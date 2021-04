Télétravail et sécurité : 4 astuces pour gérer un bureau à domicile sécurisé.

La crise du coronavirus a drastiquement changé les fonctions de bureau. Il semble illusoire de penser qu’après la crise sanitaire, nous retournerons cinq jours par semaine au bureau. Entre-temps, cela fait plus d’un an que nous faisons du télétravail et l’aménagement d’un poste de travail agréable et surtout sécurisé pour le télétravail est donc essentiel.

Une étude de Kingston Technology met en avant que peu de télétravailleurs reçoivent du support technique de leur département informatique lors de l’aménagement de leur bureau à domicile. Près de 30 % des Belges et des Néerlandais n’ont reçu aucune assistance technique de la part de leur employeur. Suite à la façon hybride de travailler, la sécurité du bureau à domicile devient plus importante. Voici les leçons les plus importantes à retenir, selon David Clarke, Chief Information Security Officer à Kingston Technology.

1. La sécurisation à la maison

Au bureau, la sécurité du paysage informatique coule de source, elle est garantie par les employeurs et le département informatique. Mais qu’en est-il lorsque vous travaillez sur votre ordinateur portable ? C’est ici que la connexion VPN (connexion internet sécurisée) joue un rôle. Un VPN permet une connexion sécurisée entre vous et l’internet. Tout votre trafic internet est en quelque sorte envoyé à travers un tunnel virtuel crypté. Il est en outre aussi peu recommandable de prêter votre ordinateur portable d’entreprise à d’autres gens.

À côté de cela, utilisez toujours un réseau wifi sécurisé. Ne vous connectez donc jamais à un réseau public avec votre ordinateur portable professionnel, sur la terrasse d’un café ou à l’aéroport par exemple. Et gardez toujours à l’esprit qu’il vaut mieux éviter de télécharger vos propres outils afin de créer une méthode de travail non officielle. Utilisez ces outils si l’employeur les recommande, afin de respecter la bonne méthode de travail à la maison également. Et pour finir, protégez-vous encore davantage : cachez votre webcam lorsque vous ne l’utilisez pas. Ainsi, vous vous assurez que personne ne vous observe.

2. La façon dont nous utilisons les données

Nous utilisons quotidiennement différentes sortes d’informations et de données. Un serveur central peut servir d’endroit sécurisé pour le stockage de ces informations et données. Vous ne disposez pas d’un endroit de stockage central pour vos documents professionnels ? Faites alors régulièrement un back-up afin de sécuriser vos données : SSD, USB ou disque dur externe. De cette façon, vous évitez que des informations utiles soient perdues. Beaucoup de gens ignorent que les réunions numériques utilisent beaucoup de données. Vous pouvez voir cela en ouvrant le ‘Gestionnaire de Tâches’ et en naviguant sur les paramètres de votre ordinateur. Une solution à cela, c’est de la mémoire externe additionnelle. Ainsi, vous pouvez continuer à travailler en tout confort et passer sans problème des appels vidéos avec les collègues à vos tâches quotidiennes.

3. Restez à jour

On connaît tous le geste : à la fin de la journée, on ferme notre ordinateur portable d’un mouvement sec. Ceci fait que l’ordinateur ne redémarre en général pas tout à fait le lendemain quand vous le rallumez. Redémarrez régulièrement votre ordinateur portable afin de vous assurer d’avoir les dernières mises à jour. Et faites en sorte de régulièrement mettre à jour vos différentes applications. Une version ancienne de Google Chrome ou Microsoft est plus sensible aux attaques. Et dernière chose à garder bien à jour : votre mot de passe. Modifiez régulièrement vos mots de passe pour éviter le vol.

4. Les cyberattaques ne font pas de distinction entre le bureau ou le domicile

C’est aux employeurs de faire en sorte que les cyberattaques, comme le malware ou les mails de phishing, ne puissent pas entrer dans l’entreprise. C’est un réel défi, sachant que ce genre d’attaques augmente sans cesse en nombre. Ces attaques sont souvent envoyées dans un e-mail ou via un lien. N’ouvrez donc pas les e-mails d’expéditeurs inconnus. Une petite check-list : contrôlez l’adresse mail, le nom de l’expéditeur, les éventuelles erreurs d’orthographe, faites attention aux liens et ne cliquez jamais sans être sûr.

À côté de cela, le cryptage d’informations sensibles est une méthode fréquente pour offrir une protection supplémentaire aux fichiers sur une clé USB, un disque dur ou dans le cloud. Le cryptage permet de rendre des données illisibles dans leur forme initiale. Si vos données sont subtilisées, elles ne sont donc pas consultables par le voleur. Suivre des formations sur les dangers des cyberattaques n’est pas un luxe pour nombre de télétravailleurs. Même en ligne, soyez toujours vigilants et méfiez-vous des situations suspectes.