proximus depuis 3 ans, mais j’ai accepté cette invitation, curieux de connaître le contenu de cette annonce.

Internet Box & Wi-Fi Booster V2

La présentation a commencé sur sa fabrication. Il est composé à 100% de plastique recyclé, consomme 24% d’électricité en moins et son empreinte carbone est réduite de 30%. Il est étonnant, mais positif, de constater que Proximus se soucie de la box dans son intégralité ; de sa conception à sa fabrication, en passant par la livraison et l’utilisation par le client.

La présentation était fort technique, mais très intéressante. En quelques mots, la puissance de calcul du CPU a été multipliée par huit (pour atteindre 8500 DMIPS), la mémoire flash et la mémoire RAM ont été multipliées par quatre, pour atteindre respectivement 512Mb et 1Gb. Ceci permettra aux clients de garder cet « Internet Box » plusieurs années sans être dépassés techniquement.

La démonstration technique nous a permis de constater l’augmentation de la vitesse de transfert de l’ancienne Box (Wi-Fi 5) par rapport à celle-ci (Wi-Fi 6). Le gain de performance est d’environ 40%, selon l’appareil connecté et la technologie qu’il embarque, ce qui est impressionnant.

Grâce à l’EasyMesh de cet Internet Box, et contrairement à la concurrence, vous pouvez connecter les Wi-Fi Booster directement à celle-ci. Nous avons pu tester l’efficacité du Wi-Fi Mesh, j’étais vraiment étonné par son efficacité.

À défaut de pouvoir tester ou utiliser ce nouveau modem, j’ai pu croiser des clients et autres testeurs qui valident la théorie sur les performances. Tout le monde semble satisfait par ce nouveau produit et les évolutions apportées. Il ne manque plus que la fibre optique débarque dans ma rue pour, éventuellement, redevenir client Proximus.

The new @ProximusGroup @proximus Box for internet is so freaking powerful and fast. It’s very impressive and it’s made with green products. pic.twitter.com/K5jqxWDw1T — LiLGeekette 🎗 (@LiLGeekette) June 21, 2022

Après un peu plus d’un mois à la maison : beaux progrès en termes de débit, Wi-Fi plus stable, chauffe beaucoup moins et plus d’effet “sapin de Noël” comme pouvait le faire la b-box 3. Avec quelques réglages avancés en plus, l’Internet Box sera nickel ! @proximus @ProximusGroup https://t.co/KMDOd3fOOy — Antoine Libotte (@a_libotte) June 22, 2022

Communiqué de presse

Depuis le début du mois de mai, Proximus a commencé à équiper ses clients d’un tout nouveau modem – l’Internet Box – ainsi que de répéteurs intelligents intégrant les technologies Wi-Fi 6 et Mesh. Dans un contexte où la qualité et les performances de l’internet et du Wi-Fi à domicile ou au bureau deviennent de plus en plus cruciales, cette première pour les clients Proximus ouvre la voie à un Wi-Fi plus rapide, plus intelligent, plus sûr et plus économe en énergie.

Le Wi-Fi joue un rôle de plus en plus important dans la vie des consommateurs belges

Aujourd’hui, le fait de pouvoir compter sur une connexion internet performante à la maison ou au travail est devenu une nécessité de base, au même titre que l’eau ou l’électricité. La pandémie de Covid, qui a entraîné une forte augmentation du télétravail et de l’ensemble des services en ligne, n’a fait que renforcer ce besoin. Chez Proximus, le volume de données moyen consommé par les clients a d’ailleurs bondi de plus de 50 % au cours des deux dernières années. C’est précisément pour répondre à cette évolution que Proximus investit massivement dans le déploiement du réseau en fibre optique afin d’améliorer la connectivité des foyers et des entreprises.

Mais à côté de la qualité du réseau, il est aussi important de pouvoir compter sur une connexion sans fil stable grâce à une couverture Wi-Fi optimale. La technologie Wi-Fi joue en effet un rôle essentiel dans la vie quotidienne de la grande majorité des consommateurs belges. D’une part, parce que 94 % des clients Proximus se connectent à l’Internet via le Wi-Fi lorsqu’ils sont à la maison ou au travail, mais aussi parce que chaque habitation ou bureau accueillent un nombre sans cesse croissant d’appareils connectés au réseau Wi-Fi. En moyenne, les clients Proximus disposent de 21 appareils Wi-Fi chez eux.

Forcément, cette utilisation accrue du Wi-Fi amène un grand nombre de clients à chercher des solutions pour booster leur réseau. Au cours des 2 dernières années, le nombre de clients résidentiels ayant recours aux « Wi-Fi Extenders » est passé de 27 % à 46 %. Dans le même temps, Proximus a pris d’autres initiatives pour améliorer la connectivité Wi-Fi de ses clients, que ce soit via l’application MyProximus et l’activation du Smart Wi-Fi, le monitoring à distance ou encore l’envoi proactif de techniciens pour tester la qualité du réseau chez les clients et mettre en place des solutions pour optimaliser la couverture.

