EyeRide, le plus petit affichage tête haute au monde qui sécurise le trajet de tous les motards, en France et à l’International !

Une technologie brevetée de Réalité Augmentée pour l’affichage dans votre champ de vision de votre GPS et appels

Depuis 2017 la start-up Toulousaine EyeLights commercialise des afficheurs tête haute (Head Up Display) qui réinventent le pilotage moto en offrant une alternative plus sécuritaire à l’usage du téléphone fixé sur le guidon. Après avoir enregistré plus de 2 millions d’euros de précommandes lors d’une des meilleures campagnes de crowdfunding françaises et livré récemment plus de 10 000 produits en France et à l’international (US et Japon), EyeLights annonce la sortie, en partenariat avec Sony, du nouveau EyeRide :

Cet accessoire connecté, qui se clipse sur n’importe quel casque de moto, est doté du control vocal et du plus petit affichage au monde : un écran nano-OLED capable d’afficher Waze, Google Maps et les aides à la navigation directement dans le champ de vision du pilote. Plus besoin donc de baisser la tête pour regarder votre smartphone, EyeRide garde votre attention sur la route !

EyeRide, l’accessoire connecté qui sécurise tous vos trajets

Compatible avec tous les smartphones, EyeRide est un affichage tête haute (Head-up display) qui s’installe facilement sur tous les casques du marché (intégral, convertible, jet). Une solution qui comprend : le module optique doté de la technologie exclusive EyeLights, et le kit audio (les écouteurs plats, plus le micro directionnel). Le tout est connecté avec l’application mobile dédiée, Captain Rider , qui fonctionne sur iOs et Android.

EyeRide simplifie tous les trajets des motards en affichant cartographies, appels et musiques dans votre champ de vision en utilisant la dernière technologie d’écran OLED de chez Sony. Dotée de la technologie d’affichage brevetée HUD, conçue par les ingénieurs de la société, l’appareil offre un confort maximal et une expérience sonore et visuelle uniques.

Avec toutes les informations dans le champ de vision – vitesse, GPS, appels et playlists – ce kit mains-libres vous oblige à garder vos mains sur le guidon et votre attention sur la route : « Nous nous sommes inspirés des pilotes de chasse, notre technologie permet au motard de gagner en sécurité active : ils gardent les yeux sur la route et les mains sur le guidon. » affirme Romain DUFLOT, CEO de EyeLights.

EyeRide, une communication fluide sans limitée de portée ni de connectivité

EyeRide vous permet de rester connecté avec vos amis motards via la technologie Intercom intégrée, et ce sans limitation de portée, du nombre de personnes, et quelles que soient leurs marques d’équipements.

Pour simplifier la communication sur la route, EyeRide dispose d’une technologie de suppression du bruit avec microphone directionnel permettant des enregistrements clairs, même avec des casques ouverts. La connexion audio reste limpide à n’importe quelle distance.

En complément du microphone, les écouteurs Bluetooth 5.0 stéréo complètent cette expérience premium et garantissent un son puissant (99dB) et clair, même avec une vitesse supérieure de 100km/h : vos conversations ne sont pas perturbées par le vent grâce au micro directionnel. Pour répondre à vos appels qui s’affichent sur l’écran et décrocher, il suffit juste de donner un ordre vocal.

EyeRide, vos applications vous font de l’œil !

EyeRide se connecte facilement à votre smartphone pour afficher vos applications comme : Maps (Apple, Google ou Waze), Musique (Apple, Spotify, Deezer, YouTube Music etc.) et plus encore.

EyeRide s’installe facilement en se plaçant derrière la visière solaire du casque. Il a été conçu pour fonctionner aussi avec vos lunettes de vue.

Avec EyeRide, ne perdez plus la route de vue !

Profitez de vos cartographies préférées en haute définition combinées à des instructions vocales, le tout sans regarder votre guidon ou être distrait par votre téléphone

Est inclus dans le packaging :

1 Module externe avec batterie 1 Module Optique

1 Kit audio & commande vocale avec écouteurs plats et micro directionnel sur bras flexible

1 Câble de chargement USB-C 1 Attache adhésive

1 Guide d’installation

1 Télécommande Bluetooth 5.0 avec 2 ans d’autonomie (selon pack choisi).

Disponible dès maintenant sur la boutique en ligne :

EYERIDE HEAD UP DISPLAY : € 399,00 TTC

: € 399,00 TTC EYERIDE HEAD UP DISPLAY + TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH: € 499,00 TTC