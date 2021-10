Le nouveau devolo WiFi 5 Repeater 1200: le booster WiFi intelligent

Un WiFi rapide garantit une connexion en ligne stable pour le télétravail, le streaming de vidéos ou les jeux en ligne. Toutefois, de nombreux foyers ne disposent pas d’une connexion Internet rapide. La raison ? Une seule box Internet n’est pas suffisante pour tous les périphériques réseau de la maison. C’est pourquoi devolo présente une nouvelle solution puissante, simple et abordable : le devolo WiFi 5 Repeater 1200.

Des fonctionnalités puissantes pour un WiFi puissant

Avec le devolo WiFi 5 Repeater 1200, vos appareils réseau bénéficient d’une connexion basée sur la norme WiFi 5. Celle-ci améliore les performances WiFi, car le pack inclut également un système multi-utilisateur MIMO (MU-MIMO). Cette technologie gère automatiquement les flux de données et ne provoque pas de surcharge, même si plusieurs appareils réseau sont connectés au répéteur en même temps.

Le band steering contribue également à la stabilité de la connexion et utilise la bande de fréquences la plus appropriée pour « piloter » les connexions spécifiques. En tant que répéteur bi-bande, le WiFi 5 Repeater 1200 communique à la fois en 2,4 GHz et en 5 GHz, pour une plus grande stabilité. En outre, le répéteur est bien sécurisé : les normes de sécurité WPA3 et WPA2 les plus récentes protègent les données personnelles des accès non autorisés.

Une solution flexible

Malgré sa technologie avancée, le devolo WiFi 5 Repeater 1200 est facile à installer. Il suffit de brancher le répéteur sur une prise électrique et d’appuyer sur les boutons WPS de la box Internet et du répéteur. Le booster WiFi offre alors un débit de données maximal de 1 200 Mbps. En outre, le répéteur est compatible avec toutes les box Internet, les appareils réseau et les autres répéteurs. Ainsi, le produit garantit un WiFi puissant là où vous en avez besoin. Même dans le jardin, à condition de protéger le répéteur du soleil et de l’eau.

Le WiFi 5 Repeater 1200 est doté d’un port Ethernet, notamment pour les appareils qui ne peuvent être connectés que par câble. Ce répéteur est ainsi très utile dans des pièces telles que le coin divertissement. Par ailleurs, les quatre LED de signal pratiques affichent en permanence la qualité de la connexion, ce qui permet de trouver facilement le bon emplacement pour l’installation.

La cerise sur le gâteau ? Si vous disposez d’un câblage réseau structuré, vous pouvez aussi utiliser le répéteur comme point d’accès. Il vous suffit de brancher l’appareil sur une prise électrique et d’utiliser un câble Ethernet pour connecter le répéteur à la connexion réseau et ainsi profiter d’un WiFi rapide !

Le meilleur WiFi, le meilleur service

Avec toutes ces fonctions, le devolo WiFi 5 Repeater 1200 est le booster WiFi parfait pour les maisons de petite et moyenne taille, ou pour les pièces individuelles où votre connexion Internet sans fil n’arrive pas. L’application gratuite Home Network pour Android et iOS vous guide pas à pas dans le processus d’installation simple et vous permet d’ajuster des paramètres importants à tout moment. Comme tous les produits devolo, le WiFi 5 Repeater 1200 est régulièrement mis à jour. Il bénéficie également d’une garantie fabricant de trois ans.

Prix et disponibilité

Le devolo WiFi 5 Repeater 1200 est proposé au prix indicatif de 44,90 euros et est dès à présent disponible en magasin et en ligne.