La Nuki Smart Lock 3.0 Pro est disponible et bénéficie d’une offre de mise à niveau

Nuki annonce que la Smart Lock 3.0 Pro, nouveau vaisseau amiral de la gamme des serrures connectées de la marque, est désormais disponible à la vente dans la boutique en ligne de Nuki : https://shop.nuki.io/fr/ .

Wi-Fi et Power pack sont intégrés

Rappelons que la version Pro intègre le Wi-Fi pour pouvoir la contrôler à distance et donner un accès sécurisé depuis n’importe quel endroit. Elle est également équipée du Power Pack qui se recharge en USB et évite ainsi le gaspillage des piles traditionnelles. Le bouton rotatif affiche une finition en aluminium du meilleur effet et le corps est disponible en noir ou en blanc pour s’adapter au mieux à l’aménagement intérieur. Comme pour toute la gamme, la Smart Lock 3.0 Pro s’installe très simplement du côté intérieur de la porte en quelques minutes.

Offre de mise à niveau . L’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2022. Nuki souhaite également remercier ses clients, qui sont déjà équipés d’une serrure intelligente de première ou deuxième génération de la marque, avec un programme de mise à niveau avantageux. Ainsi, ils pourront acquérir la Smart Lock 3.0 Pro au tarif préférentiel de 249 euros au lieu de 269 euros et le capteur de porte, vendu séparément 39 euros, leur sera offert. Pour en bénéficier, il suffit de suivre ce lien : https://nuki.io/fr/upgrade/ L’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2022.