Une meilleure expérience de surf, partout dans la maison ou au bureau

Aujourd’hui, Proximus va un pas plus loin en lançant sa première Internet Box qui intègre la technologie Wi-Fi 6. Celle-ci augmente la vitesse de surf jusqu’à 40 % par rapport à celle offerte avec le Wi-Fi 5. La nouvelle Internet Box est comprise depuis le début du mois de mai dans les offres résidentielles et petites entreprises Flex Fiber et Business Flex Fiber de Proximus, avec jusqu’à deux répéteurs de Wi-Fi intelligents dit « maillés » (eux aussi compatibles Wi-Fi 6), sans hausse de prix à la clé.

Concrètement, la technologie dite « Mesh » est constituée d’un ensemble de bornes Wi-Fi qui communiquent entre elles dans une topologie « maillée ». L’ensemble du maillage ainsi créé s’adapte dynamiquement aux besoins en termes de volumes de données en répartissant la charge intelligemment pour garantir une stabilité et un débit maximal avec une couverture plus étendue que jamais et ce de manière 100 % transparente pour l’utilisateur. Celui-ci pourra se déplacer chez lui ou dans son bureau sans perte de connexion, ses appareils se connectant automatiquement au Wi-Fi de l’Internet Box ou à celui des répéteurs.

La technologie Wi-Fi 6 est également une technologie qui offre de belles perspectives pour le futur, car progressivement tous les appareils compatibles Wi-Fi 6 connectés bénéficieront d’une meilleure vitesse grâce à la gestion multi-appareils intelligente, qui sélectionne en temps réel la meilleure bande de fréquence et le meilleur point d’accès pour chacun d’eux. Grâce à cette technologie, le temps d’attente, lorsque de nombreux appareils accèdent simultanément à la nouvelle Box, est diminué, ce qui représente un réel avantage tant pour les familles qui comportent des joueurs en ligne ou qui regardent beaucoup de vidéos simultanément, de même que pour les indépendants ou petites entreprises qui partagent des fichiers lourds, participent à des visioconférences, donnent accès au Wi-Fi à leurs clients, etc. Avec une bonne connexion fixe et la nouvelle Internet Box, chacun pourra profiter d’une bonne expérience de surf, peu importe ce que font les autres utilisateurs connectés au même moment.

Cette première fixe les bases d’une expérience Wi-Fi supérieure en se reposant sur des optimisations continues et l’ajout progressif de nouvelles fonctionnalités supportant notamment les maisons et bureaux intelligents d’aujourd’hui et de demain.

Une technologie plus sûre et un boîtier entièrement en plastique recyclé

Le Wi-Fi 6 est également plus sûr que les générations précédentes. Grâce à une nouvelle technologie appelée WPA3 qui sera intégrée dans les prochaines semaines, les mots de passe des clients seront encore mieux protégés grâce à une clé de sécurité qui changera constamment. En outre, la nouvelle Internet Box propose une identification distincte pour les invités, de sorte que les clients n’auront plus à partager leurs informations d’identification Wi-Fi privées avec leurs visiteurs, renforçant ainsi la sécurité de leur connexion.

Autre argument de poids : les nouveaux appareils Wi-Fi 6 de Proximus ont également été pensés pour être plus écologiques. La nouvelle Internet Box, dont le boitier est fabriqué entièrement en plastique recyclé, permet de réduire la consommation d’énergie de 24 % par rapport à la génération précédente. En outre, grâce à l’activation d’un mode veille lorsqu’un appareil n’est pas actif en Wi-Fi 6, la durée de vie des batteries sera prolongée.

Guillaume Boutin, CEO de Proximus : « Nous savons à quel point le fait de pouvoir compter sur une connexion Wi-Fi rapide et fiable est fondamental pour nos clients. Nous sommes donc particulièrement heureux d’innover une nouvelle fois en étant le premier opérateur à introduire le Wi-Fi 6 en Belgique. Cette technologie intelligente va permettre aux clients de Proximus de surfer jusqu’à 40 % plus rapidement, tout en diminuant le temps nécessaire à la connexion de leurs appareils. Par ailleurs, ce nouveau standard Wi-Fi augmentera la couverture des réseaux Internet et diminuera fortement la consommation d’énergie – un point qui nous tient particulièrement à cœur. Nos nouveaux répéteurs et Internet box avec technologie Wi-Fi 6 et Mesh sont, dans un premier temps, intégrés aux offres pour les nouveau clients Flex Fiber, mais seront progressivement ajoutés à nos autres offres, afin que tous nos clients puissent à terme en bénéficier. »

Télécharger la présentation (PDF).